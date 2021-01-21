Инсайды ХМАО: месть вице-губернатора

Помешает ли мороз протестам? Коллаж: URA.RU

Правительство ХМАО продолжает лихорадить — оттуда увольняются чиновники высшего ранга, а где искать им замену — не ясно. Одновременно с этим кандидаты на пост мэра Сургута приободрились после перезапуска выборного конкурса — у них снова есть шанс бесплатно попиариться. Зато не до пиара олигарху-строителю, ему бы свои миллионы защитить, а в этой войне все средства хороши, даже подделки документов.

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Месть вице-губернатора ХМАО

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что, несмотря на скорую отставку, вице-губернатор ХМАО Николай Милькис в хорошем настроении и полон планов. Возможно, это связанно с тем, что в аппаратной борьбе ему удалось победить директора Фонда поддержки предпринимательства ХМАО Сергея Стручкова. «Контракт со стручковым расторгли почти на два года раньше, а ведь когда-то Милькис и Стручков были друзьями. Их, кстати, обоих привез в ХМАО Геннадий Бухтин. Потом два чиновника поругались, но Милькис не мог просто так убрать Стручкова, потому — ликвидировал Фонд вместе с ним и дело в шляпе», — рассказывает слухач.

Никто не хочет работать в правительстве ХМАО

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По слухам, региональное правительство сейчас похоже на организацию, в которой все сотрудники не понимают, что они делают и нужно ли им искать новую работу. И так якобы по всем направлениям деятельности. «Возможно, губернатор Комарова и хотела бы поменять кого-то, но мало кто из профессиональных и опытных чиновников хочет взять на себя ответственные задачи. После ухода Милькиса следующей с высокой долей вероятности будет вице-губернатор Галина Максимова (отвечает за надзорные и контролирующие органы — ред.), а замен им нет, даже конкурсы не помогают», — сокрушается инсайдер.

Олигарх-строитель из ХМАО решил мстить всем

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Слухачи рассказывают, что югорский бизнесмен Андрей Копайгора, которому принадлежит строительная компания «ДЭП», а вместе с ней и долги перед дольщиками, начал активно мстить своим уже бывшим друзьям и соратникам. «Действует разными методами. В частности, окружной арбитраж вынес решение в пользу банкротного управляющего Югорской промышленной корпорации по его иску в отношении бывшего генедиректора этой компании Игоря Васильева. Суд решил, что Васильев подделал контракт с Копайгорой, по которому директору „ДЭПа“ платили миллион рублей в месяц в качестве зарплаты. Но управляющий сумел доказать, что зарплата Васильева была 15 тысяч рублей, а договор на миллион — подделка. Теперь Васильев должен вернуть 40 миллионов несмотря на то, что эксперты подделкой назвали договор на 15 тысяч в месяц, а не на миллион», — рассказывает слухмейкер, объясняя, что примерно такие же истории сейчас происходят со всеми руководителями империи Копайгоры. «Он считает, что они его предали, и мстит», — заключает слухач.

Главу «Сургутнефтегаза» предупредили о перезагрузке выборов мэра

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова заранее проинформировали об отсрочке с выборами мэра Сургута. Губернатор Югры Наталья Комарова обсуждала с ним потенциальных кандидатов в преддверии Нового года. А потом, когда с первым туром произошла заминка, нефтяного генерала предупредили о перезапуске процедуры. «Отношения с Богдановым у Комаровой достаточно доверительные. Он в курсе стратегических решений, которые касаются развития Сургута и нефтяной отрасли, принимаемыми на уровне округа», — рассказывают инсайдеры из югорского правительства.

А кандидаты в мэры Сургута рады «второму туру»

Говорят, что кандидаты на пост главы Сургута довольны перезапуском процедуры выборов мэра. Это дает им возможность продлить присутствие в информационном поле еще на ближайшие полтора месяца. За это время они получат еще серию упоминаний в СМИ, которые будут освещать выборы главы города. «Кто бы среди кандидатов на что ни рассчитывал, но совершенно очевидно, что реальных претендентов на пост мэра Сургута среди них не было. Наверное, они это тоже прекрасно понимают, просто публично не признаются. Для них сейчас главная задача — повысить узнаваемость перед осенними выборами. Кто-то из них будет баллотироваться в городскую думу, кто-то в окружную», — шепчутся в политтусовке.

В мэрии Сургута зашаталось кресло под главой депстроя

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ходят слухи, что после ухода Вадима Шувалова с поста главы Сургута зашаталось кресло под директором департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сергеем Солодом. Он являлся креатурой бывшего градоначальника. Однако с его уходом высоких покровителей в мэрии у директора депстроя больше нет. «Даже сами чиновники администрации не в восторге от его квалификации. Так что с приходом нового мэра Солоду нужно будет очень постараться, чтобы сохранить должность. Выполнима ли для него эта миссия — большой вопрос», — судачат сплетники.

Скандальный экс-мэр Сургута может вернуться в политику

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что бывший мэр Сургута Дмитрий Попов, которого суд оправдал по всем пунктам предъявленного ему обвинения, может в обозримом будущем вернуться в большую политику. «У Попова плохая социология. А информационная кампания, что в его деле не все так чисто, была проведена эффективно, широкой народной поддержки у него нет. Но куда-то пристроить его надо бы, человек с опытом, знает многое», — говорит слухач, предполагая, что Попов и сам бы хотел вернуться в политику, но для этого ему нужно будет придумать, как восстановить изрядно подпорченную репутацию.

В политтусовке посмеялись над покупкой мэром Пыть-Яха пушки для сбивания дронов

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС © URA.RU

Поговаривают, что в политическом истеблишменте посмеялись над главой Пыть-Яха Александром Морозовым из-за покупки оружия для сбивания дронов. Возглавляемая им администрация является аутсайдером в Югре по многим позициям, а его подчиненные вместо решения актуальных задач покупают устройства для борьбы с беспилотниками. «Морозову приходится краснеть на каждом ВКС с губернатором, где речь идет о строительстве водоочистных сооружений. А он пушки покупает для сбивания дронов. Можно подумать, что террористы и дроны — главные проблемы Пыть-Яха», — смеются злопыхатели.

Полицейский начальник стал жертвой черного пиара

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ходят слухи, что начальник УСБ УМВД ХМАО Анатолий Будакин стал жертвой пиар-атаки со стороны бывшего подчиненного. После увольнения он стал закидывать полицию и следственный комитет жалобами на экс-начальника, обвиняя его в совершении всевозможных коррупционных преступлений. «Силовикам пришлось проводить кучу проверок. Ни один из фактов не был подтвержден. Но нервы этот жалобщик Будакину изрядно помотал. Характер у начальника УСБ жесткий, вот и наживает себе врагов», — шепчутся в полицейских кругах.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.