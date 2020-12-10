Курганские инсайды: беглый аудитор сдает элиту

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Представители курганских элит боятся, что задержанный аудитор Александр Паршин начнет активно сотрудничать со следствием и сдаст представителей местной элиты. Также в регионе обсуждают, что губернатор Вадим Шумков придумал, как помочь единороссам на выборах в Госдуму, не вступая в партию. А аграрии решили использовать чиновника-варяга для своего бизнеса.

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Шумков придумал, как поможет «Единой России»

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Принципиальная позиция главы региона Вадима Шумкова не вступать в партию «Единая Россия» перед выборами в Госдуму подталкивает к новым идеям. «Некоторые губернаторы, вступая в партию, тем самым помогают продвинуть своего кандидата. Шумков решил пойти по другому пути — добиться от работодателей повышения зарплат своим сотрудникам. Проект стартует в 2021 году на крупнейших предприятиях», — поделился мнением инсайдер.

Элиты обеспокоены задержанием беглого курганца

Задержание в Москве беглого курганского аудитора Александра Паршина обеспокоило некоторых представителей курганской элиты. «Ему есть о чем рассказать следователям. Он еще несколько лет назад публично обвинял в отмывании денег бывшее руководство налоговой службы и крупных курганских бизнесменов. Ему стали угрожать, а затем он пропал. Кто-то считал, что его уже нет в живых», — вспоминают сплетники. Паршин был соучредителем компании «Уральский экономический арбитраж — Аудит». В 2014 году он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, в апреле 2015 года его объявили в федеральный розыск. О задержании Паршина стало известно в декабре. Инсайдеры не исключают, что он захочет сотрудничать со следствием. В этом случае у курганских элит не будет надежды, что дело спустят на тормозах, потому что задержали Паршина не местные силовики, а федералы.

В облдуме не дождались нового депутата

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые депутаты Курганской областной думы удивились, что Елена Воронович, получившая мандат на прошлой неделе, не пришла на заседание комитета по соцполитике. «Думали, что ее даже могут избрать новым председателем, но ее не было», — удивляются в кулуарах. Впрочем, один из инсайдеров отметил, что участие Воронович в заседании комитета и не планировалось. «Она придет на заседание думы, там ее и представят коллегам», — рассказал он.

Депутаты решили использовать чиновника-варяга для бизнеса

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты-аграрии после совместного выездного совещания с департаментом АПК решили использовать его директора — выходца из Башкирии Рустама Камалетдинова. «Предложили организовать выезд в Башкирию. Там много успешно развивающихся сельхозпредприятий. Будет полезно перенять их опыт, а, может быть, и найти новые рынки сбыта», — считают бизнесмены.

В Кургане — загадочная статистика по коронавирусу

Курганские медики недоумевают загадочной способности местного здравоохранения скрывать смертность от коронавируса. «У нас чудесным образом по официальным данным никто не умирает от COVID уже вторую неделю», — переговариваются сотрудники больницы. Медики приводят общероссийские данные, согласно которым в среднем смертность составляет 2% от числа выявленных случаев. «По России погибают двое из ста каждый день. В Кургане с 25 ноября никто не умер от коронавируса. Это, безусловно, прекрасно, если соответствует действительности», — обсуждают врачи.

Врачи устали от совещаний…

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские главврачи и их замы обессилены многочисленными совещаниями по видео-конференц-связи. «Работать некогда. В день проводится по три-четыре совещания. Длятся долго, малоэффективны и выглядят, как желание сорвать на ком-то злость», — рассказывают медики.

…и ждут новой оптимизации

Врачи добавляют, что это не все, что их угнетает. Речь еще и о стоимости расходников. «При постоянном росте цен на лекарства, медицинские изделия больницам не увеличено финансирование. „Арбидол“, к примеру, которым сейчас призывают лечить вирусные инфекции, недавно стоил по закупочным ценам 47 рублей, а сейчас 200 рублей. Значит, больница вынуждена экономить на чем-то. Зарплаты не индексировались шесть лет», — медики уверены, что больницы продолжат оптимизировать.

Курганскую газету закрыли из-за отказа мэрии

Газету «Варгашинский маяк», которую сейчас ликвидируют, можно было сохранить, если бы администрация Варгашинского района согласилась ее финансировать. «Глава района Валерий Яковлев отказался брать ее на баланс. С одной стороны, можно его понять — расходы и так в непростом бюджете не предусмотрены. А поселковое СМИ сложно перевести на самоокупаемость», — считают местные жители. Слухачи считают, что газеты очень не хватает в первую очередь пенсионерам. Кроме того, отсутствие СМИ может отразиться на ходе избирательной кампании в Госдуму в 2021 году. «Пенсионеры — основной электорат, который наиболее предсказуем по явке и предпочтениям. Неизвестно, как ситуация сложится по коронавирусу в выборный год, может, встречи с избирателями будут запрещены. Таким образом, кандидаты лишаются привычной для избирателей площадки для агитации», — судачат варгашинцы.

Семьи известных курганцев пострадают от действий мэрии

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Планы мэрии Кургана по сносу десятков киосков и павильонов ударят по бизнесу родственников известных курганцев. Злые языки говорят, что под снос попадают торговые объекты, принадлежащие семьям ортопеда Гавриила Илизарова, актера Юрия Гальцева и другим именитым землякам. «Не совсем понятно, почему власти озаботились сносом самостроя, который стоял годами, именно в пандемию, когда, казалось бы, нужно стараться хоть как-то сохранить рабочие места», — удивляются бизнесмены. Курганцы также предположили, что именно с этими планами может быть связан судебный спор мэрии с Гальцевым.

Итоги крупной закупки удивили курганцев

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Результаты определения подрядной организации на капремонт коллектора по улице Куйбышева в Кургане удивило наблюдателей. «Аукцион проводило АО „Курганводоканал“, которое принадлежит мэрии. Стоимость работ — более 150 млн рублей. Победителем стала строительно-монтажная компания „Артель“. Ее учредителем долгое время был депутат гордумы Сергей Руденко, который сейчас является директором „Водоканала“», — переговариваются в Кургане. На эту закупку еще до подведения итогов поступало две жалобы в региональное УФАС, но обе были отклонены. «Вообще, не понятно, почему „Водоканал“ проводил закупку по 44 ФЗ, а не по 223 ФЗ», — удивляются сплетники.

Инсайдеры обратили внимание, что коллектор на улице Куйбышева — не единственный объект «Курганводоканала», на котором работает «Артель». Кроме того, эта строительная компания занималась берегоукреплением реки Битевка. На этом объекте неоднократно видели новый экскаватор «Курганводоканала», купленный летом.

Кургану грозят новые коммунальные аварии

После капремонта канализационного коллектора на улице Куйбышева в Кургане, из-за которого коммунальщикам приходилось постоянно перекрывать дорогу, в городе может появиться новая проблемная дорога. «Коллектор на улице Карла Маркса возле перекрестка с Бурова-Петрова тоже изношен. Там уже заметны провалы асфальта», — рассказывают сплетники.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.