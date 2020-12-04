Свердловские инсайды: Куйвашев ждет совета в Instagram

А что вы попросите у Деда Мороза на Новый год? Коллаж URA.RU

Свердловский политбомонд готовится к Новому году. Не отстает и губернатор — пиарщики Евгения Куйвашева просят совет через Instagram, а министры свердловского кабмина считают антитела к коронавирусу и радуются окончанию эпидемии лично для себя. Приведенные к миру чиновники мэрии теперь наблюдают за борьбой в полпредстве УрФО — там делят должности. Подробнее — в свежих «Инсайдах».

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Куйвашев ждет совета, как поступить с 31 декабря

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор спросит у подписчиков в Instagram, делать ли 31 декабря выходным днем, утверждают собеседники агентства. «Идея обратной связи, когда губернатор через профиль в соцсети де-факто общается с народом, нравится ему, несмотря на множество негативных комментариев. Схему используют и в этом случае», — утверждает инсайдер. Предполагается, что до 15 декабря губернатор напишет сообщение о возможном выходном и затем сообщит, какое решение принял.

В свердловском кабмине поставили грустный рекорд

В свердловском правительстве обсуждают своеобразный рекорд — по подсчетам чиновников, коронавирусом переболело больше половины членов кабмина. «Про кого-то хорошо известно, другие не считают необходимым распространяться об этом. Но в целом каждый второй уже с антителами», — утверждают инсайдеры. Параллельно они обсуждают, насколько репрезентативна выборка и можно ли на этом основании делать вывод, что COVID переболела уже половина свердловчан.

Конфликт Орлова с командой полпреда имеет тюменские корни

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что конфликт первого заместителя свердловского губернатора Алексея Орлова с командой полпреда в УрФО Владимира Якушева зародился еще в Тюмени. На тот момент Орлов работал вице-мэром по экономике, а Якушев — губернатором Тюменской области. Разногласия у Орлова случились даже не с ним, а с его заместителем Александром Моором — куратором экономического блока, также выходцем из мэрии. В результате, когда 3 февраля 2011 года тогдашний мэр Евгений Куйвашев покинул Тюмень, будучи назначен заместителем уральского полпреда, Орлов написал заявление об увольнении через несколько недель. Преемником Куйвашева на посту мэра стал Александр Моор. По версии инсайдеров, одним из условий его перехода с поста замгубернатора на должность главы муниципалитета стало увольнение Орлова. Чем именно работа финансового вице-мэра не устроила Моора, источники умалчивают.

Дубенецкий хочет сохраниться

В уральском поплпредстве шепчутся, что наибольшие усилия по сохранению в должности предпринимает «серый кардинал» полпредства при Николая Цуканове Виктор Дубенецкий. По слухам, он подключил свои достаточно обширные московские связи. Но окончательное решение, по словам слухачей, пока не принято.

Чиновницу полпредства подвела московская привычка

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Завсегдатаи кафе «Горожане», что неподалеку от здания уральского полпредства, быстро обнаружили новую посетительницу, бывающую в заведении регулярно — днем. «По поведению вроде бы москвичка, но выглядит как местная. Приходит одна, пьет кофе, как это привыкли делать столичные чиновники в обеденный перерыв», — делятся информированные слухачи. Они же еще быстрее распознали в гостье сподвижницу нового полпреда в УрФО Владимира Якушева Ольгу Фролову, недавно переехавшую из столицы вслед за шефом руководить одним из направлений. Сплетники тут же начали обсуждать поведение новой чиновницы, позволяющей быть заметной, что идет вразрез устоявшимся традициям. «Полпредства всегда славились армейской дисциплиной, а Фролову определенно подвели столичные манеры, приобретенные за два года в Москве. Придется отвыкать», — резюмируют слухачи.

Губернатор усилит контроль за единороссами

Сплетники предупреждают, что впервые за последние годы губернатор Евгений Куйвашев собирается провести прием граждан в исполкоме «Единой России». «Очевидно, что будет усилен контроль над деятельностью аппарата партии власти, и, возможно, в предвыборные месяцы она перейдет в режим „ручного управления“, чтобы избежать отклонений от генеральной линии на выборах», — говорят злые языки.

