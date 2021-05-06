Свердловские инсайды: Куйвашев переезжает

76 лет назад закончилась Великая Отечественная война Фото: РИА Новости

Свердловский политбомонд готовится к «горячему» сезону. Едва свердловские единороссы и администраторы выборов сумели успокоить администрацию президента, так сразу затрясло мэрию Екатеринбурга. Ее главу Алексея Орлова троллят за вредных горожан, а его помощник сбегает в правительство из-за зарплаты. Неспокойно в штабе ЦВО, где обсуждают разнос от генерала, но хорошо владельцу «Мотива» Виталию Кочеткову — он купил овощебазу. А еще известно, что на правительственном авто возят мясо для шаурмы.

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Куйвашев переезжает на новое место

Евгений Куйвашев переедет в новую квартиру Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сплетники уверяют, что напрасно многие сомневаются в участии губернатора Евгения Куйвашева в выборах главы региона в следующем году. По их мнению, об этом свидетельствует небольшая бытовая деталь: губернатор переезжает на новую квартиру в центре Екатеринбурга. «Это говорит о серьезности его планов на новый срок», — твердят слухачи.

Губернатор соскучился по политике

Поговаривают, что инициатива по активизации своего присутствия в информационном пространстве принадлежит самому губернатору Евгению Куйвашеву. Якобы ему надоела искусственная пауза и общение через Instagram. «Многие вспомнили его неожиданные объезды города или посещение строящихся объектов к чемпионату мира по футболу», — обсуждают слухмейкеры.

Свердловские единороссы успокоили АП

Подготовку к голосованию удалось«подтянуть» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что руководству свердловского отделения «Единой России» удалось убедить кураторов из администрации президента, что ход избирательной кампании взят под контроль. «После того, как все наладили, претензии АП были сняты. На текущий момент показатель мобилизации к праймериз составляет 50% от плана», — рассказал URA.RU источник в ЕР. Ранее собеседники агентства сообщали об острой реакции АП на плохие результаты местных выборов и недостаточную мобилизацию избирателей на партийные праймериз.

Избирательные бюджеты отдадут в Instagram

Говорят, что электронное голосование по объектам благоустройства, по результатам которого Свердловская область оказалась одной из лучших в России, будет иметь серьезные последствия для избирательной кампании. Сейчас политконсультанты областного избирательного штаба уверяют руководство, что тратиться на традиционные СМИ не имеет смысла. Дескать, хватит только административного ресурса и Instagram.

Чернецкий рискует остаться без Совфеда

Недоумение у сплетников вызвал отказ свердловского сенатора Аркадия Чернецкого выдвигаться на праймериз и его уверенность, что его кандидатуру и без этого выдвинут на партийном съезде. «Пока был разговор, что без праймериз разрешено идти на выборам только губернаторам, получит ли он разрешение — вопрос. Конечно, человек он заслуженный, но и пожилой. В свете омоложения Совета Федерации решение довольно рискованное — а вдруг да не выдвинут», — предупреждают злые языки.

Свердловская элита обсуждает новую дорогостоящую услугу

Представители свердловского истеблишмента в последнее время все чаще говорят об услуге по созданию новой биографии (речь не только про формальную смену ФИО). На новые размышления политиков и бизнесменов, по слухам, натолкнула смерть бывшего директора УГМК Владимира Белоглазова (до сих пор находятся конспирологи, которые думают, что в действительности заслуженный управленец уехал за рубеж). «Говорят, что обнулить свой бэкграунд за границей можно за 500 тысяч долларов. И есть версия, что этой опцией в Лондоне воспользовался [бывший владелец и руководитель обанкроченного „Уралтрансбанка“ Валерий] Заводов. Не мог человек с такими ресурсами просто взять и уйти», — передает настроения участник светских бесед.

Министр Смирнов хвастается связями…

Николай Смирнов задействовал свои связи Фото: Анна Майорова © URA.RU

В резиденции свердловского губернатора и региональном кабмине обсуждают причину успеха электронного голосования по объектам благоустройства Свердловской области. Говорят, для увеличения вовлеченности в процесс министр ЖКХ Николай Смирнов использовал свои обширные связи в профильном федеральном министерстве, чтобы область заняла высокое место. И этим успехом он якобы поделился со своим окружением.

…, а мэра Орлова троллят

На фоне успехов Свердловской области, жители которой активно участвуют в электронном голосовании за объекты благоустройства, очень бледно выглядит Екатеринбург. Злые языки говорят, что жители мегаполиса не проявляют активности для улучшения среды обитания. «Если бы кто-то вдруг организовал голосование против улучшения среды обитания, то екатеринбуржцы были бы впереди всех», — смеются чиновники в резиденции губернатора. И троллят мэра Алексея Орлова, намекая на вредный характер горожан.

