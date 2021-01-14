Инсайды ХМАО: крестовый поход олигарха

Январь удивил морозами Коллаж URA.RU

Выборы мэра Сургута проходят настолько же увлекательно, насколько и запутанно. Дошло до того, что в рядовом директоре похоронного бюро увидели фаворита предвыборной гонки, который тоже оказался лысым и в маске. На этом фоне все почти забыли про вакантную должность вице-губернатора.

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Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Главного кандидата на пост мэра Сургута перепутали с директором кладбища

В сургутской политтусовке со смехом обсуждают курьез, произошедший под занавес приема документов на выборах мэра 12 января. Все ждали приезда депутата думы ХМАО Андрея Филатова, считавшегося главным претендентом на пост градоначальника. Когда в 16:20 в здании городской думы появился лысый мужчина с маской на лице, все приняли его за фаворита предвыборной гонки, который пришел регистрироваться в кандидаты на должность мэра. На поверку же оказалось, что это директор муниципального учреждения «Ритуал» Игорь Фурив, который управляет городским кладбищем. Он в этот момент просто шел на совещание в департамент архитектуры и градостроительства. «Все так ждали Филатова, что уже никто не стал вдаваться в подробности. Наверное, в этот момент депутат окружной Думы уже начал получать поздравления. А все потому, что интрига с кандидатом на пост главы Сургута была слишком затянута», — обсуждают в политтусовке.

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Элиты Сургута в растерянности из-за фигуры будущего мэра

Ходят слухи, что истеблишмент Сургута полностью перестал понимать, кто станет мэром. За прошедшее время элиты успели заочно присягнуть сразу нескольким кандидатам, которые рассматривались на пост главы города — от Андрея Филатова до Романа Богача. Однако после того, как стало понятно, что ни один из этих сценариев не будет разыгран, истеблишмент вошел в ступор. «Нет четких ориентировок, что произойдет дальше. Все возвращается на стадию полной неопределенности, что очень злит представителей местной власти и бизнеса», — считают инсайдеры.

Кандидаты в мэры Сургута попытались скрыть доходы и имущество за границей…

По данным инсайдеров, конкурсная комиссия, которая сейчас определяет нового главу Сургута, столкнулась со сложной ситуацией. Выяснилось, что подавляющее большинство кандидатов предоставили документы с существенными нарушениями юридических норм. И если одни сознательно не донесли ту или иную справку, то другие попросту решили обмануть проверяющих.

«Обнаружены множественные недочеты в предоставленной информации. Например, зафиксированы справки о доходах, которые не соответствуют действительности. Либо попытки скрыть имущество за границей. Наивно было рассчитывать, что на это закроют глаза. Мы же не корову на деревенской толкучке выбираем, а нового главу города», — рассказывает один из наблюдателей, знакомых с работой комиссии.

Фото: Марина Молдавская © URA.RU

…, а сами выборы могут признать несостоявшимися

Еще один собеседник из мэрии Сургута утверждает, что городская дума вероятнее всего объявит выборы главы несостоявшимися. Это может произойти в понедельник, после того как конкурсная комиссия завершит свою работу.

«Получилась ситуация, что попросту не из некого выбирать. Реально подходящего человека нет. Количество участников объясняется не столько интересом претендентов занять пост мэра, сколько стремлением заполучить красивую запись в резюме — „кандидат в главы города“. Отсюда вытекают повсеместная небрежность при подаче документов, заявление даже тех кандидатов, чей профессиональный опыт и компетенции ну никак не соответствуют желаемой должности. Уже многие эксперты, просто уважаемые жители города выступили за то, чтобы обнулить конкурс и начать подбор кандидатов заново», — говорит инсайдер.

В правительстве может исчезнуть должность вице-губернатора

Поговаривают, что полномочия Геннадия Бухтина могут быть полностью перераспределены между действующими вице-губернаторами, а должность, занимаемая ранее Бухтиным, исчезнет. «Полномочия по экономике и финансам могут быть отданы действующим заместителя губернатора. Должность, которую занимал Бухтин, требует личных отношений с Комаровой и профессионализма, которыми мало кто обладает в регионе», — считает источник.