Куйвашев ждет ответа по спискам в ГД

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор ждет ответа от Москвы, чтобы понять, необходимо ли включать Павла Крашенинникова в списки кандидатов, которые будут баллотироваться от региона. Решение еще не принято, поскольку политик может как вновь избираться от Среднего Урала, так и попасть в списки на Южном Урале, уверены инсайдеры. «Его появление в списках не обсуждается, поэтому губернатору нужно чисто принципиально понять, держать под него место или нет», — знают в окружении главы региона.

Любимчик Цуканова может «пролететь»

«Приближенный» экс-полпреда Николая Цуканова Алексей Багаряков, по слухам, вновь оказался в опале. Говорят, после отъезда своего бывшего руководителя многие его прожекты рухнули, в том числе, идея выдвинуться в Госдуму от Нижнего Тагила. Сплетники полпредства говорят: «Предупреждали, иди от Кургана».

Капчук задумался о политической карьере

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сплетники обсуждают, что от Кургана в Госдуму может двинуться скандально известный уралец и участник «списка Титова» — Сергей Капчук. При этом, по слухам, действует он с дальним прицелом — чтобы принять участие в следующих выборах губернатора Зауралья.

Праймериз пройдут по новым правилам

Слухмейкеры уверяют, что центральный аппарат «Единой России» окончательно принял решение, что праймериз в следующем году будут проводиться только через сайты госуслуг в регионах. Это серьезно меняет всю технологию работы и грозит большими проблемами будущим кандидатам. «В Свердловской области, да и в других регионах привыкли работать через голосование на участках», — объясняют сплетники.

У Ионина хотят забрать голоса

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, власти Свердловской области договорилось с региональным отделением партии «Родина» о предвыборном союзе против депутата Госдумы Дмитрия Ионина. В частности, в ряде муниципалитетов, где Ионин планировал избираться одномандатником, уже появились баннеры «Родины» с традиционными социальными слоганами эсера. Смысл в том, чтобы перехватить левую повестку, разбив голоса, которые могли быть отданы за эсеров. Если по Березовскому одномандатному округу, от которого в прошлый раз избирался Ионин, выдвинется Евгений Ройзман, это также раздробит протестный электорат.

Уральский политик породнится с тюменским кланом

Сплетники обсуждают, что интересные последствия может иметь будущее бракосочетание сына известного уральского политика Антона Бакова Ильи. Говорят, молодой Баков женится на руководителе свердловского МФЦ Анастасии Девятых. Таким образом, судачат злые языки, у него появляется шанс сблизиться с «тюменским» кланом уральской верхушки, членом которого является и Девятых.

Мэру Екатеринбурга ищут помощников

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ходят слухи, что в областном правительстве и резиденции идет негласное противостояние, кто станет представителем интересов области в команде мэра Александра Высокинского. Ему, судя по всему, удалось удержаться в своем кресле. Теперь в помощь ему, по слухам, подбирается кандидат на роль первого зама и политический вице-мэр.

Вице-мэр Екатеринбурга жестко ответил коллеге

Вице-мэр Екатеринбурга по ЖКХ Владимир Гейко попросил не давать ему поручений с подачи замглавы администрации по СМИ Екатерины Куземки. На городском штабе по коронавирусу Куземка попросила занести в протокол заседания распоряжение к чиновникам по распространению листовок и брошюр по борьбе с COVID-19. «Не надо давать мне указаний. Если надо будет, я сделаю [и без них]», — отрезал Гейко, объяснив, что для размещения листовок у его подразделений нет отдельных специалистов.

Депутат теряет влияние

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В регионе шепчутся, что одно недавнее назначение серьезно расстроило депутата гордумы от «Яблока» Константина Киселева. Дело в том, что директором по коммуникациям в фирме «Атомстройкомплекс» стал Александр Ханин, достаточно известный в Екатеринбурге политтехнолог. Сплетники считают, что влияние самого депутата-яблочника на главу компании Валерия Ананьева может резко упасть, что в предвыборный год больно бьет по депутату.

Лошаков сменил показания

Сплетники из правоохранительной среды сообщают, что находящийся под следствием глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков решил отказаться от данных им ранее показаний. Якобы всю вину он намерен свалить на заместителя по благоустройству Алексея Лаппо, сына областного депутата. Поговаривают, что такое непостоянство сильно огорчает следственные органы, и возможности для свободного перемещения Лошакова могут быть в ближайшее время сокращены.

