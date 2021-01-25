Алексей Шмыков получил предложение от губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков займет пост заместителя губернатора Свердловской области. Об этом стало известно во время поездки в Каменск-Уральский главы региона Евгения Куйвашева. Ранее это назначение предсказывали инсайдеры URA.RU.

О повышении Шмыкова Евгений Куйвашев написал в своем Instagram. Назначение он объяснил успехами мэра Каменска-Уральского. «Мы сегодня посмотрели состояние муниципалитета, дорожной сети, новые построенные объекты. Во многом это заслуга главы городского округа Алексея Викторовича Шмыкова и его команды. В ближайшее время у Алексея Викторовича истекает срок полномочий, и он принял мое предложение о переходе в правительство области на должность моего заместителя», — написал губернатор.

«На встрече с депутатами и руководством предприятий Куйвашев сказал, что Шмыков переходит на работу заместителем губернатора. Исполнять обязанности главы будет замглавы Герасимов», — сообщил собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Ранее инсайдер URA.RU сообщал, что мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков уйдет на повышение. В статусе замгубернатора он будет курировать работу сразу трех министерств в правительстве Свердловской области. Вероятным преемником Алексея Шмыкова на посту главы муниципалитета считают его первого зама Алексея Герасимова.