Инсайды ХМАО: прокуроры переезжают в Челябинск

Если бы суд над Навальным проходил в ХМАО, где стало аномально тепло Коллаж URA.RU

С будущим мэром Сургута уже пытаются договориться, чтобы в будущем получить выгоду. А чиновникам в администрации не до этого — им бы посты сохранить. Любопытные карьерные перспективы открываются и перед прокурорами — их будут переманивать на работу в соседний регион. Также в сегодняшних «Инсайдах» — о том, кого в ближайшее время вызовут на допросы и зачем была устроена спам-атака на инстаграм-аккаунт мэра Нижневартовска.

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Будущее Сургута связывают с решительностью Филатова

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По слухам, политический и бизнес истеблишмент Сургута уже пытается организовать негласные встречи с кандидатом на пост мэра Сургута Андреем Филатовым. Все хотят заявить о своей лояльности, а некоторые — даже пытаются выбивать преференции. «Будущему мэру города предстоит решать вопросы, которые не решались со времен бывшего главы Сургута Александра Сидоров — дороги, например. Они в городе в ужасном состоянии, и давно. И от того, как Филатов справится с этой инфраструктурной проблемой — зависит и его будущее на политическом олимпе и будущее быстрорастущего города. Бизнесмены, в основном строители, конечно хотят пополнить свои карманы на этой теме, предлагая свои услуги „в лучшем виде“», — рассказывает источник.

СМИ бьются за право первыми взять интервью у Филатова…

В медиатусовке ХМАО обсуждают ажиотаж вокруг персоны депутата окружной Думы Андрея Филатова, выдвинувшегося в главы Сургута. Говорят, что не меньше десяти изданий сразу запросили у кандидата эксклюзивное интервью. Журналисты намерены выяснить, какие перемены готовит для города Филатов, каким он видит его дальнейшее развитие, станет ли продолжать политику предшественников.

«Запросов очень много. Все издания разного формата и специфики. Насколько я знаю, решено было начать с телеканалов, а информагентства и газеты оставить на потом. Так или иначе, внимание будет уделено всем», — рассказывает один из инсайдеров в окружении Андрея Филатова.

…, а его помощники переезжают в Сургут

Если верить инсайдерам, приближенные Филатова тем временем озаботились покупкой недвижимости в Сургуте. Известно, что один из помощников депутата уже приобрел квартиру на улице Крылова, о чем успел рассказать некоторым журналистам. По слухам, сподвижник кандидата намерен в будущем принимать там представителей СМИ и в неформальной обстановке обсуждать городскую повестку, делиться последними веяниями и инсайдом.

«Филатов и его команда хотят стать для сургутян своими, как можно скорее. И вообще-то заметно, что это желание искреннее», — описывает ситуацию сотрудник одного из городских изданий.

На выборах в Сургуте ждут выступлений Барсова

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что депутат гордумы Сургута Евгений Барсов взял паузу в организации скандалов на выборах мэра не просто так. Он якобы выжидает удобного для себя момента. Слухачи считают, что Барсов устроит новую атаку через суды между 14 и 27 февраля, когда прием документов уже закончится, а имя нового мэра еще не объявят. «Он попытается снова сорвать выборы мэра, но проблема в том, что все его ходы уже просчитаны и вряд ли ему удастся кого-то уже удивить. Готовы и региональные власти и местная дума, да и к самому Барсову уже относятся не как к потенциальному кандидату, а как к скандалисту, использующему выборы мэра, как плацдарм для к выборам в думу», — рассказывает источник, добавляя, что Барсов затаил большую обиду на всех, кто помешал ему выдвинуть кандидатуру на пост мэра.

Вице-мэр из Сургута поплатился за торопливость

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По слухам, вице-мэр Сургута Алексей Жердев произвел фурор среди чиновников администрации города, а также обратил на себя лишнее внимание региональных властей. Причиной тому якобы стало заявление Жердева о том, что здание «Газпрома» в Сургуте перейдет в безвозмездное пользование городской власти. «Он рассказал об этом во время онлайн брифинга с журналистами. Заявлениесразу разошлось по СМИ, так как само восемнадцатиэтажное здание уже давно не может обрести нового владельца. На деле же, вопрос хоть и решен принципиально, но не оформлен документально, и сделка может сорваться, что нанесет непоправимый ущерб всем сторонам процесса. Жердеву уже дали понять, что такие заявлени — не в его компетенции», — рассказывает слухач.

Барсов ищет способ решить конфликт с властью

Говорят, что оппозиционный политик Евгений Барсов, ранее безрезультативно пытавшийся сорвать выборы главы Сургута, ищет способ поскорее выйти из конфликта с властью. Якобы, оппозиционер всерьез испугался последствий своей активности и считает, что это может отразиться ему боком при дальнейшем решении вопросов по бизнесу.

«Барсов по ходу сам не ожидал, что ситуация может зайти так далеко. В его планы входило лишь слегка пошуметь на теме и сделать себе репутацию борца с режимом. Но вся эта эпопея с судами привела к тому, что с ним перестали здороваться даже коллеги по думе. Пиар пиаром, но ведь ему в этом городе еще жить и работать», — шепчутся сургутские депутаты.

