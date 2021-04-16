Онлайн-встреча Путина и Байдена срывается из-за одного условия

Участие Владимира Путина в климатическом саммите США остается под вопросом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин до сих пор не принял решение об участии в климатическом саммите США из-за неопределенностей с повесткой форума, сообщили источники URA.RU. Ключевая интрига состоит в том, будет ли на международном событии обсуждаться европейский углеродный налог на импорт, который может обернуться для российских предприятий многомиллиардными убытками. Москве важно обсудить инструменты по борьбе с возникающими рисками, но у Штатов есть свои планы на саммит.

Джо Байден пригласил Владимира Путина на саммит, чтобы «поиграть мускулами» Фото: Evan Vucci AP/TASS

Президент США Джо Байден еще 26 марта пригласил Владимира Путина на климатический онлайн-саммит, запланированный на 22—23 апреля. Ожидается, что на форуме около 40 стран обсудят меры по снижению темпов роста средней температуры воздуха на планете и борьбу с углеродными выбросами. Россия заинтересована в том, чтобы обсудить на саммите углеродный налог на импорт, который собирается ввести в 2023 году Евросоюз, поделился источник URA.RU, задействованный администрацией президента к подготовке решения по участию или неучастию в саммите США.

Суть изменений в том, что продукция, имеющая высокий углеродный след (объем выбросов парниковых газов в результате производства), будет облагаться дополнительными пошлинами или акцизами. Налог может затронуть до 40% российского экспорта, а отечественным предприятиям придется платить европейцам, по разным оценкам, от 6 млрд до 50 млрд евро ежегодно. «Пока нет методики расчета углеродного следа — по крайней мере не озвучивались официально. Но принципиально уже принято решение о разработке методики и введении сбора.

Металлургическая, химическая промышленности и энергетики могут пострадать сильнее всего. Может быть убита угольная промышленность», — поделился тревожным прогнозом инсайдер.

Остается неясным, будет ли Евросоюз при расчете углеродного следа учитывать поглощающие способности российских лесов (их площадь составляет 20% от всех лесов мира). «Пока наши расчеты поглощений не принимаются на Западе», — объяснил URA.RU советник министра природных ресурсов и экологии РФ, директор ВНИИ экологии Иван Стариков. Чтобы избежать крупных расходов России необходимо доказать международному сообществу, что она является мировым экологическим донором.

Россия пока не добилась статуса мирового экологического донора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«К примеру, бизнес, который выбросил в атмосферу определенное количество парниковых газов, может сказать, что у него в аренде есть такой-то лесной массив, представить все замеры и объемы поглощенного углерода, — сказал Стариков. — Это позволит решить еще одну задачу — навести порядок с лесами за счет внебюджетных средств. Ведь арендатор, сохраняя деньги за счет леса, будет бороться с угрозой пожаров и с черными лесорубами».

Минэкономразвития РФ уже разрабатывает новую систему углеродного регулирования в России. К примеру, ведомство собирается ввести обязательную углеродную отчетность для предприятий, сообщил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экологии 13 апреля. «Важно, чтобы российские углеродные единицы [объем эквивалентный 1 тонне углекислого газа], а значит и снижение углеродного следа признавались на международных рынках. Работаем по этому треку со странами-участниками Парижского соглашения. Наша модель углеродного регулирования будет действовать на территории всей страны уже со следующего года. В этом случае мы сможем позиционировать ее всему миру как альтернативу, которая стимулирует честную конкуренцию», — сказал Решетников. Депутаты рекомендовали принять в первом чтении законопроект, разработанный министерством.

Министерство Максима Решетникова разрабатывает систему контроля за углеродными выбросами Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Советник Минприроды Иван Стариков предполагает, что «правила глобальной игры на ближайшие 30 лет» будут устанавливаться на всемирном климатическом форуме ООН в Глазго 1 ноября. Американский саммит 22—23 апреля эксперт называет «предтечей» крупного события. Между тем, президент России публично до сих пор не ответил на приглашение Джо Байдена. 16 апреля во время конференц-колла представитель Кремля Дмитрий Песков ответил URA.RU: «Пока еще решения [по участию] нет. Вопрос изучается». Высокопоставленный источник URA.RU, в свою очередь сообщил, что тема углеродного налога вряд ли будет подниматься на саммите. «В таком случае, саммит будет носить чисто рамочный характер, а Россия ничего не потеряет, если Путин откажется от участия», — отметил он.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член клуба «Валдай» Дмитрий Суслов в разговоре с URA.RU предположил, что США организует собственный экологический саммит исключительно в политических целях. «Главная цель США — продемонстрировать свое политическое лидерство в борьбе с изменением климата, а также возвращение к роли гегемона и производителя различных общественных благ, от которой отошла администрация Дональда Трампа, — считает Суслов. — Большой вопрос, нужно ли России присоединяться к этой повестке и поддерживать политическое лидерство США в этой проблематике».