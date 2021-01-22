В ХМАО пытались скрыть экологическую катастрофу с разливом нефти

К ситуации с разливом нефти привлечен Природнадзор Югры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ХМАО назревает скандал с компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», которая пыталась скрыть последствия масштабного разлива нефти на месторождении «Пограничное», находящемся на севере региона, рассказывает источник агентства, знакомый с ситуацией. По его информации, нефтяники грубо нарушили технологию транспортировки углеводородов, а потом планировали тайно устранить экологическое ЧП, но не смогли.

«Нефтяники на месторождении для транспортировки нефти использовали водопровод, который был уже давно выведен из эксплуатации. Естественно, он для таких задач не был предназначен, да и находился в плохом техническом состоянии. В итоге произошло множество порывов, нефть разлилась на участке протяженностью примерно в 15 километрах», — описал ситуацию инсайдер.

Разлив нефти на месторождении «Пограничное» произошел в октябре 2020 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По словам собеседника агентства, ситуация усугубляется тем, что «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» пыталась тайно провести рекультивацию территории, но так и не смогла ликвидировать последствия экологического ЧП. «Рекультивацией разлива нефти занималась компания из Ноябрьска „Базис“. Однако делала она это с нарушением технологий. При подобных авариях нефть собирают специальным образом и вывозят в шламовые амбары. А здесь ее просто закапывали в землю. Но весной, когда начнется паводок, она вновь выступит на поверхности земли. А там еще и озера есть, так что водная гладь будет покрыта нефтяными пятнами. В общем, настоящая экологическая катастрофа», — заключает инсайдер.

Другой источник URA.RU, который связан с нефтяной отраслью, считает, что авария произошла из-за желания нефтяников сэкономить: «Допускаю, что эта история произошла из-за того, что в «Ноябрьскнефтегазе» хотели сэкономить на строительстве трубопроводов. Поэтому и использовали для перегонки углеводородов совершенно непригодную для этого нитку водопровода. А когда ЧП все-таки произошло, то пытались незаметно его ликвидировать. Тут логика понятна. Трудовой контракт у генерального директора из «Ноябрьскнефтегаза» Александра Шушакова заканчивается в марте.

Ему важно было досидеть до конца срока, не поднимая шумихи вокруг ситуации. А что будет дальше — над этим вопросом пусть ломает голову следующий назначенец».

В пресс-службу компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Представители «Базиса» не смогли однозначно ответить, работала ли фирма на месторождении «Пограничное», и попросили время на подготовку комментария.

Эксперты говорят. что счет разливов нефти в России идет на тысячи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Собеседник URA.RU, близкий к правительству ХМАО, сообщил, что о произошедшем ЧП в окружном Природнадзоре узнали по жалобе, которое в ведомство отправил очевидец, после чего чиновники подключились к ситуации. «Сейчас на месторождении установился снежный покров, там морозы под -40. Рекультивация территории теперь возможна только весной. Проверку произошедшего ЧП югорский Природнадзор проводит. Сумма штрафов может быть весьма высока, речь идет о суммах в 150-200 миллионов рублей. Ну, а на восстановления ущерба причиненного природе уйдут десятилетия», — считает инсайдер. Глава Природнадзора Югры Сергей Пискунов пообещал URA.RU прокомментировать ситуацию позднее.

Директор проектного департамента российского отделения Greenpeace Владимир Чупров в разговоре с URA.RU заявил, что подобные нефтяные разливы — это системная проблема в масштабах страны. «При этом она не зависит от размера компании. Сегодня у компаний нет стимула, чтобы избегать нефтяных разливов или других катастроф. У нас в стране в год происходит 10 тысяч нефтяных разливов — это только то, о чем компании заявляют сами.

Причин две: отсутствие жесткой надзорной государственной политики и масштабность наказания.

Должны быть изменены подходы в техническом и природном надзоре. У ведомств должны быть рычаги в виде штрафов, которые будут измеряться даже не шестью нулями. Сегодняшние штрафы невысоки и не мотивируют компании соблюдать экологические предписания», — считает эксперт.