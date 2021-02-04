Инсайды ЯНАО: День оленевода отменят

Если бы суд над Навальным проходил в ЯНАО Коллаж URA.RU

Мэрия Ноябрьска всеми силами гасит скандал, поднятый местной жительницей, а в Красноселькупе не знают, как привлечь пассажиров на «востребованные» прямые рейсы в Тюмень. Тем временем, главный праздник Ямала может не состояться из-за карантина, а полиция с новыми силами кинулась искать беглого активиста. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете: почему главного по цифровизации исключили из состава правительства и кто шатает кресла чиновников мэрии Пуровского района.

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Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Мэр гасит скандал, чтобы не злить губернатора

Источники, близкие к властным структурам ЯНАО, рассказывают, что мэрия Ноябрьска бросает все ресурсы, чтобы погасить вышедший на федеральный уровень скандал, поднятый многодетной местной жительницей: власти отказали ей в предоставлении квартиры. «Если главе города Алексею Романову и его подчиненным не удастся решить проблему самостоятельно, губернатор Дмитрий Артюхов вряд ли станет разбираться, кто на самом деле виноват, — рассказывают собеседники. — Негативной повестки на Ямале быть не должно по определению».

По словам инсайдеров, к грамотному управленцу Романову пока особых нареканий у главы региона не было. Если он погасит конфликт с несговорчивой ноябрянкой или развернет его в пользу мэрии, это укрепит его позицию, если нет — кресло под ним может пошатнуться, делятся слухачи.

Заму губернатора оказали повышенное доверие

Слухачи, знакомые с обстановкой в высших эшелонах власти, рассказывают: причиной вывода Кирилла Албычева из состава правительства ЯНАО стало назначение Ирины Новоселовой на должность заместителя губернатора. «Прежняя глава аппарата губернатора — замгубернатора Наталья Фиголь попросту „не вывозила“ вопросы цифровизации, которые висели на ней, поэтому и понадобился Албычев, как руководитель департамента информационных технологий, — сообщили инсайдеры. — У Новоселовой с этим вопросом проблем нет, поэтому и потребность разделении полномочий отпала».

По мнению слухачей, почетная отставка Фиголь и ее переход в заксобрание были вызваны в том числе и претензиями губернатора Дмитрия Артюхова к диджитализации. По видимому, и замглавы аппарата Светлана Твердовская, полгода бывшая в статусе «врио», также не оправдала надежд, ведь губернатор так и не утвердил ее в должности, рассуждают собеседники.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный праздник Ямала оказался под угрозой

В муниципалитетах ЯНАО поговаривают, что День оленевода, даты проведения которого уже были оглашены властями, может либо не состояться, либо под него придется отменять ковидные ограничения. «Ощущение, что кто-то поторопился, объявив о праздновании Дня оленевода, — рассказывают информаторы. — Режим повышенной готовности хоть и с послаблениями, но действует, его никто не отменял».

Если ограничения не будут сняты, это будет не праздник с массовыми гуляниями, а непонятно что, недоумевают слухачи. Тем более, что в прошлом году Дня оленевода вообще не было из-за угрозы распространения коронавируса.

Власти не знают, как привлечь пассажиров в новый аэропорт

Инсайдеры в авиационной отрасли сообщают, что открытие субсидированных рейсов из реконструированного аэропорта Красноселькуп в Тюмень добавило головной боли самим же чиновникам. «Возобновление перевозок было шагом в большей степени популистским с точки зрения экономики, — утверждают собеседники. — Да, кому-то эти рейсы удобны, но они не настолько востребованы, чтобы делать сообщение регулярным для района с населением менее шести тысяч человек».

По словам слухачей, сейчас власти на что только не идут, чтобы привлекать пассажиров — устраивают рекламные акции, розыгрыши призов, но самолеты все равно летают полупустыми. В основном, рассказывают источники, маршрут востребован у тех, кто выбирается в отпуска и используют Тюмень как перевалочный пункт.

Фото: Наиль Хайруллин, Instagram

Глава депмолодежи попал в немилость

Слухачи в околовластных структурах уверены: к руководителю департамента молодежной политики и туризма накопились претензии из-за перекосов в работе ведомства. «Наиль Хайруллин очень хорошо организовал работу с молодежью, тут к нему вопросов нет, — рассказывают инсайдеры. — А вот по части туризма все очень тухло — кроме раскручивания невнятных туристических брендов типа Ямал-Ири или полярного сияния и привлечения блогеров для рекламы красот, работы практически никакой нет».

В свете планов высшего руководства сделать Ямал регионом с неиссякаемым турпотоком, этого оказалось недостаточно, утверждают собеседники. Привлечь туристов в пока абсолютно не приспособленный для этого регион можно будет лишь после создания необходимой инфраструктуры, а результата у Хайруллина требуют уже сейчас — отсюда и претензии, полагают слухачи.

