Инсайды ХМАО: секретные встречи Якушева

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Чиновники ХМАО выдохнули, узнав, чем закончится формирование правительства округа. Зато напряглись мэры — они пытаются угадать, как пройдет эксперимент с включением глав в законотворческие процессы. А директоры окружных департаментов в недоумении: с одной стороны их аппаратный вес усилился, но обязанностей прибавилось.

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Секретная встреча Якушева и Комаровой

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Поговаривают, что полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, побывав в ХМАО, не ограничился участием в публичных мероприятиях, а провел ряд закрытых встреч. «Полпред пообщался с местным руководством полиции, ФСБ, МЧС. Обсудили текущую ситуацию, лично познакомился с руководителями. Кроме этого, состоялась отдельная закрытая встреча с губернатором ХМАО Натальей Комаровой», — говорит инсайдер, добавляя, что Якушев встретился и с членами нового правительства. «Обсуждался весь комплекс мероприятий по противодействию коронавирусу. Кажется, полпред остался доволен», — заключает информатор.

На двух мэрах поставили эксперимент

По слухам, мэры Ханты-Мансийска и Сургутского района, вошедшие в состав нового правительства с правом совещательного голоса — первые, но не последние главы муниципалитетов, получившие особый статус. Со временем в высший орган исполнительной власти региона войдут и другие градоначальники. «Лично представлять все муниципалитеты и их жителей при разработке новых постановлений — это большой лоббистский рычаг, но пока получили его только двое — Максим Ряшин (глава Ханты-Мансийска — ред.) и Андрей Трубецкой (глава Сургутского района — ред.). На них, кажется, просто ставят эксперимент — как пойдет. А когда станет понятно, как работает система, в нее встроят и других мэров», — заключает слухмейкер. Он добавляет, что многие хотели бы получить возможность продвигать собственные интересы на заседаниях правительства и сейчас мэры якобы гадают — кто следующий в очереди.

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В политтусовке неоднозначно отнеслись к усилению главы Сургутского района

В политтусовке ХМАО неоднозначно восприняли включение главы Сургутского района Андрея Трубецкого в состав окружного правительства. С одной стороны, такая возможность выпала только ему и мэру Ханты-Мансийска — Максиму Ряшину. Соответственно, их губернатор Югры Наталья Комарова выделила на фоне остальных руководителей муниципалитетов. С другой стороны, в состав правительства они включены лишь с правом совещательного голоса. «У Трубецкого были амбиции получить статус вице-губернатора. А в нынешнем раскладе его присутствие в окружном правительстве рассматривается лишь как подачка», — судачат сплетники.

Возвращение главы депспорта ХМАО удивило всех…

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В коридорах Белого дома ХМАО все, кто знает кто такой Сергей Артамонов, обсуждают его легендарное возвращение, якобы называя его «непотопляемым». Впрочем, как и другого чиновника, вошедшего в состав нового правительства — Юрия Южакова. «Артамонов уволился несколько месяцев назад, говорят, по причинам личного характера. В регионе объявили конкурс на замещение вакансии директора депспорта и тут, совершенно внезапно для наблюдателей, на горизонте снова возникает Артамонов и возвращается на работу по решению губернатора. В шоке все», — рассказывает слухач.

Не менее удивлены злопыхатели и тем, что на своем посту остался Южаков, чьи ведомства (контролирует весь региональный спорт и культуру) в последние годы погрязли в скандалах, в том числе коррупционных. «По нему вообще не было сомнений, его все „отправляли“ в отставку, но он остался. Да еще и подчиненного обратно получил», — говорит инсайдер.

…а чиновники даже не заметили

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На местах в правительстве ХМАО — другие настроения. Говорят, что окружные чиновники выдохнули после опубликования нового состава правительства ХМАО. Для самих госслужащих этот консервативный вариант кажется вполне подходящим, поскольку позволяет сохранить существующий статус-кво. «Никакой революции не произошло. Значит, будем работать в привычном режиме и формате», — говорят инсайдеры из окружного правительства.

Директоры департаментов усилили аппаратный вес

Директоры департаментов в югорском Белом доме оказались довольны решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которая включила их в состав окружного правительства. Раньше в него входили только вице-губернаторы. Это означает, что аппаратный вес директоров департамента усилился. «Любой нормативный документ, который запускается в правительстве, должен быть согласован каждым его членом. Так что всем придется плотнее общаться друг с другом, договариваться и идти на уступки. Но, конечно, с точки зрения бюрократии, на первых порах все станет гораздо медленнее и сложнее», — обсуждают чиновники.

В мэрии Сургута приуныли после ухода Шувалова

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В мэрии Сургута царит напряжение после ухода главы Вадима Шувалова. Теперь все ключевые сотрудники гадают, какие у них есть шансы сохраниться при новом градоначальнике. В состоянии полной неопределенности относительно своего будущего, они, скорее всего, и уйдут на новогодние каникулы. «Окончание приема документов от кандидатов на конкурс по замещению должности главы Сургута назначено на 12 января. Соответственно, если до конца декабря не объявится какой-то сто процентный преемник, то ожидание растянется на все праздники. В общем, грустным будет Новый год», — делятся чиновники.

Сургутские предприниматели готовятся к атакам на чиновников

С уходом Вадима Шувалова с поста главы Сургута в городе активизировалось предпринимательское сообщество. Бизнесмены собираются вновь начать лоббировать проекты, которые при бывшем градоначальнике протолкнуть не получалось. «Любая смена власти — это всегда возможность вернуться к прежним темам. Насколько новая лоббистская атака будет успешной — зависит от фигуры нового мэра», — говорят предприниматели.

В Сургут вернулся бизнесмен, к которому есть вопросы у воров

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что в Сургут после большого перерыва вернулся скандально известный владелец компании «МТА» Александр Макаров. Именно в его баржу врезался катер, за штурвалом которого находился погибший вор в законе «Зятек». «Макаров исчезал на время следствия. Оно пока еще не закончено. Но понятно, что к нему были вопросы, поскольку баржа не была оборудована световым оборудованием, что и стало одной из причин произошедшей трагедии. А с учетом личности погибшего, вопросы к Макарову могли возникнуть не только у силовиков. Теперь в Сургут он вернулся. Но заболел коронавирусом», — обсуждают инсайдеры.

Оппозиции не удалось воспользоваться болезнью мэра Нижневартовска

Глава Нижневартовска Василий Тихонов, который сегодня вернулся на работу, вылечившись от коронавируса, устоял перед PR-атакой со стороны оппозиции. «Некие силы пытались в соцсетях раскрутить историю с болезнью мэра. Писали, что состояние здоровья Тихонова уже не позволит тому вернуться на работу. Но все это оказалось настолько безграмотно проведено и так грязно, что жители города не поверили в сообщения», — говорит источник. Он же добавляет, что вышедшему на работу Тихонову якобы уже доложили о том, кто и когда отправлял его в отставку по состоянию здоровья, и выводы он уже сделал.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.