Нефтяники следят за крестовым походом олигарха

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Поговаривают, что топ-менеджеры нефтяных компаний с интересом следят за крестовым походом генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова против Минфина из-за изменения налоговых режимов для нефтяников. Руководитель крупнейшего градообразующего предприятия Сургута в чиновничьих кабинетах пытается отвязать получение налогового вычета от стоимости барреля нефти на мировых рынках. В противном случае он угрожает резко сократить объемы добычи углеводородов на существующих в ХМАО месторождениях. «Вопрос для отрасли крайне актуальный. У Богданова большой опыт лоббирования интересов в Москве. Он с 90-х годов вхож в самые высокие кабинеты. И если ему что-то надо, он вцепляется в это как бульдог», — обсуждают в своем кругу нефтяники.

В ХМАО поставили на паузу войну мэров

Слухачи рассказывают, что конфликт мэров и главы Ханты-Мансийского района временно приостановлен. Спусковым крючком в механизме примирения стала встреча руководителей с первым вице-губернатором ХМАО Алексеем Шипиловым. «На этой встрече был установлен статус-кво. Глубинные проблемы решены, кажется, не были, но открытая фаза конфликта исчерпала себя. Теперь недовольные политикой мэра Ханты-Мансийского района Кирилла Минулина ушли в подполье, но никто не знает, когда и по какому поводу ждать от них новых активностей. Это нужно решать по-другому, радикально», — считает осведомленный источник агентства.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургутском район разрастается скандал

Говорят, что в Сургутском районе разрастается скандал между властями и предпринимателем Евгением Городиловым. Бизнесмену на протяжении ряда лет вставляли палки в колеса при заключении контрактов на зимнее содержание улиц в поселениях района. История в Белом Яре уже закончилась возбуждением уголовного дела против его главы Елены Никифоровой. «Аналогичным образом история может закрутиться и для чиновников в других городах и поселках Сургутского района. А если Городилов еще и сможет отсудить у мэрии деньги за упущенную выгоду за расторгнутые контракты, это вообще будет фиаско», — судачат сплетники.

В ХМАО с трудом удается находить людей на «расстрельные» должности

Поговаривают, что региональный Роспотребнадзор, даже найдя человека на должность руководителя территориального отдела по Сургуту и Сургутскому району, продолжает решать кадровый вопрос. А виной всему коронавирус и то, что Сургут — лидер по числу заболевших. «Желающих взять на себя санитарный надзор за такой, мягко говоря, проблемной территорией, не много. Сейчас там руководит Наталья Шипулина, но, кажется, это временное решение. А найти того, кто возглавит отдел на постоянной основе, не получается», — сокрушается собеседник.

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Бизнесмены хотят договориться с властями

По слухам из бизнес-тусовки, рестораторы понемногу прощупывают почву на тему снятия запретов, наложенных на них постановлением губернатора. Особенно в части регистрации клиентов через QR-код и времени работы. «В некоторых городах страны запрет на работу с 23:00 до 6:00 снят, а в ХМАО официально он все еще действует. Это, конечно, наносит удар по бизнесу, который итак почти умер. Бизнесмены, кажется, начали торговаться с властями, чтобы ограничения снять, но проблема в том, что в ХМАО нет сильного переговорщика со стороны ресторанного дела, поэтому и властям говорить, по сути, не с кем», — считает инсайдер, добавляя, что даже коронавирус и общие проблемы не смогли объединить бизнес-тусовку, для которой главное — заработок в условиях жесткой конкуренции.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Высокопоставленным силовикам в ХМАО грозит увольнение

По слухам, в конце января на очередном заседании коллегии УМВД ХМАО будут озвучены результаты работы в 2020 году. Это будет первая коллегия Дамира Сатретдинова в должности главного полицейского региона. «Силовики напуганы, прежде всего из-за своих карьерных перспектив, которые уже не выглядят также радужно, как до прихода Сатретдинова. Постов могут лишиться главы полиции в Сургуте, Сургутском районе, Нижневартовске и Радужном. Слишком много там скандалов и раскрываемость не самая высокая», — резюмирует слухач.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.