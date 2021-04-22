Ройзман отказался от выдвижения в Госдуму

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не будет участвовать в выборах депутатов Госдумы. Об этом он заявил на пресс-конференции, куда пригласил журналистов, передает корреспондент URA.RU.
«Я хочу, чтобы вы услышали это от меня. Я принял решение не участвовать в этом процессе по ряду причин. Первая причина — техническая невозможность. Ни одна партия не гарантирует, что меня не снимут с выборов», — сообщил Ройзман. Политик уточнил, что вел переговоры с несколькими партиями. Также он объяснил, что не гонится за статусом депутата Госдумы: «Все самые серьезные проекты в своей жизни я осуществил, не имея никакого статуса вообще».
Ранее Ройзман заявлял, что власти вынуждают его выдвинуться в Госдуму, преследуя за участие протестах. Высказывались мнения, что он попытается занять место Алексея Навального во главе российской оппозиции, однако такой вариант развития событий политологи оценивали как маловероятный.
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