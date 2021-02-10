Аудит курирует сын главного акционера холдинга Джихангир Махмудов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В УГМК проходит масштабный аудит, начатый владельцами компании. Проверку проводит фирма McKinsey, сообщили URA.RU сразу три источника в самой компании и в правительстве Свердловской области.

«В УГМК проходит промышленный аудит — проверяют загрузку мощностей предприятий, эффективность использования ресурсов. Привлечена международная аудиторская компания McKinsey», — рассказали собеседники агентства.

По данным источников, проверка инициирована руководством компании Джихангиром Махмудовым по инициативе своего отца, крупнейшего акционера холдинга Инскандара Махмудова, и длится уже полгода. Ее результатом может стать серьезная реструктуризация холдинга. На сайте McKinsey в качестве одного из направлений деятельности указано экономическое оздоровление и трансформация компаний.

Джихангир Махмудов назначен директором по трансформации УГМК в конце 2019 года. В холдинг с ним пришла целая команда менеджеров. URA.RU направило в УГМК и McKinsey запросы, на момент публикации ответы не поступили.