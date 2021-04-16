В России сократят очереди к врачам и облегчат запись в школы

Чиновники обещают, что очереди в детские сады станут короче Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские власти уже в этом году обещают начать сокращение очередей в поликлиниках, облегчить запись детей в школы и в детсады, упростить поиск работы и решить проблемы с получением инвалидных колясок. Как это будет сделано, рассказали 14 апреля губернаторы на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Госсовета. За основу будет взят опыт шести пилотных регионов, где реализована новая модель «Национальная социальная инициатива» (НСИ), передает корреспондент URA.RU.

Семинар проводился накануне заседания президиума Госсовета, на котором губернаторы презентуют президенту Владимиру Путину лучшие региональные практики, которые начнут внедрять по всей стране уже в этом году. Перед семинаром главы регионов и эксперты вместе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко и мэром Москвы Сергеем Собяниным выехали посмотреть, как организована работа в столичных центре занятости населения и детской поликлинике.

Сергей Кириенко подчеркнул, что власти должны сделать жизнь россиян удобнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как объяснил Кириенко, цель всей работы в том, чтобы «поменялась жизнь людей», чтобы для них «было удобно». «Перед тем как переходить к решениям, формализующим дальнейшую работу, крайне важно проанализировать конкретный опыт и все лучшее, что делается в регионах», — объяснил он.

Собянин добавил, что НСИ охватывает большую часть работы губернаторов — 60-70% затрат их бюджетов приходится на образование, здравоохранение, соцзащиту и занятость населения. «Под 70% работающих в бюджетной сфере — это как раз работающие в этих сферах, это миллионы людей, которые каждый день выходят на работу и оказывают помощь, содействие, услуги для всех граждан нашей страны», — отметил он.

Сергей Собянин (справа) рассказал коллегам, как устроена работа в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Механизм НСИ включает определение барьеров при получении госуслуг и их устранение. Он стал внедряться полгода назад в Калининградской, Новгородской, Нижегородской, Сахалинской, Кемеровской областях и в Башкирии. Его распространили на 10 самых важных жизненных ситуаций: как устроить ребенка в детсад или школу, попасть на прием к врачу, вылечиться в стационаре, оформить пособие, получить инвалидное кресло или помощь соцработника на дому и подобные.

Семинар с разбором региональных кейсов прошел на площадке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Докладывали губернаторы, которые возглавляют рабочие группы Госсовета.

По словам главы Ивановской области Станислава Воскресенского, НСИ позволила сократить время прохождения процедуры химиотерапии в областном онкоцентре в шесть раз. «Раньше людей гоняли по кабинетам. Вместе с экспертами АСИ и активистами мы донастроили этот процесс. В результате время получения услуги сократилось с трех часов до 30 минут», — отметил глава региона.

В Кемеровской области Сергея Цивилева выросло число пользователей портала Госуслуг, когда через него стали записывать в детсады Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кемеровской области, как рассказал губернатор Сергей Цивилев, жители положительно восприняли возможность записи детей в детсады через портал Госуслуг. В результате в регионе произошел резкий скачок регистраций личных кабинетов в сервисе.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что раньше человеку выдавалась инвалидная коляска, и на этом внимание к нему со стороны органов соцобеспечения заканчивалось. «Но надо понимать, какие условия у него в квартире, может ли он передвигаться, есть ли пандус и решать задачу в комплексе», — считает глава региона. Аналогично с высокотехнологичной диагностикой пожилых людей, которая заканчивалась выдачей результатов обследования. Сейчас в регионе узкие специалисты назначают пациенту лечение и контролируют выздоровление, заверил он.

Валерий Лиаренко (справа) поделился, что теперь на Сахалине медики ведут пожилых людей вплоть до выздоровления Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Нижегородской области Глеб Никитин заметил, что возрождается формат, когда губернаторы встречаются заранее, работают с экспертами, обсуждают какие-то кейсы. По его словам, АСИ провело независимые опросы о времени и качестве медицинской или социальной помощи. Оценки сопоставляли с целевыми показателями. Это позволило понять, что еще нужно исправить.

Его новгородский коллега Андрей Никитин заметил, что люди не должны бегать, собирать справки и обивать пороги кабинетов для получения поддержки, которую им обещали власти во время пандемии. «Люди должны получить социальные услуги оперативно, не тратя на это лишнее время», — сказал он.

Планируется, что после заседания Госсовета уже правительство России доработает целевые модели НСИ, и регионы смогут внедрить ее у себя с учетом территориальных особенностей. В 2021 году НСИ должна быть запущена по всей стране.

Глебу Никитину в решении проблем помогли социологические исследования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Социолог Алексей Рощин сообщил URA.RU, что жители страны чаще всего не замечают усилий властей по улучшению качества госуслуг. «Большинство услуг остается на бумаге, и население их не видит. Ностальгия по Советскому Союзу и недовольство чиновниками только нарастает. Но такие мероприятия [как заседание Госсовета] имеют важную PR-составляющую: чем больше их будет, тем выше рейтинг властей. Особенно это важно сейчас, менее чем за полгода до выборов в Госдуму. Хотя я опасаюсь, что все усилия опять выльются в борьбу показателей», — отметил он.

Политолог Константин Калачев считает, что механизм АСИ работающий, поскольку «эксперты отталкиваются не от цифр статистики, отчетов, а от мнений обычных граждан», больше половины из которых, судя по опросам, не удовлетворена услугами в сфере здравоохранения и образования. «Эксперимент, который вместе с АСИ реализовывали в шести регионах, показывает, что ситуацию улучшить можно. Главное, чтобы во главе была удовлетворенность людей оказанными услугами, а не отчеты об их количестве», — резюмировал эксперт.