Шептий спас всех…

Виктор Шептий выступил с важной инициативой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сплетники говорят, что главная заслуга в продлении сроков регистрации на праймериз до 14 мая принадлежит секретарю отделения ЕР Виктору Шептию. Дескать, его активность в данном вопросе позволила избежать катастрофы — сейчас количество участников предварительно голосования вполне устраивают федеральный центр.

…или нажил себе проблемы?

Некоторые считают, что глава свердловских единороссов Виктор Шептий, наоборот, поставил себя под удар, предложив продлить праймериз. Сплетники говорят, что решение было неожиданным и привлекло лишнее внимание к свердловскому политику. «Он, конечно, долгожитель, но вопросов к центральном аппарате ЕР к нему и без того много. Сейчас ему важно, чтобы кампания в Госдуму и заксобрание прошло без срывов, иначе неприятностей не избежать», — предупреждают слухачи.

Отключение Лаппо от админресурса — акция советника Куйвашева

По слухам, идея с выдвижением Валентина Лаппо на выборы принадлежала губернатору Фото: Анна Майорова © URA.RU

За лишением депутата заксобрания Валентина Лаппо административной поддержки на праймериз «Единой России» может стоять неформальный советник губернатора Евгения Куйвашева, политтехнолог Ринат Хазеев. «Изначально Куйвашев продвигал Лаппо (что было неожиданностью, учитывая, что того считают человеком Тунгусова). Но Хазеев смог убедить начальника, что это было плохой идеей, так как у Лаппо нет денег на свою кампанию. И Евгений Владимирович согласился», — описывает ситуацию один из организаторов выборов в заксобрание. К слову, несмотря на изменение позиции руководства области, Лаппо продолжает бороться за сердца избирателей.

Кампанию Ионина финансирует «дочка» РЖД

Представители свердловской политической тусовки гадают, откуда депутат Госдумы Дмитрий Ионин взял деньги на очередную избирательную кампанию. У него нет собственного прибыльного бизнеса, а свердловские предприниматели в последнее время неохотно вкладывают средства в политику. Однако источник в ближнем окружении Ионина утверждает, что депутата поддерживает одна из аффилированных с РЖД структур, поэтому недостатка в средствах у депутата нет.

Орлов тайно встретился с главой другого региона

Глеб Никитин приезжал в Екатеринбург 27 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов днем 27 апреля провел неформальную встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным (перед этим у того был протокольный разговор с губернатором Евгением Куйвашевым). Инсайдеры в резиденции главы региона уверяют, что никакой интриги нет. «Алексей Валерьевич просто показывал своему хорошему знакомому город. Обсуждали варианты сотрудничества», — делится собеседник агентства в областной власти.

Бубнов смог сохраниться

По слухам, вице-мэру Екатеринбурга Алексею Бубнову окончательно удалось отбить все аппаратные атаки. Он доказал это, приехав на открытие музея УГМК «Крылья Победы», хотя это никак не относилось к сфере его интересов. «На мероприятии он продемонстрировал свои дружеские отношения с представителями УГМК и силовиками», — отметили слухачи.

Мэра сделают виноватым

Злые языки утверждают, что советники областного избирательного штаба всячески затягивают принятие программы кампании партии власти в областном центре. Как считают опытные политтехнологи, им выгодно, чтобы результат в области был как можно лучше по сравнению с Екатеринбургом: в этом случае можно будет давить на мэра Алексея Орлова.

Помощник Орлова сбежал из-за зарплаты

Мехман Мамедов — крайний справа — решил вернуться в правительство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мехман Мамедов, помощник мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, который пришел в «серый дом» из регионального кабмина вслед за ним, вернулся в правительство несколько недель назад. Вероятная причина — в низкой зарплате. «В области оклады существенно выше, и привыкнуть к мэрским порядкам могут не все. Возможно, в ближайшее время из команды главы по этой же причине уйдет кто-то еще», — предполагают сплетники.

В мэрии Екатеринбурга ждут человека из УГМК

В администрации Екатеринбурга обсуждают скорый приход бывшей сотрудницы УГМК на пост замначальника департамента общественных связей. Сейчас это место занимает Сергей Горнушкин (якобы родственник бывшего помощника Аркадия Чернецкого Виктора Вандышева). Фамилия его сменщицы не раскрывается. «В действительности речь идет о сотруднице правового департамента [мэрии], которая просто переходит в другое подразделение», — говорит статусный муниципальный служащий. Согласно третьей версии, обе точки зрения верны: экс-сотрудница холдинга пришла сначала в правовой департамент мэрии, а теперь переходит в другой.

