Челябинские инсайды: чиновника подвела порядочность

А чем вы займетесь в длинные выходные? Коллаж URA.RU

В кулуарах активно обсуждают, куда исчез бизнесмен Александр Аристов — его давно не видно в Челябинске. Те министры, кому грозила отставка, перевели дух, увольнения отложены на полгода. А еще в Челябинске гадают, где будет работать Виталий Курятников, уволившийся из Росприроднадзора. В «Инсайдах» есть ответ и на этот вопрос.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

К Текслеру едет коллега

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что на будущей неделе к губернатору Алексею Текслеру приедет в гости его коллега, глава Нижегородской области Глеб Никитин. «Едет он как руководитель рабочей группы Госсовета по экологии, — говорит источник. — Едет с делегацией, будут смотреть заводы и рекультивацию свалок». Пока власти этот визит не анонсируют. Никитин должен был приехать еще в конце февраля, но тогда на Челябинскую область обрушилась снежная буря, и поездку пришлось отложить.

Отставки отложены до осени

Инсайдеры сообщают, что громких отставок в правительстве области на уровне министров не будет до выборов в Госдуму. Исключение составят руководители уровня замминистров — из числа тех, кому придется уволиться из-за ухода на пенсию. «Сейчас главная задача — провести выборы, — пояснил источник. — А осенью губернатор Алексей Текслер и решит, кого увольнять, а кто сможет продолжить работу».

Министр определился с новой работой

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Именно осенью может уйти в отставку министр культуры региона Алексей Бетехтин, о чьем уходе уже давно судачат в правительстве. «На осень намечены выборы ректора Челябинского государственного института культуры (ЧГИК). Занимающий это пост Владимир Рушанин руководит вузом с 2002 года, а в июле ему исполняется 69 лет. И его место кажется Бетехтину вполне привлекательным и, опять же, по профилю. А Рушанин должен остаться в вузе в статусе президента, если конечно устав института поменяют», — пояснил инсайдер.

В УФСБ грядут отставки

В УФСБ по Челябинской области грядут кадровые перемены. Как утверждают инсайдеры, начальник УФСБ генерал Дмитрий Иванов уже утвердил список отставников. «Уйдут те, кто уже достиг пенсионного возраста, — говорят инсайдеры. — Иванов хочет серьезно обновить команду. А кое-кого их тех, кому на пенсию рано, но кто давно работает на своем месте, могут перевести в другой регион».

Начальник полиции увольняется летом…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Андрей Сергеев покинет свой пост в середине лета. И не один. «Генерал съездил в Москву и вернулся без каких-либо договоренностей о продлении контракта. Стало быть, служить ему в Челябинске до июля. Более того, вслед за Сергеевым покинет область и „хабаровская“ команда, которую он перевозил на Южный Урал с прошлого места службы с 2014 года. Первым будет, скорее всего, начальник Главного следственного управления полицейского главка — генерал-майор Андрей Сухопаров», — утверждает инсайдер.

…его ждут в правительстве

Говорят, если Москва не продлит Андрею Сергееву контракт на дальнейшую работу на посту начальника ГУ МВД по Челябинской области и при этом не предложит другую работу в МВД, генерала могут позвать в правительство области. «Ставка вице-губернатора по связи с силовиками до сих пор свободна, — говорят в кулуарах. — Ее держали для генерала. Но, кажется, Сергеев задерживаться в Челябинске не будет и уедет в Подмосковье».

У Курятникова не сложились отношения с начальством

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, причиной отставки Виталия Курятникова с поста замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора по Челябинской области стало недовольство его работой его федеральным боссом Светланой Радионовой. «И вроде как претензий официальных не было, но недовольство было, — говорят инсайдеры. — Курятников пытался как-то договориться, но не получилось. В итоге ушел сам, не дожидаясь когда его попросят об этом официально». По слухам, Владимира Вязникова, который стал и. о. замруководителя по Челябинской области, специально прислали из Екатеринбурга в Челябинск на замену Курятникову.

Экс-чиновник стал преподавателем

Как сообщают источники, Виталий Курятников уволившись из Росприроднадзора, устроился на работу в Южно-Уральский государственный университет. «Преподает юридические дисциплины. — говорят инсайдеры. — У него профильное юридическое образование и он в свое время руководил Уставным судом в Санкт-Петербурге. Но работа в вузе — это временно. Сейчас Курятников ищет работу в надзорных ведомствах». По слухам, Курятникову нужна работа именно в федеральной структуре, чтобы не зависеть от областных властей. В кулуарах поговаривают, что он может уехать в Москву.

Жилин оказался для Гартунга «токсичным»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политические элиты обсуждают, почему экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин отказался от планов на выборах в Госдуму по Златоустовскому округу от «Справедливой России». Всем понятно, что Жилин не смог договориться с лидером регионального отделения эсеров, депутатом Госдумы Валерием Гартунгом. Если быть точнее, то с Гартунгом не смог договориться сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин, хлопотавший за Жилина в Москве.

«Гартунг кочень сильно поссорился с Жилиным, когда тот был мэром. Жилин шумно конфликтовал с эсером Ольгой Мухометьяровой, и Гартунгу это не понравилось, — говорят инсайдеры. — Наконец, сам Жилин для Гартунга слишком „токсичный“. После того как экс-мэра буквально „размазали“ на „Первом канале“ в шоу „Мужское / Женское“ за „адский дом“, куда он переселил людей, эсерам, со „справедливым ЖХХ“, Жилин точно не нужен. Мог бы утянуть эсеров вниз».

