Диетологи рассказали, как закончить пост и не навредить здоровью

Пасхальный стол традиционно сопровождают куличи и яица Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Православным христианам, которые соблюдали Великий пост, на праздник Пасхи нельзя радикально менять свой рацион. Нужно продолжать есть овощи и фрукты, пить воду, а мясо вводить в рацион нужно аккуратно и понемногу. Такими советами в беседе с URA.RU поделились диетолог, основатель клиники красоты и здоровья Светлана Титова и врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Что предписывает религия?

Церковь советует христианам в последние два дня перед Пасхой держать голод Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Православные держат пост почти 50 дней перед Пасхой. В последние два дня церковь предписывает воздержаться от еды и пить только воду. Религиовед Денис Батарчук в беседе с URA.RU пояснил все правила.

«Последняя неделя считается максимально строгой. В пятницу в обиходе люди пытаются не есть вообще. Это день, когда совершилось распятие Христа. Но это все должно быть по силам. В Великую Субботу все то же самое — день тишины. С 12 часов воскресного дня всяческие посты, рекомендации снимаются», — пояснил Батарчук.

Однако религиовед предупредил, что праздничный стол может навредить здоровью. «Человек, на протяжении 50 дней почти воздерживающийся от всякого рода привычной ему пищи, может надорваться.

Вкушать можно все, но делать это надо максимально аккуратно, чтобы не навредить своему здоровью», — советует он.

У православных принято накрывать праздничный стол. На нем обязательно должны быть яйца и куличи. Также многие в этот день готовят мясо и ту пищу, которая была запрещена постом.

Советы диетологов

Выпечка после поста может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом Фото: Илья Московец © URA.RU

Диетологи советуют не менять так радикально свой рацион питания. Начинать переходить в обычный режим стоит постепенно.

«Людям, придерживающимся поста, нужно аккуратно выходить из него. Самое неприятное и опасное для организма — это праздничный стол, потому что вместе с ним идет жареное мясо, выпечка. После такого меню и последних дней голода, когда вы начинаете употреблять жирное, жаренное, выпечку, может быть запор, организм может принять это за отравление и может быть тошнота и даже рвота, изжога», — пояснила Титова URA.RU

Диетолог поясняет, что бактерии желудочно-кишечного тракта перестраиваются для переваривания растительной пищи. Именно поэтому, врач Круглова советует в первые дни оставлять достаточное количество растительной пищи в рационе.

«Белковые продукты можно включать в свой рацион, но лучше начинать с нежирных продуктов, например, с рыбы. И уже позже, недели через две, можно подключать уже более жирные продукты — мясо, в том числе свинину», — советует она

«Мясо можно включать в рационе через две недели»

Также для помощи организму стоит потреблять достаточно жидкости. По мнению диетолога Титовой, питевой режим в эти дни необходимо обязательно соблюдать.

Стоит ли есть яйца?

В день Пасхи стоит съесть не более трех яиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пасхальный стол и встречи с родственниками по традиции сопровождают крашеные яйца. «Яйца вполне могут быть в рационе. Два или три яйца на праздник это не страшно, но больше не надо. И в следующие дни также не стоит продолжать», — считает Круглова.

Такого же принципа советует придерживаться и Титова. Она поясняет, что они также могут навредить организму.

«Яйца — это нагрузка на печень. Хорошо, если это ограничивается одним днем», — считает она.

Празднование Пасхи начинает длинные майские праздники, которые утвердил президент России Владимир Путин. Диетологи предполагают, что верующие россияне также могут поехать на шашлыки в эти дни. Главный совет, которые они дают, не есть жареное мясо в больших количествах.