Губернаторы запустили смену элит в регионах

По итогам праймериз «Единой России» и выборов в Госдуму ожидается серьезное обновление элит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Ротация губернаторов запустила масштабное обновление элит в регионах. Это показали праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму. На предварительном голосовании развернулась борьба между действующими депутатами, выдвиженцами от новых губернаторов и победителями кадровых кремлевских конкурсов. По оценкам экспертов, реальная конкуренция ожидается минимум в 20% округов. На этом фоне ЕР 5 мая проведет для кандидатов специальное обучение по праймериз.

В этом году праймериз пройдут не только в традиционном формате, но и в интернете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источник URA.RU в «Единой России» отмечает, что в этом году праймериз более конкурентны, чем пять лет назад. «Мы сравниваем с 2016 годом, с кампанией в Госдуму, сейчас у нас в среднем 10 человек на место, тогда было 7 человек», — сообщил инсайдер. По словам собеседника, большую роль в обострившейся конкуренции сыграла смена губернаторов и их стремление обновить элиту в регионах.

Так, одни из самых конкурентных праймериз ожидаются в республике Алтай. По словам инсайдера URA.RU в ЕР, здесь борьба развернется между депутатом Госдумы Родионом Букачаковым и молодыми кандидатами — полуфиналистом конкурса управленцев «Лидеры России» Айдаром Мызиным и спортсменом Виталием Уиным. Мызин пять лет назад занял третье место на праймериз, а два года назад избрался депутатом алтайского Госсобрания. Уин в 2017 году стал депутатом Горно-Алтайского горсовета, но вскоре сложил полномочия. Учитывая, что голосование проходит по смешанной схеме, в том числе в электронном формате, большие шансы у более молодых кандидатов, умеющих работать в интернете, — Мызина и Уина, отмечает собеседник.

В Магнитогорском округе №192 (Челябинская область) будут соперничать действующий депутат Госдумы Виталий Бахметьев и победитель проекта ЕР «Политстартап» и кремлевского конкурса «Лидеры России. Политика», экс-глава Российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов. В Самарской области в округе №162 ожидается борьба между гендиректором «Тяжмаша» Андреем Трифоновым и депутатом Госдумы Евгением Серпером. «Оба этих человека на проигрыш не пойдут», — убежден инсайдер в ЕР.

Выдвижение на праймериз Розы Чемерис внесло интригу Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

На праймериз по Владивостокскому округу №62 (Приморский край) зарегистрировано 15 кандидатов. Конкуренция развернется между депутатом краевого заксобрания Александром Щербаковым, который также является замруководителя Волонтерского центра партии, и коммерческим директором ЗАО «Курортстройсервис» Розой Чемерис. «Если выдвижение Щебракова прогнозировалось, ставка делалась на него, то с выдвижением Чемерис, его успех не очевиден», — отметил источник в ЕР.

Особое внимание в партии обращено к праймериз в Хакасии, главой которой является коммунист Валентин Коновалов. В предварительном голосовании участвуют 16 человек. Основная борьба ожидается между секретарем регионального отделения ЕР Сергеем Можаровым, руководителем штаба ОНФ Евгением Мамаевым и главой Аскизского района Абреком Челтыгмашевым. По словам инсайдера, Челтыгмашев — представитель коренного народа, из известной в республике семьи, поэтому его шансы на победу оцениваются несколько выше, но успех все же не очевиден.

Ольга Тимофеева удивила коллег, выдвинувшись на праймериз по одномандатному округу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 66-м округе Ставропольского края действующий депутат Госдумы Ольга Тимофеева неожиданно решила баллотироваться по одномандатному округу, а не по списку, как это было пять лет назад. В праймериз она участвует по округу своего коллеги по Госдуме Александра Ищенко. Конкуренцию им составит спикер краевой думы Геннадий Ягубов. Все трое имеют авторитет и ресурсы. «Наверное, из всех округов это будет самый жаркий», — прогнозирует источник в ЕР.

В Липецкой области зарегистрировано 39 кандидатов. Борьба ожидается между выпускником партийного проекта «ПолитСтартап» спикером Липецкого горсовета Александром Афанасьевым и депутатом Госдумы Владимиром Богодуховым. Третьей яркой участницей может стать глава местной МГЕР Светлана Карелина. «В Липецке электронное голосование. Мы ожидаем, что город будет за Афанасьева, село — за Богодухова. Интересно, кто лучше отработает в интернете», — отметил собеседник в ЕР.

Во всех этих регионах, кроме Ставропольского края, с последних выборов в Госдуму сменились губернаторы.

Константин Костин говорит, что пока конкуренция будет минимум в 20% округов, но на праймериз выдвинулись еще не все желающие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Всего с сентября 2016 года новые главы появились в 64 регионах из 85-ти. В этих субъектах расположены 137 одномандатных избирательных округа из 225-ти.

Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, считающийся главным политтехнологом ЕР, объяснил URA.RU высокую конкурентность праймериз «масштабной ротацией губернаторского корпуса и выстраиванием новых внутриэлитных конструкций в регионах, в том числе через продвижение новых политиков».

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), член Высшего совета ЕР Дмитрий Орлов среди других причин высокой конкуренции на праймериз называет «массовый призыв общественников и участников кадровых проектов „Политстартап“ и „Лидеры Россия. Политика“ к участию в борьбе за думские мандаты».

В нынешних праймериз участвуют почти все победители кадрового конкурса «Лидеры России. Политика», например Станислав Наумов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Костин добавил, что пока высокая конкуренция ожидается в 20% округов, но уточнил: «20% — условный показатель, который основан на предварительном анализе кампаний уже выдвинувшихся кандидатов». Окончательно картина станет известна по итогам выдвижения участников, которое завершится 14 мая.

Политтехнолог выделяет несколько сценариев борьбы на праймериз. Первый — это когда «два политических тяжеловеса оспаривают право стать кандидатом». «В этом случае, как правило, борьба разворачивается между опытными политиками, действующими депутатами или федеральными фигурами», — пояснил политолог. Второй сценарий — это борьба «дебютантов против тяжеловесов». «Как правило, большинство кейсов связанных с обновлением и кадровой перезагрузкой Единой России появятся в результате реализации именно этого сценария», — сказал Костин.

По оценке Дмитрия Орлова, конкуренция на праймериз будет в 25%-30% округов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Орлов считает, что конкуренция на праймериз «сопоставима с уровнем 2016 года». «Жесткая конкуренция, где противостоять друг другу будут примерно равные или сопоставимые по уровню поддержки кандидаты, будет, по оценке АПЭК, в 25%-30% округов», — полагает эксперт.

Очевидные фавориты, как сообщил URA.RU директор Института новейших государств Алексей Мартынов, есть только «примерно в половине округов». Высокую конкуренцию на праймериз политолог объясняет тем, что для одномандатников победа в них — это «порядка 70% успеха на выборах в сентябре». По мнению президента Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Алексея Куртова, конкуренция появляется благодаря «открытой модели голосования и возможности заявиться на праймериз любому, кто не является членом другой партии».

Сергей Перминов вместе с коллегами по партии расскажет кандидатам, как агитировать на праймериз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для всех участников праймериз «Единая Россия» 5 мая организует специальное обучение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе партии, обучение проведут замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев и замруководителя Центрального исполкома ЕР, руководитель управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов. «Кандидатам расскажут обо всех аспектах [праймериз] — от правовых до психоэмоциональных, на которые надо обратить внимание для того, чтобы претендовать на победу и быть эффективным кандидатом», — добавил Перминов.