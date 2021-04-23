Источник: Ройзман договаривался с Кремлем о смене Навального

Евгений Ройзман собрал пресс-конференцию, чтобы заявить, что не идет в Госдуму. Начало кампании? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Отказ экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана от выдвижения в Госдуму для многих стал неожиданностью. Ройзман объяснил свое решение тем, что не хочет идти на компромисс с властью. Однако в политтусовке другое мнение: одни считают, что Ройзман стал слишком «токсичным» даже для оппозиционных партий, а другие не исключают, что политик метит выше, чем кресло депутата Госдумы.

22 апреля Евгений Ройзман собрал в Екатеринбурге пресс-конференцию, чтобы сообщить о решении не участвовать в выборах в Госдуму. Он обозначил две причины: невозможность выдвинуться ни от одной партии и отсутствие необходимости в статусе депутата.

«Ройзман торговался с администрацией президента за право стать преемником Алексея Навального. Такая фигура нужна, чтобы канализировать протестные настроения россиян. И Ройзман пытался доказать, что он более договороспособная фигура для Кремля, чем Навальный.

Но, как видно, он не смог достаточно убедительно доказать свою значимость», — сообщил инсайдер, знакомый с ситуацией. Источник напомнил, что фигура, возглавляющая оппозиционно настроенных россиян, может претендовать на значительные финансовые вливания, в том числе — за счет иностранных грантов. ПО мнению собеседника, это стало причиной того, что амбиции Ройзмана не получили одобрение. Кроме того, источник не исключил, что без координации протесты в России постепенно ослабнут, а усиление Ройзмана может создать новую волну митингов.

Экс-мэра Екатеринбурга регулярно видят на несанкционированных митингах Фото: Размик Закарян © URA.RU

С такой трактовкой событий согласен политолог Константин Калачев. «Видимо, не прошел согласования. И он прав — могут не выдвинуть, могут выдвинуть, а потом отозвать, а регистрация по подписям дело муторное, шансов мало. Значит остается быть общественным деятелем», — предположил он дальнейшую судьбу оппозиционера.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков из Екатеринбурга напомнил, что Ройзман уже имел неудачный опыт — с «Партией Жизни» (позднее стала основой для создания «Справедливой России»). В 2007 году он, будучи соучредителем свердловского отделения, был выдвинут в Госдуму, однако затем его кандидатуру отозвали. Русаков предположил, что активная поддержка Алексея Навального сделала Ройзмана не самым желанным кандидатом для оппозиционных партий, несмотря на его богатый опыт в политике и достаточно высокий рейтинг.

«После этих выходок с Навальным любая партия побоится его выдвигать. Он выходит за рамки системного поля, превращая себя в заведомо токсичную фигуру», — оценил политолог.

По мнению Русакова, поведение Ройзмана в последний год сделало возможной ситуацию, когда партия, которая выдвинула бы его в Госдуму, позже отозвала бы его кандидатуру по настоянию администрации президента. Это бы подорвало политический авторитет Ройзмана, считает эксперт. Политолог затруднился спрогнозировать, как изменит отказ от выдвижения дальнейшую политическую карьеру Ройзмана. Однако Русаков напомнил, что он далеко не молодой политик (58 лет), а следующе выборы, в которых он сможет принять участие, состоятся лишь в 2026 году.

Российские протесты оказались обезглавленными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В то же время политолог Андрей Мозолин (Екатеринбург) не исключает, что Ройзман блефует: «Я думаю, что он может поменять мнение еще несколько раз». Мозолин считает также, что Ройзман выиграет от своего отказа от системности, потому что это позволит ему стать преемником Навального. «Непонятно, что будет дальше с Навальным, а тут есть возможность стать фигурой, которая бы ассоциировалась с протестами вообще по всей стране. Это уже другие возможности — и политические, и финансовые», — объяснил политолог.

«Я знаю, куда позвонить и что сказать. И ситуация изменится. Но я сейчас не готов ни к каким компромиссам с этой властью», — сообщил Ройзман в ответ на вопрос URA.RU о переговорах с властями относительно выдвижения в Госдуму.