В смену власти в Сургуте вмешалась большая политика

Спецоперация по включению Вадима Шувалова в состав правительства ХМАО заняла два дня Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Экс-глава Сургута Вадим Шувалов стал разменной монетой в политической игре окружных властей, связанной со стартом федерального электорального цикла 2021 года. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к югорскому истеблишменту, объясняя неожиданный трансфер чиновника в региональное правительство на должность одного из вице-губернаторов, который должен курировать приоритетные проекты.

«Глава Сургута — это человек, который управляет ключевым городом округа, где живет около полумиллиона человек, его годовой бюджет больше 30 млрд рублей, а в подчинении находятся почти 700 чиновников мэрии и это еще без муниципальных учреждений. Вместо этого ему предлагают должность одного из трех вице-губернаторов с не очень внятным функционалом и аппаратом в несколько человек. Вряд ли такое кадровое решение можно назвать повышением по карьерной лестнице. Достойной альтернативой для Шувалова была бы только должность первого заместителя [губернатора Югры Натальи] Комаровой», — считает инсайдер.

Вадиму Шувалову в роли вице-губернатора ХМАО придется на время переехать в Ханты-Мансийск Фото: Алексей Андронов © URA.RU

По его мнению, нынешнее перемещение Шувалова в окружное правительство носит временный характер. Будущее экс-главы Сургута на самом деле связано с выборами в Государственную Думу, где у югорских властей есть проблемы в восточной части региона. «Других достойных кандидатов по 223 одномандатному избирательному округу нет. Шувалов за 4,5 года наработал себе хороший рейтинг в Сургуте, что показывает социология. Теперь его постараются быстро прокачать в Нижневартовске и Мегионе в статусе вице-губернатора. Идеологи правительства считают, что такая конструкция может быть конкурентоспособной при противостоянии любым оппозиционным политикам, которые могут там заявиться на выборах» — убежден собеседник агентства.

Политолог Андрей Шуклин в разговоре с URA.RU заявил, что считает подобную схему вполне жизнеспособной.

«Такая фигура как Шувалов может выступать в качестве локомотива от партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.

Таким образом, региональные власти обеспечат нужный результат на федеральном уровне. Ну, а найти преемника на роль главы Сургута вполне реальная задача. Для этого можно подобрать какой-то вариант на скамейке запасных. Все-таки не зря существует так называемая «Команда Югры», — считает эксперт.

Источник URA.RU в политических кругах Сургута рассказал, что с новым вице-губернатором ХМАО уже начинает работу пиар-машина югорских властей. «Шувалов дает интервью правительственным изданиям. Причем, ориентир сделан на появление этого материала в газетах. А понятно, что это ориентация, в первую очередь, на возрастную аудиторию, которая является ядром электората на любых выборах и у округа есть возможность выпускать такие публикации максимально возможным тиражом», — считает инсайдер.

Сам Шувалов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Директору департамента общественных и внешних связей ХМАО Елене Шумаковой был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

В политтусовке Сургута ожидают, что число кандидатов на пост главы города перевалит за пару десятков Фото: Артем Ковтун © URA.RU

Ключевым вопросом остается пока кандидатура преемника Шувалова на посту главы Сургута. За первые несколько дней приема документов в конкурсную комиссию по выборам главы города заявилось четыре человека — нефтяник Андрей Инкин, владелец интернет-СМИ Александр Побережный, фрилансер Дмитрий Мартышин и оппозиционер Вадим Абдуррахманов. «В 2016 году сам Шувалов подал документы буквально за час до окончания работы конкурсной комиссии. Сценарий может быть повторен вновь. Так что интрига на этот раз может быть развеяна лишь 12 января 2021 года. В любом случае, этот кандидат будет согласован округом и все об этом сразу будут знать», — считает инсайдер агентства в политтусовке ХМАО.

Политолог Михаил Мартынов в разговоре с URA.RU подчеркнул, что в правительстве ХМАО на этот раз пойдут на омоложение кадров. «Это может быть человек как изнутри администрации или думы города. Но он в любом случае будет моложе Шувалова. Этот человек будет рассматривать управление Сургутом лишь как часть карьеры. Сейчас есть такой тренд во власти, что во главу муниципалитетов ставят молодых политиков», — предполагает эксперт.