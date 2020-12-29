Как сэкономить при покупке машины

На рынке автолизинга наблюдается ажиотаж Фото: depositphotos.com

Перед Новым годом лизинговые компании заманивают клиентов большими предновогодними скидками. И достаточно удачно: сейчас на рынке наблюдается ажиотаж. URA.RU вместе с экспертами посчитало, сколько реально можно сэкономить, приобретая машину в лизинг.

Предновогодний бум на лизинг

Как рассказал руководитель екатеринбургского подразделения ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Каптиев, самая популярная техника для покупки в лизинг в 2020 году — грузовая. В розничном портфеле УрФО она составляет 55,2%. Далее следует легковой транспорт и спецтехника.

«В топе — тягачи, самосвалы КАМАЗ, MAN, Scania, ГАЗ. Российские марки пользуются популярностью благодаря субсидиям Минпромторга РФ. Если говорить про легковые автомобили, то клиенты выбирают марки Kia, Volkswagen, Renault, Hyundai, Skoda и Lada. Их в большинстве случаев покупают для корпоративных автопарков, услуг такси. Премиум-класс — BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Audi — берут для топ-менеджеров», — отметил Каптиев.

Самая популярная техника для покупки в лизинг в 2020 году — грузовая Фото: Анна Майорова © URA.RU

По его словам, всего по сравнению с прошлым годом рынок автолизинга вырос на 15%. Провал в первой половине года компенсировался всплеском спроса во второй половине. «Сработал отложенный спрос. Кроме того, субсидии Минпромторга РФ нам очень сильно помогли, плюс программа „Доступная аренда“ была очень востребована», — прокомментировал Каптиев.

Компании берут технику в лизинг не потому, что рассчитывают на рост объемов производства в 2021-м, а потому что боятся роста цен, рассказал финансовый аналитик Виталий Калугин. «Все прекрасно понимают, что в следующем году техника может оказаться чуть дороже за счет роста курса доллара», — поделился мнением Калугин. Повысится и утилизационный сбор, что также подогреет рост цен.

Между тем, перед Новым годом технику в лизинг успеют приобрести не все желающие. На рынке образовался дефицит предметов лизинга. Особенно тяжело — с легковым транспортом. «Мы столкнулись с дефицитом массовых марок, наиболее популярных в такси, — не смогли закупить их в достаточном количестве для наших клиентов из числа таксопарков. И эта ситуация продлится еще, как минимум, до конца первого квартала 2021 года», — считает руководитель комитета по взаимодействию с автопроизводителями и дилерами Объединенной ассоциации лизингодателей Вячеслав Михайлов.

Лизинг: на чем можно сэкономить?

На рынке лизинга образовался дефицит легковых автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам Каптиева, если еще три-четыре года назад предпринимателям приходилось объяснять, на чем именно можно сэкономить, приобретая автомобиль в лизинг, то сейчас бизнесмены уже осознают преимущества продукта. Во-первых, по словам Михайлова, — лизинг помогает бизнесу приобрести транспорт без больших капитальных вложений и получить отсрочку по оплате, равномерно распределив финансовую нагрузку. Во-вторых, его проще и быстрее оформить по сравнению с тем же кредитом.

В-третьих, можно сэкономить на налогах. «В законодательстве прописаны выгодные условия по списанию лизинговых платежей на расходы. В связи с этим уменьшается налог на прибыль», — пояснил Калугин. Попросту говоря, лизинговые платежи записываются в расходы компании, налогооблагаемая база уменьшается, а вслед за ней уменьшается и налог на прибыль.

Сэкономить можно также на налоге на имущество. Для лизинговых машин используется ускоренный процент амортизации, равный 3. И чаще всего по истечении договора лизинга происходит полная амортизация имущества. Таким образом, после погашения всех платежей имущество переводится на баланс по минимальной остаточной стоимости. Соответственно, налоги с нее также будут низкими.

Сэкономить при покупке техники в лизинг можно на налогах и скидках от производителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дополнительную экономию получат компании, которые платят НДС. Они могут претендовать на возврат 20% от суммы, указанной в договоре лизинга. Помимо налогов, выгоду можно получить и за счет скидок на автомобиль. Дилеры продают лизинговым компаниям технику по ценам, ниже розничных. В результате для клиента скидка может составлять до 12-14%. Кроме того, при покупке отечественного автомобиля можно дополнительно уменьшить стоимость машины за счет субсидий от государства — от 10 до 25% в зависимости от типа техники и конкретной программы поддержки.

Есть ли выгода для физлиц?

У лизинга есть и минусы. Основной — в том, что компания не сможет распоряжаться имуществом, пока полностью не выкупит его. Практически неинтересен лизинг физлицам. Законодательство не позволяет им получить сопоставимую с юрлицами экономию на налогах.

«Что касается лизинга для физических лиц, такой продукт у нас был в 2017 году. Спрос на него был небольшой. Если говорить в целом по рынку лизинга, то доля лизинга для физлиц составляет всегда менее 1%», — рассказал Каптиев.

По прогнозам, в 2021 году рынок автолизинга вырастет на 4-7% Фото: depositphotos.com

По мнению экспертов, несмотря на рост цен на автомобили и спецтехнику, в 2021 году рынок лизинга продолжит расти. «Это будет связано в том числе с нацпроектами правительства РФ „Безопасные и качественные автомобильные дороги“, „Жилье и городская среда“, а также с проектом стратегии развития лесного хозяйства до 2030 года. По-прежнему будет востребован лизинг дорожно-строительной, лесозаготовительной спецтехники, грузового автотранспорта», — считает Каптиев.

За год, по предположению Михайлова, рынок автолизинга вырастет примерно на 4-7%. Самый большой рост — порядка 15% — ожидается в сегменте грузовых автомобилей. Это связано с тем, что цены на них пока не увеличились. Чуть меньше, на 5%, вырастет лизинг пассажирского транспорта. Причиной станут новые программы льготного лизинга.