Онлайн-встреча Путина и Байдена срывается из-за одного условия

Президент РФ Владимир Путин до сих пор не принял решение об участии в климатическом саммите США из-за неопределенностей с повесткой форума, сообщили источники URA.RU. Ключевая интрига состоит в том, будет ли на международном событии обсуждаться европейский углеродный налог на импорт, который может обернуться для российских предприятий многомиллиардными убытками. Москве важно обсудить инструменты по борьбе с возникающими рисками, но у Штатов есть свои планы на саммит.
Президент США Джо Байден еще 26 марта пригласил Владимира Путина на климатический онлайн-саммит, запланированный на 22—23 апреля. Ожидается, что на форуме около 40 стран обсудят меры по снижению темпов роста средней температуры воздуха на планете и борьбу с углеродными выбросами. Россия заинтересована в том, чтобы обсудить на саммите углеродный налог на импорт, который собирается ввести в 2023 году Евросоюз, поделился источник URA.RU, задействованный администрацией президента к подготовке решения по участию или неучастию в саммите США.
Суть изменений в том, что продукция, имеющая высокий углеродный след (объем выбросов парниковых газов в результате производства), будет облагаться дополнительными пошлинами или акцизами. Налог может затронуть до 40% российского экспорта, а отечественным предприятиям придется платить европейцам, по разным оценкам, от 6 млрд до 50 млрд евро ежегодно. «Пока нет методики расчета углеродного следа — по крайней мере не озвучивались официально. Но принципиально уже принято решение о разработке методики и введении сбора.
Металлургическая, химическая промышленности и энергетики могут пострадать сильнее всего. Может быть убита угольная промышленность», — поделился тревожным прогнозом инсайдер.
Остается неясным, будет ли Евросоюз при расчете углеродного следа учитывать поглощающие способности российских лесов (их площадь составляет 20% от всех лесов мира). «Пока наши расчеты поглощений не принимаются на Западе», — объяснил URA.RU советник министра природных ресурсов и экологии РФ, директор ВНИИ экологии Иван Стариков. Чтобы избежать крупных расходов России необходимо доказать международному сообществу, что она является мировым экологическим донором.
«К примеру, бизнес, который выбросил в атмосферу определенное количество парниковых газов, может сказать, что у него в аренде есть такой-то лесной массив, представить все замеры и объемы поглощенного углерода, — сказал Стариков. — Это позволит решить еще одну задачу — навести порядок с лесами за счет внебюджетных средств. Ведь арендатор, сохраняя деньги за счет леса, будет бороться с угрозой пожаров и с черными лесорубами».
Минэкономразвития РФ уже разрабатывает новую систему углеродного регулирования в России. К примеру, ведомство собирается ввести обязательную углеродную отчетность для предприятий, сообщил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экологии 13 апреля. «Важно, чтобы российские углеродные единицы [объем эквивалентный 1 тонне углекислого газа], а значит и снижение углеродного следа признавались на международных рынках. Работаем по этому треку со странами-участниками Парижского соглашения. Наша модель углеродного регулирования будет действовать на территории всей страны уже со следующего года. В этом случае мы сможем позиционировать ее всему миру как альтернативу, которая стимулирует честную конкуренцию», — сказал Решетников. Депутаты рекомендовали принять в первом чтении законопроект, разработанный министерством.
Советник Минприроды Иван Стариков предполагает, что «правила глобальной игры на ближайшие 30 лет» будут устанавливаться на всемирном климатическом форуме ООН в Глазго 1 ноября. Американский саммит 22—23 апреля эксперт называет «предтечей» крупного события. Между тем, президент России публично до сих пор не ответил на приглашение Джо Байдена. 16 апреля во время конференц-колла представитель Кремля Дмитрий Песков ответил URA.RU: «Пока еще решения [по участию] нет. Вопрос изучается». Высокопоставленный источник URA.RU, в свою очередь сообщил, что тема углеродного налога вряд ли будет подниматься на саммите. «В таком случае, саммит будет носить чисто рамочный характер, а Россия ничего не потеряет, если Путин откажется от участия», — отметил он.
Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член клуба «Валдай» Дмитрий Суслов в разговоре с URA.RU предположил, что США организует собственный экологический саммит исключительно в политических целях. «Главная цель США — продемонстрировать свое политическое лидерство в борьбе с изменением климата, а также возвращение к роли гегемона и производителя различных общественных благ, от которой отошла администрация Дональда Трампа, — считает Суслов. — Большой вопрос, нужно ли России присоединяться к этой повестке и поддерживать политическое лидерство США в этой проблематике».
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