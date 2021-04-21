На ненецкого депутата завели дело без мотива и доказательств

Из доказательств вины Колыбина — показания лишь одного свидетеля, которые опровергаются другим Фото: пресс-служба Собрания депутатов Ненецкого автономного округа

Депутата Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александра Колыбина обвинили во взяточничестве и взяли под стражу на основании показаний лишь одного свидетеля. При этом они опровергаются другим. Адвокаты народного избранника намерены исправить несправедливость. Они написали жалобу в Генпрокуратуру РФ, а также призывают на помощь председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и общественность.

За что Колыбину предъявили обвинение

Уголовное дело против Колыбина началось с показаний экс-начальника УФНС по Архангельской области Сергея Родионова. В ноябре 2019 года он был задержан при получении части взятки от северодвинской компании «КТА.ЛЕС» в общей сумме 8,5 млн рублей. Чтобы избежать слишком сурового наказания, Родионов в апреле 2020 года заключил досудебное решение о сотрудничестве с зампрокурора Архангельской области. В рамках этого сотрудничества он и рассказал о получении взятки от Колыбина. Якобы в период с августа 2017 года по апрель 2019 года депутат, возглавляющий ООО «Стройуниверсал», дал ему деньги за решение вопросов с налоговой задолженностью компании.

Адвокаты заявляют, что Колыбин не получает под стражей должной медицинской помощи Фото: пресс-служба Собрания депутатов Ненецкого автономного округа

Недоимку в размере 35,5 млн рублей налоговики выявили во время выездной проверки в 2017—2018 годах. Колыбин был не согласен с этой суммой и через знакомого, бывшего сотрудника администрации Нарьян-Мара, договорился о личной встрече с Родионовым. После этого сумма недоимки действительно уменьшилась — до 25 млн рублей, и задолженность Колыбин погасил.

А затем, как следует из показаний Родионова, тот самый бывший сотрудник администрации передал ему пакет с 1,4 млн рублей: «На встречу… я приехал на служебном автомобиле… Он подошел ко мне со стороны пассажирского сиденья… открыл заднюю пассажирскую дверь и передал мне пакет, в котором я позднее обнаружил бутылку спиртного напитка и деньги в размере 1400000 рублей».

За сотрудничество со следствием Родионову изменили меру пресечения: с заключения под стражу на домашний арест. А 1 февраля 2021 года ему вынесли приговор: 8 лет лишения свободы и штраф в размере 28 млн рублей. Из-за процессуальных нарушений Родионов подал апелляцию в вышестоящий суд, и в апреле приговор был отменен, дело направили на новое рассмотрение.

Колыбину же предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК РФ). 4 декабря 2020 года Ломоносовский районный суд Архангельска избрал меру пресечения для депутата в виде заключения под стражу.

Почему адвокаты Колыбина считают обвинения необоснованными

Как говорится в постановлении суда (есть в распоряжении редакции), Колыбин достаточно состоятелен, у него есть загранпаспорт, а родственникам принадлежит частный самолет, поэтому обвиняемый может скрыться от следствия. Кроме того, он может уничтожить не обнаруженные еще следователями доказательства по делу.

Защитники Колыбина направили жалобу в Генпрокуратуру РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

По сути, сейчас из доказательств против Колыбина — только показания одного Родионова. При этом они не подтверждаются другим свидетелем — их общим знакомым бывшим сотрудником администрации Нарьян-Мара. Последний заявляет: «Никто мне ничего не передавал, в том числе ни Колыбин, ни его родственники для Родионова С. В мне ничего не передавали». Также он опровергает, что сам передавал какие-либо деньги Родионову. Колыбин с обвинениями тоже не согласен.

Его адвокаты Наталья Долгалева и Сергей Копылов указывают и на то, что следствие не установило ни мотива преступления (зачем Колыбину передавать деньги, если он уже погасил задолженность перед налоговой?), ни точных обстоятельств передачи взятки — ни место, ни время не указаны ни в обвинительном заключении, ни в постановлении об избрании меры пресечения. При вынесении решения о мере пресечения суд, по мнению адвокатов, не учел и состояние здоровья обвиняемого. Он болен диабетом. «Согласно результатам медицинского обследования в клинике „Современные Медицинские Технологии“ города Санкт-Петербурга, Колыбину А.Г. предписаны амбулаторный режим лечения, соблюдение диеты питания, а также медикаментозная терапия. В СИЗО отсутствуют необходимые лекарства, рекомендованные врачами. Страдая диабетом, Колыбин А.Г не может получить одноразовые шприцы для обязательных ежедневных инъекций и жизненно необходимые лекарства, что влечет неизбежное ухудшение его здоровья», — говорится в жалобе адвокатов Колыбина в Генпрокуратуру РФ.

Сторона защиты также призывает на помощь центральный аппарат Следственного комитета РФ. Адвокаты уверены, что никаких прямых доказательств вины депутата нет, поэтому он не должен находиться под стражей. URA.RU направило запросы в Генпрокуратуру РФ и СК РФ.