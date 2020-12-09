В свердловском правительстве нашли замену главе минфина Кулаченко

Светлана Климук с конца декабря станет врио главы регионального минфина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Врио главы министра финансов Свердловской области после ухода Галины Кулаченко будет назначена Светлана Климук, сообщают источники URA.RU в правительстве региона. Они уточняют, что у последней нет перспектив избавиться от приставки «и.о.».

«Климук действительно готовят к работе в роли главы ведомства, но именно в качестве руководителя на переходный период. Она уже на пенсии, поэтому речь о ее утверждении в должности не идет», — утверждает представитель кабмина. Другой инсайдер настаивает, что сменщика Кулаченко не назначат в ближайшее время. «Она не вырастила смену, и однозначного решения о том, кто займет этот пост, нет. Подбор кандидатов идет в том числе в других регионах», — рассказывает собеседник агентства.

Официальные представители министерства финансов Свердловской области URA.RU сообщили, что кадровая политика является прерогативой губернатора Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко не позднее 25 декабря планирует покинуть пост. В ведомстве не подтверждают и не опровергают эту информацию. По данным агентства, Кулаченко намерена вернуться в Тюменскую область, где работала до назначения министром. «Ей уже гарантирована зарплата, которая заметно превышает министерскую», — знают в окружении чиновницы.