Найдена подоплека публичного разноса, который устроил Путин

Владимир Путин дал Максиму Решетников неделю на поиск мер по сдерживанию цен, тот справился быстрее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Острота проблем, связанных ростом цен на продукты, на который обратил внимание президент РФ Владимир Путин, была подтверждена в социологических исследованиях. Как стало известно URA.RU, аналитики с сентября начали фиксировать растущее недовольство граждан, и его причины необычны. Время, которое глава государства выбрал для решения проблемы, неслучайно, отмечают политологи.

9 декабря президент Путин провел неожиданное совещание с членами правительства, которое не анонсировалось пресс-службой Кремля. На нем глава государства раскритиковал кабмин за растущие цены на основные группы товаров в период пандемии и падения доходов. Особо впечатляющие цифры были приведены по сахару (71,5%) и по подсолнечному маслу (23,8%). В выходные были раскрыты новые подробности совещания. В передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» показали еще одну часть мероприятия, в которой Путин разбирал работу главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова: «Что вы там будете делать? Собрания проводить, да? И возлагаете надежды на антимонопольную службу». Путин дал Решетникову неделю на поиск решений.

Сахар подорожал на 71,5% и россияне моментально заметили изменения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Согласно данным социологов, рост цен на продукты уже четвертый месяц тревожит россиян. Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) ведет статистику, по которой количество жителей, считающих, что «цены за последний месяц росли быстрее, чем раньше» увеличилось с 48% до 64% с сентября по декабрь. При этом летом показатель снижался с 49% до 48%.

Осенью россияне стали особо выделять две категории товаров, на которые сильнее всего выросли цены — сахар и подсолнечное масло (на них больше всего внимания обращал и Путин). URA.RU изучило аналитические отчеты ФОМ для Центробанка — в них говорится, что в сентябре на стоимость сахара и масла жаловались 12% и 8% граждан соответственно, в октябре — 20% и 14%, в ноябре — 36% и 23%. Рост оказался трехкратным, таких наблюдений нет ни по одному другому продукту.

Директор проектов ФОМ Людмила Преснякова объяснила URA.RU, что между выводами двух исследований есть связь, которая может вызывать беспокойство у власти. «По факту, инфляция сейчас не такая, как, например, в конце 2014 года.

Но когда человек видит, что какой-то продукт резко взлетает в цене, то у него автоматически возникает ощущение, что дорожает все на свете. Для этого достаточно одного товара, он становится триггером, — сказала Преснякова.

— Цены — одна из главных проблем в обществе, которая вызывает напряжение. С учетом того, что год был сложный в плане пандемии, падающих доходов, даже не самый драматичный сценарий роста цен может восприниматься острее, чем в предыдущие годы. В контексте такой ситуации внимание власти к росту цен оправдано».

Россияне стали больше платить за продукты из-за растущего экспорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аналитик Ассоциации отраслевых союзов АПК (АССАГРОС) Елена Тюрина полагает, что к росту цен на сахар и масло привело резкое увеличение экспорта продукции, за которым последовало снижение объемов предложения на внутреннем рынке. К примеру, в 2020 году продажи российского сахара за границу выросли в четыре раза, а в России количество продукции снизилось на 40%. «Экспорт масла вырос на 75%, а остатки для реализации на внутреннем рынки снизились по сравнению с прошлым годом на 60%. Власти и производителям необходимо понять, что первично — развитие АПК или обеспечение населения дешевым продовольствием».

Политолог Алексей Рощин полагает, что президент Путин неслучайно занялся ценами за неделю до своей большой пресс-конференции (17 декабря). На ней глава государства может объявить о решении возникших проблем, что снизит возникшее напряжение в обществе. «Путин сейчас не так часто выходит на публику, и для мероприятия нужна позитивная повестка. Победы над коронавирусом еще нет, а просто выступать и „отбиваться“ — не очень выгодный фон. Необходимо показать успехи, отчитаться о том, что сделано», — сказал Рощин.