Пуровских чиновников проверит прокуратура

Источники, близкие к надзорным органам, рассказывают о проверке, которая в ближайшее время ожидает администрацию Пуровского района. «Проверка касается деятельности чиновников из команды прежнего мэра Андрея Нестерука, — сообщили инсайдеры агентства. — Поводом стали заявления местного активиста Алексея Шевцова, который уже написал заявления о злоупотреблениях во всевозможные инстанции».

По словам собеседников, Шевцов указал, что в действиях некоторых сотрудников администрации, которые были связаны дружескими отношениями с экс-замом главы района Нонной Фамбуловой, якобы прослеживается коррупционная составляющая и явный конфликт интересов. Несмотря на то, что активист не подкрепляет свои заявления конкретными фактами, проверку провести придется, делятся слухачи.

Фото: Максим Лазарев, Instagram

Оппозиционеры Ямала готовятся к борьбе за власть

В политической тусовке ЯНАО уверены, что предстоящее объединение сразу трех всероссийских партий — «Справедливой России», «За правду» и «Патриоты России» — приведет к разногласиям по вопросу главенства. «Лидер ямальских эсеров Максим Лазарев уверен, что все сторонники Захара Прилепина и Геннадия Семигина массово начнут подавать ему заявления на вступление в „СР“, — иронизируют собеседники агентства. — Партийную дисциплину, конечно, никто не отменял, но сомнительно, чтобы все эти люди пошли под крыло к Лазареву». По мнению инсайдеров, многие активисты предпочтут стать беспартийными.

Бывший депутат пролоббировал карьеру своего помощника

В околополитических кругах поговаривают, что на назначение Вадима Кискула координатором ЛДПР по Новому Уренгою сильно повлиял экс-депутат заксобрания ЯНАО Иван Вершинин, ныне занимающий пост замглавы Салехарда. «Кискул — человек Вершинина, когда-то был его помощником, — рассказывают слухмейкеры. — Назначение означает, что чиновник не утратил своего влияния в ЛДПР и продолжает контролировать Новый Уренгой по партийной линии».

При этом инсайдеры полагают, что после ухода Вершинина на муниципальную службу у ЛДПР попросту нет достойной и авторитетной замены, поэтому там вынуждены прислушиваться к мнению чиновника. Сам Вершинин категорически отказывается комментировать подобные высказывания, называя их домыслами.

Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Нового прокурора ЯНАО представит руководитель из УрФО

Источники в надзорных органах уверены, что представлять нового прокурора ЯНАО, имя которого пока не раскрывается, в Салехард приедет уже назначенный замгенпрокурора в Уральском федеральном округе Сергей Зайцев. «Назначения главы ямальской прокуратуры произойдет в конце февраля либо в начале марта», — рассказывают инсайдеры.

По словам собеседников, назначенцем точно станет кто-то со стороны — из другого региона. Действующие заместители, в том числе нынешний врио, во всяком случае, не планируют идти на повышение, утверждают слухачи.

Полиция усилила розыск беглого активиста

Собеседники в правоохранительных органах утверждают, что местонахождение беглого ямальского экоактивиста Александра Можаева, находящегося в международном розыске, установлено. «В МВД Белоруссии направлен запрос о его задержании и экстрадиции, — сообщают инсайдеры в погонах. — Про Можаева почти забыли, он мог бы спокойно отсидеться за границей, но он сам постоянно подогревал интерес к своей персоне».

По словам слухачей, поводом к усилению розыска стала публикация Можаева в одной из ямальских групп «ВКонтакте». Активист якобы перешел границы допустимого, критикуя не только конкретных сотрудников МВД, но и их коллег из СКР, а также высших руководителей, чем очень сильно разозлил власти.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В дефиците топлива виноваты владельцы заправок

Знакомые с ситуацией на рынке источники полагают, что ямальские дилеры автомобильного топлива намеренно создают дефицит в ожидании скачка цен. «Многие владельцы АЗС сейчас ограничили объемы суточных продаж бензина и солярки: совсем не торговать они не могут, произвольно завышать ценник тоже, а распродавать запасы им не очень хочется», — полагают собеседники.

Автомобилисты тоже хороши, говорят слухмейкеры: люди кинулись запасаться впрок, заливая баки под горловину и заполняя все имеющиеся канистры. От этого на заправках образуются очереди и топливо заканчивается быстрее, чем обычно.

Макдональдс зайдет в Ноябрьск в урезанном виде

Источники в бизнес-кругах рассказывают, что сетевой ресторан фастфуда McDonald’s может начать свою деятельность в Ноябрьске уже осенью, но только в формате Мак-авто. «Приезжал потенциальный инвестор, оценивал возможности для размещения ресторана, — поделились информацией собеседники. — После этого вроде как решили, что заходить в город можно, но пока только для продажи „на вынос“ — из окна в окно».

Слухачи предполагают: дело в том, что «макдачка» слишком долго добиралась до третьего по значимости города Ямала, и в итоге опоздала к разделу рынка. В городе уже существует несколько ресторанов быстрого питания других известных компаний, однако в формате «авто» практически никто из них не работает.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.