Челябинские инсайды: ФСБ интересуется депутатом

В челябинских кулуарах гадают, чем может закончиться для депутата гордумы Олега Иванова проверка со стороны Контрольно-счетной палаты области. Всем понятно, что критическая масса претензий к Иванову достигнута. При этом многие утверждают, что после майских праздников череда громких уголовных дел возобновится. А в политтусовке обсуждают схему, придуманную депутатом Госдумы Валерием Гартугом для получения эсерами сразу двух мандатов парламента.
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Текслер готовится к встрече с элитами
Губернатор Алексей Текслер на все майские каникулы останется в Челябинске. Как сообщают инсайдеры, он будет готовиться к посланию перед депутатами заксобрания региона, намеченному на 27 мая. Отчет по итогам 2020 года уже обсудили на комитетах в ЗСО и это, скорее, рабочий момент. «Текслер очень коротко скажет по итогам, цифры все будут на руках у депутатов. Самое главное будет, когда речь пойдет о задачах и обязательства. Это послание будет не похоже ни на одно другое, — уверяет инсайдер. — Даже на послание Текслера в 2019 году, когда он впервые выступал перед ЗСО, и это было, по сути, выборной программой». Говорят, что само мероприятие пройдет вне стен ЗСО.
Силовики возобновляют работу…
Долгая, почти на месяц пауза, которую взяло УФСБ по региону во главе с генералом Дмитрием Ивановым, прервется после праздников. «Несколько недель не было громких уголовных дел, все расслабились. Даже появилась версия, что Москва дала команду Иванову свернуть активность, — говорят в кулуарах. — Но сразу после каникул начнется новая серия, с громкими делами. Говорят, что силовики, при сопровождении ФСБ, займутся челябинскими муниципальными предприятиями».
… и придут в «Спортивный город»
По слухам, едва ли не первым уголовным делом в Челябинске после майских праздников станет дело по муниципальному бюджетному учреждению (МБУ) «Спортивный город». «Там уже проводили проверку оперативники городского ОБЭП, — рассказывают инсайдеры. — Якобы нашли много чего интересного, начиная от „мертвых душ“ в штате, заканчивая нарушениями в контрактах на заливку хоккейных коробок. Теперь эти займутся всерьез, и в ФСБ проявили интерес». К слову, руководит «Спортивным городом» Эркин Маматов, который в молодости уже был судим.
Экономический блок напрягся
Контрольно-счетная палата Челябинской области внесла изменения в план работы. Добавила проверку комплексного развития сельских территорий и анализ влияния территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на экономику региона. На это сообщение из-за скучности формулировки мало кто обратил внимание. «А вот где должны напрячься, так это в экономблоке, — говорят инсайдеры. — Это направления минэкономразвития, которые давно не проверяли. А темой ТОСЭР не занимались вообще». Некоторые тут же вспоминают, что проверка КСП минэкономразвития в 2018 году закончилась громким уголовным делам, а первый замминистра Антон Бахаев был задержан.
Проверка депутата обещает много интересного
Сообщение о том, что КСП по поручению губернатора Алексея Текслера проверит исполнение контракта на строительство корпуса областной психиатрической больницы в Челябинске, стало настоящей информационной бомбой для элит. Все знали, что у депутата гордумы Олега Иванова, чья фирма «Альфастрой» занималась строительством, дела идут не очень хорошо. Самому Иванову грозит банкротство, а его активы арестованы. Но теперь выясняется, что дела у депутата в разы хуже, чем казалось до сих пор. «Одно дело, когда идут споры с бывшими деловыми партнерами, а другое, когда уже власть недовольна. В областном минстрое на Иванова очень сильно «нагреты» и не только из-за этой больницы. А когда в дело вступает КСП, то очень часто все заканчивается уголовкой», — говорят в кулуарах. Так что проверка обещает много чего интересного».
Ивановым недовольны силовики
Недостроенный корпус Челябинской областной психиатрической больницы, которым занялась КСП по поручению губернатора Алексея Текслера, был нужен не только медикам, но и Росгвардии. Речь идет о так называемом стражном корпусе, где содержат подследственных, нуждающихся в психиатрической экспертизе и осужденных, кому назначено принудительное лечение. Сейчас такие пациенты находятся в одном из отделений, но требуется отдельное здание. «То, что „Альфастрой“ депутата Олега Иванова по сути подвел Росгвардию, очень нехороший знак, — говорят инсайдеры. — Им и без того недовольны силовые структуры, которым он строил объекты. Так что тучи над Ивановым сгущаются».
Тефтелев решил не ехать в колонию?
Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев, осужденный по громкому коррупционному делу, может так и не попасть в колонию. Он выслушал приговор еще в октябре 2020 года, но с тех пор так и остается в СИЗО. Даже 28 апреля, когда рассматривали кассацию он выступал по видеосвязи из СИЗО. «К середине лета он отсидит половину срока, с учетом домашнего ареста. У него появляется официальная возможность подать ходатайство о смягчении наказания. Например, на исправительные работы. Зачем тогда куда-то ехать, если можно дождаться решения в Челябинске и подавать ходатайство из СИЗО?» — говорят в кулуарах.
Правда, есть одна юридическая тонкость. Формально, чтобы подавать такое ходатайство о смягчении наказания, нужно не менее полугода отсидеть в колонии и уже оттуда хлопотать о смягчении наказания. «Но могут быть и исключения, — говорят инсайдеры. — Вдруг окажется, что в СИЗО он остается так как нужен следствию и не его вина, что этап затянулся. Тогда могут пойти навстречу и ходатайство принять».
Соперники ЕР отложили решение вопроса по кандидатам
Кандидаты практически всех партий на выборах в Госдуму в Челябинской области станут известны лишь после завершения праймериз «Единой России» 30 мая. «Сначала нужно понять, кто из единороссов станет конкурентом. Пока даже в самой ЕР не могут сказать, кто выиграет праймериз в Челябинском и Магнитогорском округах. В первом выиграть у согласованного во всех партийных инстанциях вице-спикера областного заксобрания Владимира Павлова может самовыдвиженец, депутат гордумы Челябинска Илья Мительман. Во втором, кроме действующего депутата Госдумы Виталия Бахметьева, неожиданно для ЕР и ММК выдвинулся экс-замглавы Минпромторга РФ Станислав Наумов. И в зависимости о того, кто, в итоге, получит поддержку партии, соперники ЕР будут решать, кого выдвигать в округе», — пояснил инсайдер.
Гартунг разделит Челябинскую область
Лидер челябинских справедливороссов, депутат Госдумы Валерий Гартунг придумал способ вдвое увеличить число мандатов для соратников. «Гартунг договорился в Москве, что на сентябрьских выборах в Госдуму в Челябинской области будут созданы две региональных группы, а не одна. Это даст эсерам минимум два мандата федерального парламента. До сих пор, при одной группе, больше одного взять не получалось. Осталось прийти к согласию, как делить регион: на северную и южную зоны либо как-то иначе», — рассказал инсайдер.
От Барышева ждут денег…
Инсайдеры уверяют, что челябинского депутата Госдумы Андрея Барышева, которому отказала в поддержке «Единая Россия», не хотят принимать в другие партии не только потому, что не хотят ссориться с властями. «Дело не только в „токсичности“ Барышева, поддержавшего незаконные акции в поддержку блогера Алексея Навального, — говорят источники. — Барышеву, чтобы его приняла под свое крыло какая-то партия, нужно раскошелиться и на партийный фонд. А он готов тратиться только на себя любимого и это никого не устраивает».
…, а КПРФ от него отказалась
Сам Андрей Барышев все-таки не оставляет надежды договориться в Москве с КПРФ, чтобы та его выдвинула в Госдуму по Металлургическому округу. «Но ему точно откажут, только время потянут, — говорят инсайдеры. — Кремль, что называется, благословил Геннадия Зюганова на очередное переизбрание лидером партии. Поддерживать Барышева, который поддерживает незаконные акции, Зюганов не собирается. Как говорится, коммунистам можно и нужно ругать „Единую Россию“, что они и делают, но брать в свои ряды „почти навальниста“ это уже слишком».
Коммунистам предложили «забыть про хотелки»
Предвыборный план челябинских коммунистов поступил в центральный аппарат КПРФ. «Там предложения по кандидатам и спискам на выборах в Госдуму. И в списках только местные. В Москве дали понять, чтобы свои „хотелки“ челябинцы оставили при себе. Если лидер партии Геннадий Зюганов решит, то „варяга“ в Челябинск пришлют. Поскольку собственных ярких персон у челябинских коммунистов нет, а репутацию серьезно испортил задержанный ФСБ по обвинению во взятках член фракции КПРФ в заксобрании региона Арман Аракелян», — сообщил инсайдер.
В челябинской ЕР ждут сюрпризов на праймериз
Продление приема документов от желающих участвовать в праймериз по выборам в Госдуму до 14 мая не на шутку напрягло руководство челябинского реготделения «Единой России». «Если бы документы принимали по прежней схеме, до 30 апреля, предвыборная конфигурация была бы уже ясна. А теперь вероятны сюрпризы со стороны новых политических игроков. Неопределенность продлится еще две недели. А это затягивает старт кампании», — заметил инсайдер.
