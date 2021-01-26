Куйвашев предотвратил конфликт в своем окружении

Евгений Куйвашев обновил свою команду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С назначением мэра Каменска-Уральского Алексея Шмыкова заместителем губернатора Свердловской области ждали интригу. Ряд собеседников URA.RU в резиденции главы региона считал, что Шмыкова назначили «в пику» его коллеге по кабмину Александру Высокинскому, чтобы ограничить полномочия последнего. Однако административный баланс удалось удержать, используя преимущества обоих назначенцев.

«Ястребы» в резиденции ждали войны, причем, ставили на успех «второго первого» заместителя в паре к бывшему мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. «Высокинскому оставят минимум полномочий, большая часть работы достанется [Алексею] Шмыкову, которому предстоит налаживать связи с деловой элитой региона», — предположил один инсайдер в резиденции губернатора. Другой чиновник утверждает, что никакого конфликта не будет: Шмыков будет отвечать за конкретные проекты, а [Александр] Высокинский — за координацию ведомств и разработку для них понятных критериев эффективности. «В такой конструкции власти бывший мэр Каменска-Уральского является понятной для губернатора фигурой хозяйственника, поднявшего город, а Высокинский создаст систему контроля над работой правительства», — резюмирует собеседник.

Александру Высокинскому нечего делить с новым коллегой Фото: Анна Майорова © URA.RU

На момент публикации текста до Александра Высокинского дозвониться не удалось. Ранее, выступая перед депутатами заксобрания, он заявил, что будет курировать реализацию нацпроектов, подготовку к Универсиаде-2023, 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила, саммиту «Спорт-Аккорд» и международной выставке «ИННОПРОМ».

Алексей Шмыков предложил дождаться выхода официального указа губернатора. «Я пока работаю главой Каменска-Уральского. Сегодня в город приезжал губернатор Евгений Куйвашев. Мы проехали по объектам, которые были завершены в рамках нацпроектов — это и дороги, и новый детский сад. Показали то, чем и реально гордимся — три горнолыжных спуска, с детскими секциями, с подъемниками и заасфальтированным подъездами. Оценка главы региона позитивная», — рассказал URA.RU Алексей Шмыков. По его словам, исполнять обязанности главы города будет его первый заместитель Алексей Герасимов.

В целом, назначение Алексея Шмыкова в правительство региона не стало сюрпризом для свердловских VIP: градоначальника называют одним из лучших руководителей региона. Глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин констатировал, что Алексей Шмыков пользуется огромным авторитетом среди промышленников и предпринимателей.

«Будучи мэром Каменска-Уральского он наладил взаимодействие со всем предпринимательским сообществом — это и группа «Синара» и КУМЗ, и УАЗ, и малое предпринимательство… В директорском корпусе это очень авторитетный человек. У него безупречная репутация.

Это пример смелого, активного и — в хорошем смысле «атакующего» руководителя: если он видит, что что-то важно для города, он, не колеблясь, идет на это, несмотря на возможные репутационные или юридические риски», — прокомментировал Андрей Беседин.

Он добавил, что в не самой простой ситуации Шмыкову удалось сделать многое, чего его предшественники не смогли добиться в более спокойной обстановке, и предрек мэру Каменска-Уральского дальнейший карьерный рост. «Он находится в хорошей фазе разгона. Думаю, это одно из наиболее удачных кадровых решение губернатора [Евгения Куйвашева] в последнее время», — подытожил Беседин.

Алексея Шмыкова (слева) называют смелым «атакующим» руководителем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доцент кафедры политических наук УрФУ Александр Белоусов отметил, что в Свердловской области кадровый лифт из муниципалитетов работает исправно. В качестве примеров успешной карьеры бывших мэров он назвал вице-губернатора Сергея Бидонько, главу регионального фонда капремонта Станислава Суханова. «Люди, которые показывают эффективность на муниципальном уровне имеют все шансы добиться успехов на региональном уровне. Тот, кто знает, как работают муниципалитеты, сможет справиться с этой работой и на региональной уровне — и он может заниматься любой сферой. Но чаще всего это хозяйственная деятельность», — отметил Белоусов.

По мнению политолога Михаила Корабельникова, оценивать эффективность новых заместителей губернатора можно будет лишь спустя год работы. В целом, полагает он, кадровые перестановки в правительстве и муниципалитетах направлены на изменение конфигурации управления регионом. «Губернатор пытается взять под контроль основные города Свердловской области. Он будет расставлять своих людей в разных точках региона и на разных направлениях», — оценил он кадровые назначения.