В ЕР пожалели об экс-мэре

В «Единой России» уже почти пожалели о том, что экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин не будет выдвигаться по Златоустовскому округу в Госдуму от «Справедливой России». «Рейтинг, как выяснилось, у Жилина низкий. Популярностью даже в Златоусте не пользуется, — говорят в кулуарах. — Очень был бы удобной мишенью для критики». Теперь гадают, если сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин перейдет в КПРФ, потянет ли он с собой Жилина? «Тоже неплохо как кандидат от КПРФ», — говорят в ЕР. Правда сам Жилин, судя по слухам, в КПРФ не собирается.

Лидеру «Пенсионеров» послали сигнал

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что руководитель Челябинского регионального отделения Партии пенсионеров Степан Фирстов начал раздражать федеральных кураторов. При том, что именно Фирстову предстоит возглавить списки «пенсионеров» по Челябинской, Курганской и Оренбургской областям. «Фирстов начинает в чем-то заигрываться, — говорят в кулуарах. — Очень много берет на себя, без согласования с кураторами в Москве. Может так случиться, что на лидера списков трех регионов поставят кого-то другого».

Единороссы не хотят платить SMM-щикам

Не все челябинские кандидаты от «Единой России», заявившиеся на праймериз по одномандатным округам в Госдуму, услышали призывы усилить работу в интернете. Речь идет о тех кандидатах, кого уже поддерживает партия, и кто отчитывается в региональном исполкоме «Единая Россия». Им уже дали понять, что поставит в так называемую зону риска всех кандидатов, кто не организовал нормальный интернет-штаб. «Работа в соцсетях становится настолько важной, что те, кто там не работает или работает для галочки, сразу становятся аутсайдерами, — рассказывают инсайдеры. — И может так случиться, что ставку сделают на тех кандидатов, кто такую работу ведет». Говорят, что некоторых кандидатов-одномандатников просто подводит скупость. «Щедро платят SMM-щикам Олег Колесников (Златоустовский округ) и Владимир Бурматов (Металлургический округ), — говорят в кулуарах. — Остальные откровенно жмутся».

Аристов стал дауншифтером…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские элиты потеряли бизнесмена Александра Аристова. В Челябинске его давно не видели. «Он уехал в поселок Виноградный, в Анапу, — говорят в кулуарах. — Там „Ариант“ строит центр винного туризма с новым жилым комплексом Villa Aristov, — рассказывают инсайдеры. — А так как комплекс назван в честь Аристова, то он сам лично хочет контролировать процесс. Место чудесное, рядом виноградники. Он давно говорил, что когда-нибудь уедет к морю, к виноградникам. До моря — 18 км, но для Аристова это не расстояние. А агрофирмой и центром индустрии в Челябинске управляет его зять Александр Кретов. Правда Аристов в Челябинск все равно вернется, так соскучится по городу».

…но оставил за собой торговый центр

После того Александр Аристов и Юрий Антипов поделили бизнес-активы, они приняли решение выставить на продажу общую недвижимость, а деньги поделить. Но самый главный недвижимый актив, Торговый центр (ТЦ) в Челябинске, по слухам продавать не хотят. «Как-то они договорились, что ТЦ останется за Аристовым. И офисы Аристова там остались. Велел ничего не менять там», — говорят в Челябинске.

Чиновники не хотят брать метлы и лопаты

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Всем министерствам, а также администрациям городов и районов «сверху» была спущена задача лично выйти на субботники, чтобы вдохновить своим примером челябинцев. «При этом отработать субботники надо в выходные, — говорит инсайдер. — Некоторые чиновники пребывают в состоянии шока. Им очень не хочется тратить на грязную работу свой законный выходной день. Кроме того, они привыкли, что раньше за них эти субботники отрабатывали волонтеры или рядовые сотрудники. Но отработать придется, да еще и выложить фотографии в соцсетях». Другие, к примеру, как мэр Челябинска Наталья Котова и депутаты гордумы не стали капризничать и вышли на субботники.

В Златоусте хотят сорвать медицинскую стройку

Монополистом на частные медицинские услуги в Златоусте долгие годы было ООО «Созвездие». Пандемия COVID-19 принесла компании большие доходы, так как в городе был только один аппарат компьютерной томографии (КТ) при областной больнице. Кроме того, долго приходилось ждать результатов тестов на коронавирус. В итоге народ потянулся к частникам и приток клиентов у «Созвездия» прибавился.

«Сейчас в городе уже четыре государственных КТ, появились услуги, за которыми бежали к частнику, — говорят в Златоусте. — Клиентов у „Созвездия“ значительно поубавилось». А тем временем власти анонсировали строительство крупного лечебного центра в Златоусте, и когда он откроется, спрос на частную медицину может упасть. По слухам, теперь из «Созвездия» в Москву пишут письма. Дескать, новый медицинский бюджетный центр депрессивному Златоусту не нужен.

Троицкого чиновника подвела порядочность

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник управления ЖКХ администрации Троицка Андрей Могильников, которого подозревают в превышении полномочий, стал жертвой своей порядочности. «Сейчас ждет суда мэр Александр Виноградов. В свое время — с санкции городской комиссии по ЧС — он передал теплосети и оборудование от одной теплоснабжающей компании другой, чтобы не сорвать отопительный сезон. По версии следствия, тем самым он нарушил права бизнесменов. Могильникову предложили дать показания на Виноградова, он отказался. Тогда уголовное дело возбудили уже в отношении него: санкционировал ввод в эксплуатацию дома, построенного с нарушениями», — рассказал инсайдер.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.