Ройзман отказался от выдвижения в Госдуму

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Екатеринбург, ройзман евгений, несанкционированная акция
Евгений Ройзман не пойдет на выборы в Госдуму Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не будет участвовать в выборах депутатов Госдумы. Об этом он заявил на пресс-конференции, куда пригласил журналистов, передает корреспондент URA.RU.

«Я хочу, чтобы вы услышали это от меня. Я принял решение не участвовать в этом процессе по ряду причин. Первая причина — техническая невозможность. Ни одна партия не гарантирует, что меня не снимут с выборов», — сообщил Ройзман. Политик уточнил, что вел переговоры с несколькими партиями. Также он объяснил, что не гонится за статусом депутата Госдумы: «Все самые серьезные проекты в своей жизни я осуществил, не имея никакого статуса вообще».

Ранее Ройзман заявлял, что власти вынуждают его выдвинуться в Госдуму, преследуя за участие протестах. Высказывались мнения, что он попытается занять место Алексея Навального во главе российской оппозиции, однако такой вариант развития событий политологи оценивали как маловероятный.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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