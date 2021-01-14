Тюменские инсайды: тайные каникулы Фалькова

Январь встретил тюменцев морозами Коллаж URA.RU

Пока министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков проводил новогодние каникулы в Тюмени, местные коммунисты преподали урок «Единой России» по предвыборному пиару. Депутаты областной думы Владимир Пискайкин и Дмитрий Горицкий задумались над тем, строить ли гостиницу в центре города, а музыканты местной филармонии пытаются достучаться до заместителя губернатора Сергея Сарычева.

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Новогодние каникулы министра Фалькова

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Говорят, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков не стал отмечать Новый год в столице. Вместо этого чиновник на несколько дней приехал в Тюмень. Слухачи утверждают, что свою поездку он держал в строгой тайне. «Среди коллег и подчиненных Фальков не афишировал свои планы. В Тюмень он приехал, можно сказать, инкогнито, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Новый год встретил в кругу родственников и близких. А спустя несколько дней вернулся в Москву», — поясняют слухачи.

Пенсионеры обиделись

Поговаривают, что в политических элитах Тюмени начались волнения из-за продления карантина еще на полтора месяца. Пенсионерам старше 65 лет снова продлили самоизоляцию. А пожилые люди традиционно считаются основным электоратом. И электоратом весьма обидчивым. «Пенсионеры недовольны тем, что у них заблокированы транспортные карты. Среди людей стремительно нарастает недовольство. Они не понимают, почему должны сидеть дома, когда вокруг все работает: торговые центры, термальные источники и т. д. А им даже на улицу выходить нельзя», — утверждают слухмейкеры.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Коммунисты научили единороссов экономить на пиаре

В Желтом доме не стихают разговоры о том, как коммунисты показали тюменским единороссам пример грамотного и недорогого пиара. Пока «Единая Россия» пыталась заработать политические баллы на помощи медикам, их коллеги из КПРФ пошли более простым, но эффективным путем: вместо того, чтобы точечно одаривать врачей и фотографироваться на их фоне, в КПРФ разослали жителям новогодние открытки. «Гениальный ход, еще и не требующий больших затрат. Единороссы устроили показуху, а эффекта от нее немного — волонтерские потуги не все замечают. А обычная открытка с пожеланиями, еще и написанная простым человеческим языком — такой посыл дойдет до каждого. Да и стоит такая промо-акция намного дешевле, а охват аудитории — несравнимо больше. И бюджет сэкономили, и электорат привлекли», — иронизируют слухачи.

Депутат Трубин разозлил коллег

В правительственных курилках шепчутся о том, что над депутатом от ЛДПР Глебом Трубиным начали сгущаться тучи из-за его политических инициатив. Сначала он предложил лишить бывших губернаторов Собянина и Якушева льготных поездок в санатории, затем — забрать надбавки к пенсиям у депутатов. Последние рвений политика не оценили. «Трубин и до этого высказывал непопулярные идеи, а здесь и вовсе пошел против системы. И этого ему не простят. Вероятно, его не согласуют в списки даже от собственной партии. А если это все-таки случится, то и у самой ЛДПР могут начаться проблемы. Так что далеко не факт, что в следующий созыв облдумы Трубин попадет на оплачиваемую должность», — поясняют слухмейкеры.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жириновскому пожаловались на Селюкова

В курилках Желтого дома шепчутся о том, что лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому пожаловались на депутата Тюменской областной думы Михаила Селюкова, который без согласования с партией решил принять участие в выборах мэра Сургута. «В этих же выборах решил принять участие местный сургутский либерал-демократ Евгений Барсов, который также выдвинул свою кандидатуру по личной инициативе. Партийная верхушка ЛДПР в ХМАО самодеятельность политиков не оценила. Первые лица партии в Югре собирались выдвинуть другого кандидата, но Селюков и Барсов спутали им карты. О действиях политиков было решено доложить напрямую Жириновскому. Учитывая шаткое положение партии в округе, разговор с ним у депутатов может получиться короткий, но серьезный», — констатируют слухачи.

Тобольский аэропорт рассорил казаков и татар

Говорят, что в Тобольске разгорелся спор между татарами и казаками из-за того, чье имя дать местному аэропорту, строительство которого должно закончиться этой осенью. Мол, казаки требуют присвоить ему имя Ермака. А сибирские татары — категорически против. «В конфликт пришлось вмешаться председателю комитета по делам национальностей Тюменской области Владиславу Чернову. Задача перед ним стоит непростая. Местные казаки с татарами устраивают конфронтации буквально по любому спорному вопросу. Да и провокаторов там хватает с обеих сторон», — уверяют слухмейкеры.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сложный выбор Горицкого и Пискайкина

Говорят, что депутаты Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий и Владимир Пискайкин, которые также являются бизнес-партнерами, не знают, что построить на принадлежащем им земельном участке, который находится буквально в двух шагах от городской администрации. Слухачи утверждают, что изначально там планировалось многоэтажная гостиница. Но из-за пандемии этот вид бизнеса оказался невостребованным. «Сейчас на этом участке находится здание старой гостиницы „Заря“. Что будет построено после того, как ее снесут, пока неясно: для строительства бизнес-центра площадь земельного участка маловата. А гостиницу сейчас строить просто нерентабельно. Так что выбор непростой», — резюмируют слухачи.

Тюменская филармония может остаться без оркестра

Знающие люди утверждают, что Тюменская филармония может остаться без оркестра. По словам слухачей, музыкальный коллектив поссорился с руководством. Мол, инструменты приходится постоянно выпрашивать, дорогие комплектующие покупать за свой счет, а бюрократия часто не оставляет времени для репетиций. «За последний месяц уволились два человека. До этого ушли трое, и замену им не нашли до сих пор. Еще около 15 сотрудников всерьез задумались о переезде и ведут переговоры с новыми работодателями. Люди очень хотят аудиенции с замгубернатора Сарычевым, но попасть к нему на прием пока не получается. Но все точно забегают, когда Тюмень потеряет симфонический оркестр. А потерять его могут», — не скрывая злорадства ехидничают слухмейкеры.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.