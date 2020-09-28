Власти Кургана предупредили о предстоящем сносе 32 киосков и павильонов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане объявили о предстоящем сносе 32 нестационарных торговых объектов, установленных незаконно. Постановления городской администрации об этом опубликованы на сайте муниципалитета. Власти дали собственникам месяц на добровольный демонтаж киосков и павильонов.

«Демонтировать незаконно размещенные нестационарные торговые объекты. Установить срок для добровольного демонтажа незаконно размещенных нестационарных торговых объектов — 30 дней со дня опубликования настоящего постановления», — говорится в документах. Если собственники откажутся сносить свои киоски добровольно, власти демонтируют их самостоятельно, но не ранее, чем через два месяца после публикации постановлений.

Часть из объектов, подлежащих сносу, установлены в составе остановочных комплексов. Полный перечень киосков и павильонов, которые планируется демонтировать, представлен на схеме.

«Есть четкая установка, чтобы бандитов нигде в бизнесе не было. Потому что кормились и кормятся хорошо. В этой связи власти будут выдавливать мелких продавцов павильонов, где могут торговать незаконным алкоголем, и которые могут крышевать представители криминального бизнеса», — поделился мнением один из источников URA.RU в бизнес-сфере.

Получить оперативные комментарии мэрии Кургана о предстоящем сносе нестационарных объектов URA.RU не удалось. Направлен письменный запрос.