Свердловские предприниматели получат беспроцентные займы

Заём по нулевой ставке получат социальный бизнес и самозанятые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Среднем Урале в 2021 году появятся новые меры поддержки бизнеса. Как сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, планируется ввести займы с нулевой процентной ставкой для социальных предпринимателей, а также открыть финансовые программы для самозанятых.

Уже действующие в СОФПП программы льготных займов также продолжатся. «Сейчас у нас минимальная процентная ставка 2,125%, также мы поручаемся за предпринимателей перед банками и многое другое», — пояснил Валерий Пиличев. — Я считаю, что на данном этапе все возможные варианты поддержки для предпринимателей в регионе созданы. Но если есть понимание, что нужно открыть какие-то еще программы, звоните на горячую линию, пишите на сайте, в соцсети, мы оперативно реагируем на все запросы».

Виктория Казакова рассказала о поддержке в пандемию малого и среднего бизнеса Фото: СОФПП

Почти 5 млрд рублей — в помощь бизнесу

Как рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, сейчас Свердловская область входит в пятерку ведущих российских регионов по количеству зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса. В этом секторе занято свыше 31% трудоспособного населения (зарегистрировано 193 тысячи компаний и более 47 тысяч самозанятых). 736 новых компаний появилось в 2020 году.

Всего в рамках национального проекта на поддержку малого и среднего предпринимательства было направлено свыше 4 млрд 868 млн рублей из разных уровней бюджета. В рамках программы «Расширение доступа к финансовым продуктам» предпринимателям было выдано поручительств и займов на сумму более 3 млрд рублей. Благодаря этому бизнесу удалось привлечь заемных средств на 5,5 млрд рублей. Также в прошлом году в рамках антикризисных мер из областного бюджета было выделено дополнительное финансирование на выдачу льготных займов и субсидирование процентных ставок по кредитам. На это было направлено 330 млн рублей.

Свердловская область — один из ведущих регионов по количеству зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса Фото: Министерство инвестиций и развития Свердловской области

«С начала 2020 года был введен специальный налоговый режим для самозанятых граждан. У нас было зарегистрировано более 47 тысяч самозанятых граждан при планируемых 33,5 тысячах. Нельзя забывать об антикризисных мерах поддержки и для них», — добавила Казакова.

Она отметила, что по инициативе губернатора Евгения Куйвашева для самозанятых в период пандемии были введены специальные выплаты. Общий объем финансовой поддержки составил 75,7 млн рублей.

Благодаря поддержке фонда на экспорт вышла 91 свердловская компания. Всего заключено 240 экспортных контрактов на поставку продукции в 46 стран мира. Общий объем контрактов составил 26,4 млн долларов США.

Первая региональная краудинвестинговая платформа

Еще два важных проекта, запущенных в 2020 году, — Business-Data и краудинвестинговая платформа «ВДело». Первый совместно с банками анализирует транзакции в том или ином населенном пункте и выявляет нереализованный спрос, а затем помогает бизнесменам открывать новые предприятия по франчайзингу.

По словам Валерия Пиличева, в 2021 году в рамках проекта Business-Data планируется открыть не менее 20 новых бизнесов Фото: СОФПП

По словам Пиличева, этот проект из-за пандемии затормозил: один из обязательных пунктов его реализации — встречи с предпринимателями вживую. Вместо планируемых 8-9 бизнесов в рамках проекта было открыто 2. Еще по 6 заключены франчайзинговые соглашения, сейчас готовятся площадки под открытие.

«Открытие бизнеса и связанные с ним организационные задачи — особенно в условиях антиковидных ограничений — занимает немало времени. В 2020 году мы изучили данные по 5 городам — Новоуральску, Каменску-Уральскому, Асбесту, Богдановичу и Первоуральску. Данные по последним трем городам мы получили в ноябре и сейчас начинаем реализовывать там проекты. Мы рассчитываем, что в 2021 году откроем не менее 20 бизнесов в рамках этого проекта», — пообещал Пиличев.

В рамках проекта Business-Data появилось две новых компании Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства

Платформа «ВДело» объединяет на одной площадке предпринимателей и инвесторов и помогает местным компаниям привлекать в свое дело дополнительный капитал. О результатах работы этой платформы Пиличев пообещал рассказать отдельно.

В 2021 году СОФПП планирует направить на нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 301,6 млн рублей из бюджетов всех уровней. 46,3 млн рублей — средства областного бюджета, 255,3 млн рублей — федеральные деньги. Кроме того, будут задействованы ресурсы, накопленные за три года в фондах микрокредитования и гарантийном. Общий объем финансовой поддержки составит 4 млрд 250 млн рублей.