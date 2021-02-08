Как коллекционировать искусство и как от него избавиться

9 февраля в 21:00 по уральскому времени состоится онлайн-лекция о том, как и зачем коллекционировать искусство Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Во вторник посвятим своё свободное время искусству и всем его проявлениям — послушаем актуальную классику, посмотрим современный видеоарт и кино о нём, а заодно узнаем зачем нам всё это нужно. Подробности — в свежей афише URA.RU.

Что сделать утром

По дороге на работу советуем вам послушать классику в современном прочтении. Юрий Музыченко (российский музыкант, видеоблогер, основатель группы «The Hatters») озвучил легендарную антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла. Благодаря искусному и неповторимому голосу исполнителя роман-катастрофа обращает внимание на новые моменты истории, и предстает перед нами как что-то прошедшее, настоящее, будущее.

Что сделать днем

Хотите внести в ваш обед немножко рейва и головокружительного (в прямом смысле этого слова) искусства? Тогда стоит заглянуть на сайт итальянской онлайн-платформы « Afterimage », посвященной продвижению экспериментального видеоарта. Временно платформа стала доступна и на русском языке в рамках образовательной программы института Стрелка.

Если же обед вы проводите дома, то можно отвлечься на пару часов и успеть заглянуть на последний день фестиваля игр Steam . Суть мероприятия, как и раньше, заключается в том, чтобы игроки могли опробовать грядущие проекты самых разных разработчиков: и новичков, и ветеранов. Для этого в Steam появится масса свежих демоверсий — свыше 500 штук.

Что сделать вечером

В 21:00 узнаем « Как и зачем коллекционировать искусство ». Посмотрим на искусство с точки зрения коллекционеров и поговорим с основателями Фонда содействия развитию современного искусства Ruarts. Можно ли обогатиться на коллеционировании во время пандемии, как изоляция повлияла на художников и как понять, что стоить покупать, а что — нет.

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» выпустил короткометражный фильм Байбулата Батуллина « Показалось » с Иваном Добронравовым в главной роли. Фильм рассказывает об учителе физики, во дворе дома которого появляется неожиданный арт-объект. «Это кино — о попытке сделать мир лучше и о препятствии, которое встречается на нелегком пути к лучшему миру; о простом человеке, которому захотелось что?то изменить», — пояснил Добронравов.