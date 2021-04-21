Три пункта послания Путина, которые изменят жизнь россиян

Владимир Путин провел послание необычно поздно, обычно президент выступает в январе—марте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин меняет курс развития страны после пандемии. В свое ежегодное послание Федеральному Собранию 21 апреля глава государства включил три уникальных пункта, которые отразятся на материальном положении россиян, качестве жизни в регионах и международной обстановке. А напоследок, глава государства озвучил анонс к своей предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом.

Зачем президент вводит новые выплаты россиянам?

Президента в «Манеже» слушали сенаторы, депутаты, губернаторы, члены правительства и общественные деятели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путин сразу пообещал, что главным образом послание будет посвящено внутренним вопросам, а «о внешних делах» будет «буквально несколько слов». Президент объяснил, что страна столкнулась с «чрезвычайной ситуацией в демографии», из-за того, что эпидемия коронавируса совпала с последствиями демографических ям 1940-х и 1990-х годов. Власть планирует к 2030 году добиться средней продолжительности жизни россиян в 78 лет, но «статистика дает […] нерадостные цифры».

Путин призвал россиян к вакцинации от коронавируса, поручил правительству расширить программу диспансеризации. Отдельно глава государства поблагодарил парламентские фракции («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия») за поддержку повышенного налога на высокие доходы, который направляется на помощь детям с редкими и тяжелыми заболеваниями. А затем президент поручил ввести список выплат для семей с детьми, которых еще не было в России.

Выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно (в среднем 5650 рублей на ребенка)

Ежемесячная выплата беременным женщинам, находящимся в тяжелой материальной ситуации (в среднем, 6350 рублей в месяц).

Единовременная выплата в 10 тысяч рублей семьям на подготовку детей к школе (коснется порядка 16 млн детей).

Доведение больничных по уходу за ребенком до 7 лет до 100% от заработка, вне зависимости от трудового стажа.

Как объяснил источник URA.RU, знакомый с ходом подготовки послания, падение уровня рождаемости достигло уровня 2015 года (тогда родилось 1,94 млн детей). Одна из причин — рост бедности. «Выплата беременным должна снизить количество абортов (сейчас их около 400 тысяч в год), на которые женщины идут из-за неуверенности в своем положении», — поделился собеседник. «Весной и летом медучреждения были переведены на борьбу с ковидом, это тоже отразилось на общей ситуации с беременными», — подтвердил проблему президент фонда «Центр стратегических разработок» Владислав Онищенко.

Семьи получат от государства средства на сбор детей в школу Фото: Екатерина Сычкова

Новые выплаты нужны и для оздоровления экономики, пострадавшей от пандемии, заметил в разговоре с URA.RU профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Новые доходы домохозяйств будут направлены на покупку продуктов, ЖКХ, оплату долгов. Для выхода из кризиса необходимо повышать потребительский спрос», — объяснил экономист. Еще один фактор — приближающаяся избирательная кампания, заметил ведущий эксперт «Центра политической конъюнктуры» Михаил Карягин. «Да, власть отвечает на определенные вызовы, но параллельно посылает позитивные сигналы гражданам, которые в сентябре будут выбирать новый парламент», — считает политолог.

Почему Путин проявил необычное внимание к регионам?

Впервые с послания 2018 года, когда Владимир Путин переизбирался на новый срок, в обращении президента отдельным блоком прозвучала тема поддержки регионов. Глава государства дал установки по реструктуризации коммерческих долгов субъектов РФ, пролонгации сроков погашения бюджетных кредитов. А также поручил внедрить новый вид бюджетных кредитов по ставке не более 3% годовых на развитие инфраструктуры (строительство дорог, развитие ЖКХ, общественного транспорта, развитие территорий). «Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов», — подчеркнул Путин.

Политолог Алексей Макаркин в разговоре с URA.RU объяснил внимание президента к региональным бюджетам тем, что они не справляются с долгами. «Рост долгов стимулировала пандемия», — добавил политолог. Закредитованность российских регионов превысила 2 трлн 473 млрд рублей, но возвращать долги многим территориям не из чего — падение доходов в пандемию привело к росту дефицита бюджетов.

В конце марта на совещании у Путина о необходимости поддержки регионов также говорил челябинский губернатор Алексей Текслер. После президентского послания он прокомментировал журналистам принятые решения: «Привлечение долгосрочного финансирования под сниженный процент даст толчок для развития регионов».

Владимир Путин был возмущен попыткой покушения на Александра Лукашенко Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Как изменилась риторика в отношениях с Западом?

Хотя Путин и обещал кратко прокомментировать ситуацию на международной арене, но его высказывание в этой части получилось необычно острым. Если раньше Путин делал акцент на необходимости избегать региональные конфликты (2020) и сохранить договоры с США о вооружениях (2018 и 2019), то сейчас обвинил неназванных международных оппонентов в «прямой попытке организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны [Александра Лукашенко]».

«Вместе с тем недружественные акции и в отношении России также не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай — по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию», — сказал Путин. Он пообещал, что организаторы провокаций, угрожающих интересам российской нацбезопасности, «пожалеют о содеянном так, как уже давно ни о чем не жалели».

«Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — добавил Путин.

Президентское послание — это важное событие для мирового политического сообщества, отметил политолог Дмитрий Журавлев. «Весь мир будет анализировать высказывания Путина по международной тематике в контексте развития отношений России и США. Потому что всему миру важно не довести ситуацию до Холодной войны», — объяснил эксперт. По мнению политолога Михаила Карягина, самый значимый сигнал Путин заложил в слова об определении красных линий. «Такое довольно резкое высказывание очевидно связано с усталостью от западных санкций и ограничений, — считает Карягин. — Путин заявил о недопустимости восприятия России в качестве пассивного объекта международных отношений».

Послание станет сигналом о том, как меняются отношения России с США Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS

Одним из асимметричных ответов на западные санкции в послании Путина стало поручение об упрощении порядка получения туристических виз в страну, отметил источник URA.RU. По указанию Путина, процедура будет занимать всего четыре дня. «Россией запугивают многие страны мира, в ответ она упрощает получение виз для граждан 52 стран мира, включая всю Шенгенскую зону», — поделился собеседник агентства. «Ранее получить визу в РФ было крайне сложно, сложнее, чем американскую. Это важное сообщение в период санкций, в контексте сложившейся обстановки», — согласился глава «Фонда прогрессивной политики» Олег Бондаренко. При этом Политолог Алексей Макаркин считает, что международная часть выступления Путина — это еще и подготовка к диалогу Путина с президентом США Джо Байденом (22 апреля российский лидер выступит на американском климатическом саммите).