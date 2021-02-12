Губернаторов отправляют на выборы в Госдуму

Первые лица регионов — вслед за первым лицом страны — поделятся рейтингами с «Единой Россией» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Российские губернаторы получили установку готовиться к выборам в Госдуму на тот случай, если президент Владимир Путин примет решение возглавить федеральный список кандидатов «Единой России». Как сообщил высокопоставленный источник URA.RU, при таком раскладе первыми номерами территориальных групп ЕР должны стать главы регионов. Эксперты считают, что в территориях могут устроить соревнование по нагонке явки и процента за ЕР, что грозит громкими скандалами после выборов.

О подготовке губернаторов к личному участию в выборах рассказали URA.RU несколько кураторов внутренней политики в регионах. Однако, по их данным, будут и исключения. Так, источник URA.RU подтверждает информацию «Коммерсанта» о том, что в Воронежской области список ЕР может возглавить вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, руководивший регионом почти два срока. Действующий губернатор Александр Гусев, скорее всего не будет участвовать в выборах. Ему до сих пор припоминают скандал с выплатой «золотого парашюта» в 23 оклада своему заму, которого через два дня снова взял на работу.

Официально в ЕР не комментируют, кого партия может выдвинуть в Госдуму. «Вопрос преждевременный. Выдвижение кандидатов и списков кандидатов будет осуществляться по результатам предварительного голосования [праймериз, пройдут в мае]», — сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

Как относятся к новой установке в регионах

Для Евгения Куйвашева (за трибуной ЗакСО) важнее региональные выборы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В разных регионах уникальная ситуация с потенциальным участием губернаторов в выборах. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев планировал возглавить список ЕР на выборах в Заксобрание, которые пройдут одновременно с госдумовскими. Для него важнее сохранить контроль над ЗакСО, где у ЕР 35 мандатов, у представителей других партий — 14.

«У Куйвашева максимальный среди прочих областных VIP рейтинг известности и доверия. Выше, чем был у [популярного экс-губернатора] Эдуарда Росселя в его лучшие годы. Он хочет сосредоточиться на региональных выборах», — сказал источник в его окружении.

Челябинский губернатор Алексей Текслер год назад вступил в ЕР и возглавил ее список на выборах в Заксобрание. По данным социологов, это решение принесло партии более 10% рейтинга. Губернатора избрали секретарем регионального отделения партии. А на итоговой пресс-конференции в декабре, отвечая на вопрос URA.RU, он подтвердил, что возглавит список ЕР на выборах в Госдуму. Инсайдеры агентства в регионе объясняют такое решение Текслера тем, что он «классический технократ». «А образ успешного политика может помочь ему вернуться в Москву [ранее он был замминистра энергетики]», — добавил инсайдер.

Для Дмитрия Махонина участие в выборах в Госдуму станет еще одним доказательством его лидерства в регионе Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Пермском крае ситуация неоднозначная. Источник URA.RU напоминает, что губернатор Дмитрий Махонин на выборах в Госдуму-2016 возглавлял список «Яблока» в регионе. «Если ЕР на выборах провалится, виноват будет Махонин. С другой стороны, все политические акторы региона поймут, что Махонин — единственный лидер региона, на которого ставит Москва. Попытки перехватить лидерство с чьей-либо стороны — [депутатов Госдумы Дмитрия] Скриванова, [Игоря] Сапко, [бизнесмен Александр] Репина — бессмысленны», — объясняет собеседник.

Курганскую область на нынешних выборах в Госдуму планируется отделить от Челябинской и присоединить к «тюменской мартешке» (Тюменская область, ХМАО, ЯНАО). Губернатор Зауралья Вадим Шумков только вздохнет с облегчением, поскольку это означает, что список возглавит коллега из более богатого региона. «Шумков избирался в 2019 году самовыдвиженцем. Он позиционирует себя как хозяйственник, а не политик. Он сторонится ЕР», — объяснил источник из политической сферы региона.

В Тюменской области рассчитывают, что губернатор Александр Моор возглавит список ЕР на выборах в региональный парламент. «Моор ждет результатов соцопроса», — отметил собеседник из властной структуры. При этом он напомнил, что в 2016 году список ЕР на региональных выборах возглавлял действовавший тогда губернатор Владимир Якушев, нынешний полпред. Обсуждается версия, что он будет лидером ЕР и на нынешних выборах в Госдуму.

Владимира Якушева (справа) и Дмитрия Кобылкина (слева) называют в числе потенциальных лидеров списка ЕР в «матрешке» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО говорят, что список партии от «матрешки» на федеральных выборах может возглавить бывший губернатор, экс-глава Минприроды РФ, а ныне зампред генсовета ЕР Дмитрий Кобылкин. «[Нынешний губернатор Дмитрий] Артюхов может пойти на выборы в Госдуму, только если будет прямое указание партийного руководства», — заверил информированный собеседник.

В ХМАО рассказывают, что губернатор Наталья Комарова недовольна включением Курганской области в территориальную группу «матрешки», поскольку зауральцы заберут одного место в Госдуме. «Но если будут указания по линии „Путин-губернаторы“, то Комарова их выполнит», — заметил источник из властных структур региона.

Риски участия губернаторов в выборах в ГД

Когда в 2007 году лидером федерального списка ЕР был Путин, 65 из 84 (77,4%) губернаторов возглавили списки в регионах. В 2011 году — 54 (65%) руководителя из 83 субъектов. В 2016 году из 36 территориальных групп в 19 (53%) списки возглавили губернаторы. С 2019 года 25 глав субъектов РФ возглавили отделения ЕР.

Автор доклада о региональной сети ЕР для фонда «Либеральная миссия» Александр Кынев считает, что губернаторы могут включить админресурс, чтобы дать результат любой ценой, и не исключает фальсификации на голосовании. «При повышения протестной активности это может привести к новому политическому кризису и открытым проявлениям недовольства со стороны граждан», — предупреждает он.

Один из политических вице-губернаторов подтвердил опасение эксперта. «Губернаторы могут отнестись к выборам, как к референдуму о доверии, устроят соревнование за процент ЕР», — прогнозирует чиновник.

Доктор политических наук Сергей Черняховский соглашается, что такой риск есть. «Идея имеет здравое начало — покажи, уважают ли тебя в регионе. Но кто-то может слабо работать из-за самоуспокоенности, а кто-то будет перегибать с админресурсом. Если нужны безупречные выборы, то необходим жесткий контроль сверху и установка — вплоть до снятии с должности, в случае грубых нарушений», — советует он.