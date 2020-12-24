Челябинские инсайды: новый генерал ФСБ задерживается

До Нового года осталось совсем чуть-чуть Коллаж URA.RU

Главной темой для разговоров в кулуарах челябинского правительства стали отставки двух министров — Леонида Одера и Виктора Тупикина. Если в министерства придут ревизоры, то Тупикину и Одеру будет из-за чего волноваться. А в «Единой России» переполох: никто не ожидал, что губернатор Алексей Текслер уже сейчас заявит о своем участии в выборах в Госдуму.

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Текслер устроил переполох в ЕР

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что заявление губернатора Алексея Текслера о том, что он собирается возглавить региональные списки «Единой России» на выборах в Госдуму, вызвало настоящий переполох среди челябинских единороссов. Никто не ожидал, что их партийный лидер объявит о своих намерениях до конца года. «Думали, что это будет позже, потому что пока сама концепция ЕР на выборах непонятна, — толкуют в кулуарах. — Поэтому и подготовка к выборам по спискам фактически приостановлена. Но теперь, когда Текслер заявил о своем участии, все должно активизироваться».

Губернатор дал второй шанс министрам

В правительстве региона обсуждают отставки главы минстроя Виктора Тупикина, министра спорта Леонида Одера и первого замминистра дорожного строительства Александра Филиппова. При этом, как утверждают инсайдеры, список на вылет изначально был шире, чем тот, что озвучит губернатор Алексей Текслер на итоговой пресс-конференции. «На грани увольнения были еще ряд руководителей, в том числе, уровня замминистров, — говорят в кулуарах. — Но Текслер подумал и отложил увольнения. Дал время для работы над ошибками до конца первого квартала будущего года».

Замминистра подвели деловые связи

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если об отставках министра спорта Леонид Одера и министра строительства региона Виктора Тупикина говорили давно, то увольнение первого замминистра дорожного строительства Александра Филиппова стало неожиданностью. Говорят, что ему не простили рано выложенной на обсуждение сырой транспортной концепции. «Кроме того были вопросы по его взаимоотношениям с рядом бизнесменов. Эти бизнесмены привыкли получать „пряники“ от властей и именно под них Филиппов, якобы, готовил концепцию, — говорят инсайдеры. — За это его и попросили уйти».

В министерства придут ревизоры

Уже известно, что Леонид Одер, после того как покинет пост министра спорта региона, станет исполнительным директором нового областного спортивного фонда. Будущее министра строительства Виктора Тупикина после увольнения пока туманно. В кулуарах считают, что он займется бизнесом.

«Остается неясным, уйдут ли Одер и Тупикин с миром или им пока расслабляться рано? — шепчутся в кабинетах. — Новые министры вряд ли захотят нести ответственность за ошибки предшественников». Может случиться так, что губернатор Алексей Текслер даст поручение Контрольно-счетной палате региона (КСП) или Главному контрольному управлению области провести внеплановую проверку ведомств. А после таких проверок, особенно если речь идет о КСП, могут быть самые неожиданные последствия, вплоть до уголовных дел.

Структуру правительства поменяют

Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В правительстве области до сих пор остается незанятой одна ставка — министра общественной безопасности региона. После ухода с этой должности Олега Климова, наделенного полномочиями вице-губернатора, в статусе и. о. министра работает Светлана Костина. При этом у Костиной полномочий замглавы региона нет.

«Костину не избавляют от приставки „и.о.“ Во-первых сама не хочет брать на себя руководство. Во-вторых, в губернаторской резиденции все еще ждут, когда уйдет в отставку кто-нибудь из челябинских силовиков, которому можно будет доверить министерство с полномочиями вице-губернатора, — рассказывает источник. — Процесс затягивается только потому, что таких кандидатов пока нет. А когда нужный кандидат появится, его не только сделают министром с полномочиями вице-губернатора. Заодно перекроят структуру правительства, передав экс-силовику контроль над главным управлением юстиции».