Чиновники Сургута боятся первых решений мэра…

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что директор департамента архитектуры администрации Сургута Сергей Солод будет одним из первых чиновников, кого после выборов нового мэра отправят в отставку. И в целом, рассказывает источник в администрации города, там все очень сильно боятся того, что следующий мэр начнет с увольнений и создания команды, в которую войдут далеко не все действующие руководители. «Солод — один из тех, кто попросту говоря — неэффективен. Он не смог настроить работу департамента, а подчиненные его игнорируют, в этом и вся его проблема. Поэтому он первый кандидат на вылет при новом мэре», — считает инсайдер.

… из-за прошлых провалов

Еще один кандидат на отставку в Сургутском мэрии — замглавы Николай Кривцов, который отвечает за департамент городского хозяйства, комитет по управлению имуществом и управление учета и распределения жилья. «Кривцов кандидат номер два, потому что во время голосования по Конституции (а в Сургуте в организации этих процессов принимал отвечал Андрей Филатов, которого сейчас прочат в мэры города), тот не смог выполнить все задачи поставленные перед ним», — рассказывает источник агентства в политтусовке. По словам собеседнкиа агентства, Филатов это заметил и был недоволен Кривцовым. Инсайдер считает, что это ключевая проблема Кривцова, хотя по основному полю его деятельности вопросов к нему не много.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В прокуратуре ХМАО грядут изменения

Слухмейкеры рассказывают, что в прокуратуре ХМАО грядет череда кадровых перестановок, связанных с увольнением прокурора Челябинской области Виталия Лопина. Поговаривают, что кто-то из территориальных прокуроров из ХМАО может перейти на работу в Челябинскую область, но с персоналиями пока не определились. «Сегодня состоялся сеанс видео-связи с участием прокуроров УрФО, где обсуждались кандидатуры Челябинского прокурора, но в этом совещании принимало участие и сторона ХМАО. Кто-то из наших прокуроров может уехать туда, а на места в ХМАО приедут новые — это все пока в процессе обсуждения», — предполагает источник.

Мэр Нижневартовска едва не лишился аккаунта в Instagram

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что на инстаграм-аккаунт главы Нижневартовска Василия Тихонова на этой неделе устроили атаку боты. Заказчик атаки, как считают источники из окружения мэра, планировал таким образом добиться блокировки аккаунта главы города. «Инстаграм сегодня для мэров — удобный и оперативный канал для связи с жителями. Люди рассказывают о проблемах, получая обратную связь. У Тихонова около 5 тысяч подписчиков, а за одну ночь их стало почти 10 тысяч. Соцсеть могла быстро определить, что это накрутка и аккаунт бы заблокировали, если бы модераторы аккаунта не пресекли деятельность ботов и не закрыли аккаунт сами. Потом ботов удалили вручную и инстаграм мэра вернулся к своим реальным цифрам. Кто заказчик атаки — так и осталось загадкой», — рассказывает слухач.

Топ-менеджеры «Сургутнефтегаза» скупают акции компании

По слухам топ-менеджмент «Сургутнефтегаза» активно скупает акции компании, которые находятся в свободном обращении, но стараются делать это медленно и тихо. «Сейчас важно не устроить панику на рынке, совершая крупные покупки, тогда образуется дефицит акций и цена взлетит в два-три раза. Поэтому скупают небольшими порциями и не часто», — рассказывает один из осведомлённых собеседников агентства. Он же добавляет, что причина такого внимание в ожиданиях инвесторов: «в этом году будут огромные дивиденды, и нефтяники хотят заработать на акциях».

Петерман вербует сторонников в КПРФ

Поговаривают, что известный бизнесмен из Нижневартовска, с бэкграундом из 90-х, Александр Петерман пытается получить расположение КПРФ и может атаковать местный актив, распуская о них слухи. «Идея в том, чтобы заменить местных активистов своими сторонниками, а потом получить партийную поддержку на выборах, либо получить поддержку для своих протеже», — предполагает слухач.

Коммунисты перестали отчитываться о тратах

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам инсайдера, депутаты окружной думы от КПРФ уже второй год не отчитываться о расходовании партийных денег. Поговаривают, что глава региональных коммунистов Алексей Савинцев, а также депутаты Василий Жуков и Александр Филиппенко (Филипенко входит во фракцию КПРФ) за пять лет работы якобы получили 110-120 млн рублей. «Фракция КПРФ в окружной думе за последние два года вообще отчета не представила. Да и до этого не очень-то раскрывали свои секреты и куда идут деньги — никто не знает», — сетует инсайдер.

Полиция ХМАО допросит всех участников акций Навального

Слухачи рассказывают, что все участники акций в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января в ближайшее время окажутся в полиции. Такую задачу перед силовиками якобы поставили из Москвы. «Вызываются все, даже те, кто просто проходил мимо. Казус и неловкость ситуации еще и в том, что официально региональные силовики не признали, что 31 января были хоть какие-то акции протеста в регионе, а хороводы и прогулки — не в счет. Тем не менее все попавшие в поле зрения силовиков будут допрошены на предмет их отношения к позиции Навального. Задача в том, чтобы обновить „списки неблагонадежных“ и, в случае чего, пресечь их активность», — рассказывает осведомленный силовик, добавляя, что в оборот взяты и школьники, которых в полицию вызывают с родителями.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.