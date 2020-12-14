Правительство РФ хочет в 3 раза ограничить рост цен на продукты

Установить планку колебаний цен на продукты предложил Максим Решетников Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Правительство РФ может получить право устанавливать лимит на повышение цен на социально значимые товары за месяц. С инициативой принять соответствующий закон выступит глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина со своими замами. В случае принятия закона правительство сможет в три раза ограничить рост цен на продукты — планка колебаний цен изменится с 30% на 10%.

Решетников напомнил, что сейчас действует постановление правительства 2008 года, которое позволяет в экстренных случаях на срок до 90 дней устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары. При этом планка установлена колебаний цен в 30%. «Предлагаем дать правительству право устанавливать эту планку и параллельно с этим, как только такое право будет, установить планку в размере 10% колебаний за месяц без учета сезонных колебаний цен», — цитирует РИА «Новости» главу Минэкономразвития. Инициативу поддержал премьер-министр РФ.

Кроме того, Решетников заявил, что власти РФ готовят введение вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло. Минэкономразвития предлагает ввести квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн с 15 февраля до 30 июня 2021 года. Соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен должны быть заключены до 20 декабря.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым существенный рост стоимости таких продуктов, как макароны, сахар и мука, и обратил внимание на то, что рост цен связан с экономическими причинами, а не с пандемией. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что рост цен на важные продукты произошел из-за сбоя в работе ФАС, Минпромторга, Минсельхоза и вице-премьеров. В Кремле пообещали, что власти РФ будут регулировать цены на отечественные продукты.

СМИ сообщали о том, что стоимость продуктов в России могут заморозить на три месяца: с 1 января по 1 апреля 2021 года. Отмечается, что при неблагоприятном варианте производители могут приостановить поставки товаров в торговые сети, что грозит дефицитом сахара и подсолнечного масла.