Приезд генерала отложен

Говорят, что приезд нового начальника УФСБ по региону Дмитрия Иванова в Челябинск отложен на январь. «Что-то притормозилось с подписанием документов из-за того, что Иванову надо завершить дела в Томске, где он руководит управлением. Кстати, когда Иванов приедет, Сергей Сизов, возглавляющий челябинское УФСБ, не сразу уедет в Новосибирск к новому месту службы. Он должен будет лично передать дела преемнику», — говорят инсайдеры.

Гартунгу бросают вызов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В кулуарах ходят упорные слухи, что «Единая Россия» не будет выдвигать в Коркинском округе ресурсного кандидата, чтобы уступить мандат лидеру регионального отделения «Справедливой России» Валерию Гартунгу. В 2016 году Гартунг проиграл выборы в Госдуму в этом округе, но прошел в парламент по партийным спискам. «Гартунг до сих пор не может забыть этот проигрыш и мечтает взять реванш именно в одномандатном округе, — говорят в кулуарах. — ЕР якобы готова отдать ему этот округ, чтобы он не выставлял ресурсных кандидатов в четырех других территориях». Другие слухмейкеры уверяют, что решения по Коркинскому округу у ЕР еще нет. «Более того, уже есть довольно ресурсные единороссы, которые готовы бросить Гартунгу вызов и бороться за мандат до победы», — говорят инсайдеры.

Фаворитов ЕР выдадут билборды

В Челябинском региональном отделении «Единой России» взяли паузу до будущей недели. Говорят, что перед Новым годом появится ясность, каких кандидатов станут поддерживать в одномандатных округах. «Официально об этом не объявят, так как фаворитам надо пройти еще через праймериз. Следите за билбордами, — говорят в кулуарах. — Если вдруг на улицах появится большое количество баннеров с новогодними поздравлениями, изображением того или иного политика и будет скромно указана символика ЕР — значит, он пойдет на выборы по этому округу».

А пока есть определенность только по Металлургическому и Магнитогорскому округам, где снова пойдут на выборы Владимир Бурматов и Виталий Бахметьев. Оба получили поддержку и могут размещать новогодние билборды уже сейчас.

Один депутат ГД меняет регион…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы Олег Колесников, избравшийся при поддержке ЕР в 2016 году по Златоустовскому округу, еще пару месяцев назад развел бурную активность в своем округе. По слухам, в Госдуме Колесников появляется нечасто. Но инсайдеры уверяют, что активность в округе Колесников может свернуть. «В челябинской ЕР приняли решение не оказывать поддержку на новых выборах, и Колесников это понимает, — говорит инсайдер. — Сначала он подумывал сменить партию, а теперь подыскивает варианты с другим регионом. Пока непонятно, будет ли он договариваться с ЕР или с какой-то другой партией».

…а другой — округ

Инсайдеры сообщают, что депутат Госдумы Андрей Барышев от Челябинского округа окончательно решил избираться в 2021 году от Металлургического округа. «На территории округа действует его детище — движение „Соцгород“. Здесь Барышев размешает свои билборды, а не в своем округе», — отмечают инсайдеры. Выдвигаться Барышев хочет от «Яблока», хотя может и сменить партию. В любом случае, это будет не «Единая Россия», уже отказавшая Барышеву в поддержке.

В Челябинском округе определился фаворит

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Что касается Челябинского округа, откуда уходит Андрей Барышев, то в гонке за поддержку от «Единой России» наступило временное перемирие. Рассчитывающий на эту поддержку депутат гордумы Илья Мительман успокоился и перестал ссориться с городскими властями. «Видимо понял, что предупреждение вычеркнуть из списка кандидатов от ЕР вполне реальное, — говорят инсайдеры. — А с другой партией ему пока не удается договориться». Претенденты по этому округу на Госдуму вице-спикер заксобрания Владимир Павлов и его коллега, депутат ЗСО Алексей Денисенко, ведут себя, по словам инсайдеров, на редкость примерно. «Пока лидирует Павлов, он занялся волонтерами, а это самая модная „фишка“ на сегодня», — говорят в кулуарах.

