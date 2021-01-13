Кремль собирает вице-губернаторов на беспрецедентное обучение

Кураторы внутренней политики в регионах приедут в Москву за новыми вводными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кремль даст новые вводные регионам в преддверии выборов в Госдуму. Об этом URA.RU рассказал источник в федеральной власти. По словам инсайдера, 18 января вице-губернаторы, отвечающие за внутреннюю политику в своих субъектах, съедутся в Москву на беспрецедентно долгое обучение, которое продлится неделю.

«Увеличение длительности семинара, проходившего раньше в течение двух-трех дней, связано с серьезными вызовами, с которыми власть столкнулась в преддверии выборов в парламент. В частности, это низкий рейтинг „Единой России“ (31%, по данным ФОМ на конец 2020 года — прим. ред.)», — отмечает инсайдер.

К началу года рейтинг ЕР составляет 31% Фото: depositphotos.com

На фоне низкого рейтинга ЕР Кремль выдаст кураторам политики в регионах вводные, как сохранить власть. При этом, по словам осведомленного источника агенства, существуют как минимум две стратегии того, как можно добиться результата. «Это может быть как победа ЕР на выборах в Госдуму, так и сохранение статус-кво за счет коалиции единороссов с непарламентскими партиями», — объясняет источник. Собеседник агентства трактует такую вариативность, как свидетельство того, что власть необязательно будет концентрировать все свои силы на поддержке ЕР.

Целесообразность второго сценария подтверждает последняя статистика ФОМ — популярность у населения малых партий выросла до 19% — это второй результат после ЕР, третье место делят КПРФ и ЛДПР с показателем 12%.

13 января, в преддверии беспрецедентной учебы вице-губернаторов, близкий к внутриполитическому блоку Кремля Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) озвучил основные вызовы для власти в год думских выборов.

Высокопоставленных чиновников из регионов будут учить беспрецедентно долго — неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Так, исследование, представленное на круглом столе ЭИСИ руководителем практики политического анализа ВЦИОМ Михаилом Мамоновым, выявило, что со времени последних выборов в Госдуму в 2016 году в обществе существенно сократился спрос на стабильность (с 63% до 54%) и вырос запрос на перемены (с 30% до 37%). «При этом большинство электората единороссов патриотически-консервативно», — констатировал Мамонов.

Кроме того, неопределенности добавляет тот факт, что существенная доля россиян еще не знает, за кого голосовать. «63% россиян считают, что ни одна из существующих партий не представляет их интересы. Мобильность электората крайне высока. Большинство избирателей будет находиться в состоянии активного выбора», — сделал прогноз Мамонов.

Также на круглом столе ЭИСИ социологи озвучили, что основной ценностью населения на начало 2021 года является социальная справедливость и социальная защита. Это могло бы сыграть на руку ЕР, так как партия развернула широкую волонтерскую сеть и собирается сделать волонтерство одной из своих предвыборных стратегий. Однако глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что этот фактор не сыграет существенной роли на выборах. «Волонтеры — это полезно. Но люди склонны быстро забывать хорошее, они голосуют за будущее».

ЕР необходимо представить избирателю образ будущего Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Еще одним вызовом для власти, озвученным на ЭИСИ, стало усиление внимания населения к своим регионам — россияне, как показывают опросы ВЦИОМ, хотят видеть улучшения в жизни не только страны в целом, но и своей малой родины. Данные социологов говорят о том, что 62% респондентов уверены, что власти недостаточно делают для развития их региона.

Политолог Сергей Поляков в беседе с URA.RU предположил, что это может стать одной из установок, которую озвучат на обучении вице-губернаторов. «Кремлю необходимо повышать рейтинг не только федеральной, но региональной власти, от восприятия которой сильно зависят итоги выборов», — отметил эксперт. Кроме того, Поляков считает, что значительная часть семинаров будет посвящена стратегии выборов в одномандатных округах, результат в которых находится в прямой зоне ответственности замгубернаторов по внутренней политике.

Руководитель региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына в беседе с агентством добавила, что сентябрьские выборы, это не единственный вызов, который стоит перед вице-губернаторами — их можно разделить на три блока: «Первое — победа над пандемией коронавируса, в том числе — над ее социально-политическими последствиями. Второе — реализация нацпроектов с точки зрения достижения конкретных результатов в регионах. И третье — сентябрьская федеральная кампания [по выборам в Госдуму]».