Гордума готовится к переезду

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Одним из признаков готовности мэра Екатеринбурга Александра Высокинского идти на уступки, по слухам, стало его согласие официально подписать все документы по новым помещениям для гордумы и начать переезд депутатов и аппарата представительного органа в ЦУМ. Ранее это было одним из поводов для постоянных конфликтов. Теперь же Новый год будет встречен в новых кабинетах, анонсируют сплетники.

В поле зрения силовиков попал глава еще одного района Екатеринбурга

Говорят, что вслед за главой Кировского района Александром Лошаковым силовики придут к главе Чкаловского района Вячеславу Мишарину. «Схема, на которой погорел Лошаков, универсальна для всех районов Екатеринбурга, за ее применение можно брать любого главу», — пояснил собеседник агентства. Задачи оставить областной центр без начальников префектур у правоохранителей нет, однако силовой ресурс используется для расчистки нужным людям путей к определенным должностям. «Идет массовый передел города», — констатировал инсайдер. При этом, посетовал он, настоящих профессионалов в муниципальной власти остались единицы, выполнять необходимую работу некому.

Известные меценаты спасли обитателей СИЗО

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рассказывают, что свердловские власти обратились к известным уральским меценатам с просьбой помочь со средствами защиты для СИЗО в Екатеринбурге. «Тему не афишировали, учитывая щепетильность ситуации. ГУФСИН вообще настаивает на том, что у них все в порядке. Но на практике даже оперативная закупка средств защиты — проблема, в результате пришлось действовать через благотворителей», — утверждают инсайдеры.

Свердловский Роспотребнадзор ополчился на агрегаторов такси

Популярные сервисы «Яндекс-такси» и «Ситимобил» попались на нарушении COVID-ограничений. Инсайдеры сообщают, что по итогам нескольких рейдов на «Яндекс» составили два протокола за нарушение масочного режима, а на «Ситимобил» — один. Таким образом, федеральные сети стали первыми выявленными нарушителями на территории Свердловской области.

Полянин шокирует власти

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Политическая и информационная вольница главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина не просто сохраняется, а приобретает невиданный размах, шепчутся в регионе. На днях главный орган свердловских властей вышел с материалом на первой полосе с говорящим названием: «Хоронить негде». «Что будет дальше, не могут предсказать даже старожилы», — ужасаются сплетники.

Следователь на золотом «Лексусе» боится идти в суд

Замначальника следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга Артем Халилов, проигравший «суд чести» — по делу о драке на заправке, боится идти на апелляцию. Она была назначена 4 декабря, но перенесена на 21 число «по ходатайству представителя потерпевшего». Формально это так, но, как обсуждают силовики и судейские, возможно, истинная причина в том, что Халилов опасается «прессинга» со стороны СМИ. Общественность почти сразу и так была на стороне его оппонента, Антона Истомина (которому за конфликт со следователем грозило до двух лет лишения свободы). Теперь же, когда суд первой инстанции оправдал Истомина, появляться перед камерами в областном суде было бы позорно. Но когда-то все равно придется.

В деле о взятке топ-менеджера «Монетки» может появиться еще один фигурант

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деле о взятке, за которую был задержан один из директоров торговой сети «Монетка» Ильяс Вакказов, может появиться еще один фигурант. Речь о некоем Данииле Овечкине — заместителе Вакказова по эксплуатации зданий, который якобы также был в курсе схем с получением откатов от подрядных фирм, выполнявших ремонты в магазинах сети. Правда, версии о роли Овечкина, обсуждаемые среди силовиков, разнятся. По одной, он может стать вторым обвиняемым по делу. По другой версии, останется свидетелем за то, что дал все «расклады» по отказам и «слил» Вакказова, управлявшего всеми финансами на ремонты.

В УГМУ нашли лишнего проректора

Силовики, проверяющие работу ректора Уральского госмедуниверситета Ольги Ковтун, нашли в ее окружении нестандартного проректора. Буквоеды из прокуратуры подняли федеральные стандарты и нашли, что заместитель ректора Михаил Флягин, строго говоря, не имеет права занимать эту должность — у него нет медицинского образования, что является необходимым. Возможно, это и не мешает развитию международных отношений в медицинской сфере (Флягин загружен этой работой), но есть и еще одно правило: восемь проректоров слишком много для такого вуза как УГМУ.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.