Состав президиума ЕР пересмотрят

Вхождение главы Саткинского района Александра Глазкова в состав Госсовета РФ заставило не только говорить о нем, как о возможном кандидате от «Единой России» по Златоустовскому округу. Инсайдеры сообщают, что ради Глазкова может быть пересмотрен состав областного президиума ЕР. «Глазкова введут в состав президиума. Это произойдет уже после Нового года», — говорит источник.

Депутат стал дерзить начальству

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В заксобрании региона стали замечать, что депутат Александр Мотовилов стал все чаше ссориться с коллегами. «Он поругался с депутатами-новичками, когда сравнил гордуму Челябинска с колхозом, а теперь стал дерзить руководству ЗСО, — говорят в кулуарах. — Четкое ощущение, что ему стало все равно, как к нему относятся». По слухам, Мотовилов до сих пор обижен, что ему не досталось значимого портфеля в новом составе заксобрания и приходится довольствоваться должностью первого заместителя председателя комитета по ЖКХ.

На Тефтелева больше не делают ставок

Если раньше элиты гадали, какой срок дадут за взятку экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву, то потом стали делать ставки будет ли облсуд ужесточать приговор. Наказание в три года строгого режима многие посчитали мягким. «В том, что наказание не будет еще смягчено, не сомневался никто. Но гадали, добавят ли ему срок. На заседании суда все обратили внимание на формулировку раскаяния самого экс-чиновника. Он заявил, что продолжает сотрудничать со следствием и готов продолжать». — отметил инсайдер. Это может означать только одно — Тефтелев продолжает выступать ценным источником для ФСБ и ради дополнительной информации силовики попросят не ужесточать его приговор. Так что ставок больше нет. Даже если прокуратура будет оспаривать приговор в вышестоящих инстанциях, а она собирается это делать, первое решение суда останется в силе.

Экс-мэра могут оставить в СИЗО

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пока главной интригой остается ответ на вопрос, где именно будет отбывать наказание экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Многие склоняются к тому, что он попросит отправить его в Магнитогорск, где живут его родные. Но теперь активно обсуждается другой вариант. «Тефтелева могут оставить при СИЗО в Челябинске или отправить в колонию Копейска, — говорят в кулуарах. — Если он готов и дальше сотрудничать с силовиками, то будет удобнее, когда он отбывает наказание в Челябинске или вблизи города. А с самим Тефтелевым могут договориться, чтобы он не просился в Магнитогорск. Взамен пообещают не препятствовать, когда настанет срок для условно-досрочного освобождения».

В КПРФ сорвали переворот

Челябинские коммунисты обсуждают попытку переворота в региональной организации. «Перед выборами секретаря обкома депутат Советского райсовета Челябинска Антон Голубев убеждал всех, что именно он должен занять этот пост. Прямо говоря, что уже обо все договорился с резиденцией губернатора и с Москвой», — рассказал инсайдер. По его словам, информацию все равно перепроверили, сочли ложной и еще на пять лет продлили полномочия Игоря Егорова.

Против главы района Челябинска зреет заговор

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что депутат гордумы Челябинска Александр Галкин собрал депутатов своего пула в Калининском райсовете. «Это напоминало какое-то установочное мероприятие. Якобы решали, как „мочить“ главу района Сергея Колесника. Ловить главу на всех ошибках и выбрасывать на него негатив в соцсети. У участников собрания появилось ощущение, что Галкин хочет стать главой района», — говорит источник. Между тем Колесник недавно успешно переизбрался, причем поддержку ему оказали на уровне города и области, поэтому планы Галкина вызывают недоумение.

Депутат придумал, как выйти из «черного списка»

Депутат гордумы Челябинска Владимир Корнев настолько начал раздражать своей напористостью журналистов и коллег, что они перестали общаться с ним по телефону. Инсайдеры заявляют, что никакой смысловой нагрузки его «уникальные заявления» не несут, и попросту не хотят тратить на него свое время. Но Корнев вышел из положения. «Он поступил очень просто — купил новую симку и начал заново обзванивать журналистов с нового номера, который никому неизвестен. Пришлось записывать его второй номер, чтобы снова не брать трубку. Некоторые коллеги сразу отправили новый номер в черный список», — отмечают источники.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.