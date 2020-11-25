Мэр Екатеринбурга высказал Куйвашеву свою последнюю просьбу

Александр Высокинский (справа) обратился к губернатору (слева) с просьбой о достойной отставке Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Интрига с отставкой мэра Екатеринбурга Александра Высокинского закручивается все сильнее: градоначальник, который за два года работы ни разу серьезно не подставился, попросил губернатора Евгения Куйвашева о приличном сценарии увольнения. Это тонкий ход, поскольку расставаться по-доброму — фирменный стиль главы региона. А в случае с Высокинским новый вариант ухода еще и обещает Куйвашеву хороший профит.

В период с 16 по 20 ноября Куйвашев обсуждал с Высокинским сценарии его отставки как минимум дважды, сообщает источник URA.RU, знакомый с ситуацией. «Мэру предложили два варианта — назначение на пост замгубернатора или советника главы региона», — описал ситуацию инсайдер. По последним данным, Высокинский не дал окончательного ответа, попросив предоставить ему время на раздумья.

Александр Высокинский (справа) взял паузу в переговорах с губернатором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Высокинский, помня, что в 2018 году, когда губернатор зачищал городскую власть от старой команды, он беспрекословно исполнил его поручение и был лоялен до конца, попросил Куйвашева позволить ему спокойно избраться в Госдуму, сообщает другой источник URA.RU. «Сам Высокинский в этом случае сделал бы все, чтобы гарантировать явку и результат „Единой России“ на выборах в ГД в Екатеринбурге», — передает замысел градоначальника чиновник в областных структурах власти.

Озабоченность команды Куйвашева кампанией-2021 — одна из причин, по которым увольнение Высокинского начало готовиться. Ранее представители ближайшего окружения Куйвашева в частных разговорах настаивали, что мэру нельзя доверять мобилизацию админресурса на выборах в следующем году. Однако считается, что именно бюджетники помогли «Единой России» восстановить абсолютное большинство в думе Екатеринбурга по итогам довыборов 11—22 ноября.

Александр Высокинский видит себя депутатом Госдумы, сообщают источники Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам инсайдеров, если Высокинскому дадут возможность пройти в федеральный парламент, то к началу избирательной кампании он будет готов избавиться от заместителей, к которым у резиденции губернатора есть вопросы, — начиная с вице-мэра по СМИ и политике Екатерины Куземки, которую подозревают в нелояльности областным властям. Также под вопросом остается судьба вице-мэра по строительству Алексея Бирюлина (увольнением которого мэр мог бы успокоить близких к губернатору застройщиков) и замов по благоустройству и товарному рынку — Алексея Бубнова и Владимира Боликова соответственно.

Поскольку губернатор пока не принял окончательное решение, оппоненты Высокинского, которые анонсировали его увольнение на конец ноября, уже сейчас корректируют прогнозы минимум на месяц. Если Куйвашев удовлетворит просьбу мэра о Госдуме, рокировку и вовсе могут перенести на следующий год. А принудительная отставка выглядит долгой и сложной: по федеральному закону, для нее у гордумы должно быть хотя бы одно из пяти оснований (действия, приведшие к долгам города или нецелевому расходованию бюджета, два «неуда» от депутатов подряд, неисполнение полномочий три и более месяца, коррупция, нарушение прав и свобод человека).

По информации агентства, в резиденции губернатора звучат предложения провести в январе рокировку по более жесткому сценарию — с привлечением правоохранительных органов. «Но слишком велики издержки: во-первых, надо будет снова выпрашивать у силовиков уголовное дело, во-вторых, следующий год из-за выборов в Госдуму будет тихим, Москва не позволит такое сделать. Поэтому единственный вариант — добровольная, спокойная отставка», — описал ситуацию источник. «А заставлять главу уходить по собственному желанию несправедливо. Если, конечно, не считать за основание то, что ему не удалось договориться с группой депутатов, преследующих бизнес-интересы», — парирует чиновник из команды мэра.

Ситуация с отставкой Высокинского действительно «может зафиксироваться на какое-то количество времени», предположил политолог Алексей Швайгерт. «Все-таки нужно помнить, на какой волне приходил Высокинский [в мэрию] — под новую гордуму, под большую победу над [экс-вице-губернатором Владимиром] Тунгусовым, — что он перешел из одной команды в другую, сделав правильные символические шаги. Эти теплые, хорошие воспоминания могут иметь для руководителя региона иррациональное значение», — объяснил эксперт.

Переход в мэрию Алексея Орлова (слева) может быть не выгоден губернатору Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что против ухода Высокинского из администрации также может играть фигура его преемника — первого замгубернатора Алексея Орлова. В команде Куйвашева Орлов является ключевым человеком: он отвечает за экономику в целом и крупные инвестиционные проекты. Также его называют связующим звеном между губернатором и крупными финансово-промышленными группами. И Куйвашеву он нужнее для управления областью, нежели одним городом, отмечают в региональном кабмине.

На момент публикации получить комментарий мэра Екатеринбурга не удалось: он не ответил на звонок. Пресс-секретарь главы города Анатолий Карманов заявил URA.RU, что «мэр и губернатор находятся в постоянном взаимодействии, решая рабочие вопросы». «Мы не комментируем вопросы, сформулированные в сослагательном наклонении», — сказал он, отвечая на вопрос о дальнейших планах главы города. В свердловском департаменте информполитики пока не ответили на вопрос корреспондента URA.RU.