Главу свердловского минфина подвели дорогие секретные документы

Галина Кулаченко объявила подчиненным об уходе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собеседники URA.RU называют причину грядущего увольнения заместителя губернатора — министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко. По их версии, ее работу подверг финансовому аудиту коллега по правительству Олег Чемезов, в итоге отчет с резкой критикой трат лег на стол главе региона.

«Осенью 2020 года структуры Чемезова провели аудит расходов на информационное обеспечение деятельности свердловского минфина. Выяснилось, что министерство тратит огромные деньги на контракты с НПО „Сапфир“, которое занимается разработкой программного обеспечения для органов власти», — рассказал инсайдер. По его словам, траты на систему электронного исполнения бюджета ИСУФ, в которой вынуждены работать все подразделения правительства, намного превысили разумные пределы: «Это десятки и даже сотни миллионы рублей».

Компьютерные сервисы свердловского минфина слишком дорого обходятся бюджету Фото: Анна Майорова © URA.RU

Действительно, по данным электронного сервиса проверки контрагентов, именно свердловский минфин является одним из крупнейших клиентов НПО «Сапфир»: в 2018 году был заключен госконтракт на 10,89 млн рублей, а в 2019 — на 12,6 млн рублей. Более 5,5 млн рублей за услуги заплатило министерство международных и внешнеэкономических связей, 6,3 млн рублей — Счетная палата Свердловской области. В 2012 и 2013 годах, после назначения Галины Кулаченко на пост, Департамент госзакупок Свердловской области заключил с «Сапфиром» контракты на 38 млн, 30,4 млн и 46 млн рублей. Заключены контракты и с другими подразделениями свердловского правительства. Контрагенты из других регионов, судя по данным СБИС, как правило не приносят предприятию такой прибыли.

Интересно, что началась успешная деятельность предприятия на ниве госзакупок именно после прихода министра на должность, хотя основан «Сапфир» на 4 года раньше — это опять-таки явствует из данных СБИС. Инсайдеры в окружении свердловского губернатора утверждают, что Галина Кулаченко немало этому поспособствовала. По данным собеседников URA.RU, любое обновление системы — а они требуются регулярно, — требует денег, поэтому свердловскому правительству приходится ежегодно платить астрономические суммы за «сапфировский» софт. Все коды системы находятся в руках владельцев предприятия, поэтому чиновники фактически зависимы от «Сапфира».

Папка с объективкой легла на стол губернатора, и, по рассказам вхожих в резиденцию людей, вызвала его немалое раздражение. Однако Евгений Куйвашев все же решил не расправляться с давней соратницей публично. После этого последовала непубличное прощание с истеблишментом.

Вероятным претендентом на пост главы минфина называют Дениса Мамонтова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным инсайдера в резиденции, аудит и его выводы могут быть выгодны именно Олегу Чемезову. Дело в том, что Кулаченко входит в ту же группу влияния, что и первый заместитель губернатора Алексей Орлов. По прогнозам, после того, как Орлов займет пост мэра Екатеринбурга, а Кулаченко покинет резиденцию, влияние Чемезова на губернатора серьезно возрастет (), поскольку у него не останется конкурентов, отмечают инсайдеры. «Как минимум, рост влияние будет виден извне. А первым признаком победы Чемезова может стать назначение его протеже Дениса Мамонтова на пост министра финансов», — убеждены обитатели резиденции.

«У меня нет такой информации», — ответил Олег Чемезов на вопрос о проведенном им аудите расходов минфина на «Сапфир». «У нас есть не только „Сапфир“, но и другие базы, у нас семь баз вообще-то. Это и „Криста“, например. Цены сопоставимы. Размер сейчас не скажу, я не на рабочем месте», — прокомментировала Галина Кулаченко. С гендиректором НПО «Сапфир» Ришатом Серазиденовым связаться не удалось. Агентство готово предоставить ему возможность высказать свою точку зрения.