Отстающим единороссам испортили каникулы
Руководство челябинской региональной ЕР испортило партийцам длинные майские выходные. На неделе секретарей местных отделений ЕР «взбодрили» в региональном исполкоме за срыв сроков регистрации выборщиков на праймериз. Их должно быть не менее 12% от общего числа избирателей, то есть 312 тысяч — а в наличии только 50 тысяч. На партийцев разверстали планы, сколько каждый из них должен убедить зарегистрироваться в качестве выборщиков на Госуслугах. «Если быть точнее, то головомойку устроили тем, кто срывал графики, потому что есть и такие кто работает очень хорошо. Одни вняли предупреждениям и резко активизировались, а другие работа.т спустя рука. Вот этим „другим“ отменили каникулы. Каждому из них придется ежедневно отзваниваться и докладывать руководству о своих успехах», — пояснил инсайдер.
Мительман готовится к атаке
Все отмечают, что депутат гордумы Челябинска Ильи Мительмана, который выдвинулся на праймериз «Единой России» по Челябинскому округу для выборов в Госдуму, притих в последнее время. «Такое ощущение, что как только он подал заявление на праймериз, так сразу стал спокойным, — говорят в кулуарах. — А раньше на каждом совещании в думе устраивал скандал, шумно ссорился с мэром Натальей Котовой». Уже возникло подозрение, что Мительман решил вести себя примерно, чтобы его простили и он мог бы выиграть праймериз. «Ничего подобного, — говорят источники. — Никто его прощать не будет, а сам Мительман после майских каникул резко активизируется».
Гражданством депутата интересуется ФСБ
В гордуме Челябинска не знают, что делать с обращениями силовиков и граждан, требующих прояснить вопрос с израильским гражданством депутата Ильи Мительмана. «Бумаги поступили не только от обычных людей, но также из полицейского главка и регионального УФСБ. Что отвечать, никто не знает: как может дума проверить информацию, если на это не способны силовые структуры? Возникла даже мысль, что за всем этим стоит сам Мительман, желающий публичного и исчерпывающего опровержения своих связей с Израилем. Но поверить, что он каким-то образом убедил поработать на себя ФСБ, невозможно», — говорит инсайдер.
Депутат провалил встречу
Инсайдеры рассказывают, что на днях в мэрии Челябинска решили провести заседание, посвященное ситуации в райсовете Курчатовского района, внутри которого явный кризис. С предложением устроить такую встречу выступил депутат ЗСО Вячеслав Ершов, который ранее был депутатом райсовета и до сих пор руководит местным отделением «Единой России». «Ершов обещал привести большую группу депутатов. А пришло только 8 из 24, — рассказывают инсайдеры. — Из них пятеро, которые входят в его пул. Еще трое оказались тут чуть ли не случайно, так как им сказали просто прийти в мэрию, не предупредив, о чем будет идти речь». Инсайдеры говорят, что заседание проводил депутат гордумы Андрей Шмидт, а наблюдала за всем мэр Наталья Котова. Обоим не понравилось, что явка была такая низкая и встреча провалилась. «А провалил встречу Ершов, который, как оказывается, влиянием в районе не пользуется», — утверждает инсайдер.
Хазиев утомил всех…
Активность депутата Центрального райсовета Марселя Хазиева грозит завершиться для него большими неприятностями. «Он надоел всем. Особенно раздражает манера Хазиева писать в одном из своих telegram-каналов гадости про любого, кто осмелился депутата покритиковать. Полицию негласно сориентировали на охоту за распространителями листовок Хазиева, которыми буквально облеплены улицы и стены. Как только они дадут показания на заказчика, Хазиеву светит административное дело и очень чувствительный штраф», — рассказал инсайдер.
… и запутался в своих делах
При этом листовки Хазиева на челябинских улицах, объектах благоустройства и даже в подъездах продолжают появляться, поскольку остановить запущенный процесс невозможно. «Хазиев заказал слишком много листовок и раздал слишком много денег. Сам он продолжает эту деятельность из принципа, чтобы печатная продукция не пропала. Расклейщики продолжают работать, чтобы не возвращать уже полученные деньги — последствия для заказчика их уже не интересуют. Самое смешное, что контрагентов уже столько, что депутат сам вряд ли знает, кто клеит его продукцию взамен сдираемой», — говорит инсайдер.
В Златоусте ищут перебежчиков
В затяжном коммунальном конфликте между администрацией Златоуста и машиностроительным заводом («Златмаш») новый поворот. Мэрия и «Златмаш» в крайне напряженных отношениях. С советских времен предприятие обеспечивает теплом и водой значительную часть многоэтажного жилого фонда. При этом, по мнению властей, «стрижет купоны», толком не вкладываясь в ремонт и реконструкцию доставшихся по наследству сетей. Жильцы домов, регулярно сидящие из-за многочисленных аварий без отопления и водоснабжения, адресуют претензии муниципалам. «А недавно выяснилось, что из кабинетов мэрии в „Златмаш“ утекает важная информация по намерениям властей в отношении предприятия, — рассказывают в городе. — Таким образом кто работает на противника. Сейчас ищут перебежчиков, а заодно выясняют, чем их прельстили заводские оппоненты».
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