Новый вице-мэр Екатеринбурга засветился в мегапроекте Собянина

По указу Сергея Собянина ковидный госпиталь построили в рекордные сроки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политтусовка Екатеринбурга продолжает наводить справки о новом вице-мэре по строительству Рустаме Галямове. До прихода в городскую власть он работал на посту замглавы московского Фонда капремонта многоквартирных домов. По слухам, Галямов якобы курировал строительство инфекционной больницы, которую возвели в Москве чуть более чем за месяц — сразу после начала пандемии COVID-19 по указу мэра Сергея Собянина. «Хотя как капремонт многоквартирных домов соотносится с этим проектом не до конца понятно», — сомневаются чиновники.

Заболевшему депутату ищут замену

Говорят, в Екатеринбурге неожиданно образовался проблемный округ — Верх-Исетский. Это произошло из-за того, что внезапно заболел естественный преемник депутата гордумы Алексея Никифорова — его коллега Сергей Мелехин. «Скорее всего, придется искать нового кандидата, а это непросто в условиях, ограниченных правилами праймериз», — говорят слухачи.

Православная «звезда» отнимет мандат у профсоюзника

Оксана Иванова давно начала политическую карьеру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что свердловские эсеры намерены выдвинуть православную активистку Оксану Иванову на выборах в свердловское заксобрание по Алапаевскому округу №1. Иванова прославилась во время противостояния вокруг строительства храма в екатеринбургском сквере-у-драмы. «Единую Россию» в Алапаевском округе будет представлять действующий депутат Госдумы РФ Андрей Ветлужских. Во главе территориального списка согласован помощник другого депутата Госдумы — Максима Иванова — Владимир Афонин. ЛДПР готовится выдвинуть действующего депутата ЗС Кирилла Некрасова, который пойдет и по одномандатному округу, и по списку территориальной группы. Но Некрасов испытывает проблемы с финансированием, а также нехватку админресурса.

Козицын получил награду от Путина на фуршете с генералами…

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин вручил гендиректору УГМК Андрею Козицыну две награды — медаль Минобороны и благодарственное письмо от президента РФ Владимира Путина. Это произошло на банкете после открытия выставки «Крылья Победы» в Верхней Пышме, поделились участники закрытого мероприятия, на котором присутствовали также начальники свердловских управлений ФСБ (Алексей Зиновьев) и СК (Сергей Богинский).

… где не было шефа свердловской полиции

На выставке в Верхней Пышме не хватало только Александра Мешкова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Единственный из статусных генералов, кого не заметили на презентации с участием первых лиц региона, — глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков. По одной из версий, это может быть связано с его конфликтом с Зиновьевым (что высокопоставленные силовики не общаются, обсуждают с прошлого года). При этом другие инсайдеры утверждают, что все проще: Мешков сам не смог присутствовать на мероприятии.

В УГМК перестали воевать

Одной из главных новостей, которая обсуждалась в кулуарах на открытии нового музея УГМК, стало то, что острая фаза противостояния в холдинге между «старой гвардией» и новым топ-менеджментом прошла. Говорят, что общее понимание, как холдинг должен развиваться, достигнуто. Скорее всего, теперь можно ожидать возвращения УГМК в большую политику, предполагают сплетники.

Архивам не могут найти начальника

Поговаривают, что странная история происходит вокруг назначения нового руководителя областного управления архивами, которое объединяет все архивные службы области и муниципалитетов. Долгое время возглавлявший систему Александр Капустин уходит в отставку, а имя нового начальника тщательно скрывается. Говорят, причина в том, что курирующий архивы заместитель губернатора Азат Салихов пока не выбрал кандидатов из нескольких лояльных ему кандидатур.

Экс-соратника Тушина отправят в городские библиотеки

Максим Докучаев будет курировать городские хранилища литературы Фото: Илья Московец © URA.RU

Начальнику ликвидированного управления по развитию внешнеэкономических связей мэрии Екатеринбурга Максиму Докучаеву (ранее считался соратником экс-вице-мэра, идеолога команды Владимира Тунгусова Сергея Тушина) нашли синекуру. По данным агентства, чиновник возглавит «Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга».

В медиахолдинге мэрии Екатеринбурга идут кадровые чистки…

Новое руководство МАУ «Город», попавшего в поле зрения свердловского УФСБ, проводит кадровые чистки на предприятии. «Это касается не только так называемых „мертвых душ“, через которые могли выводиться бюджетные деньги, но и „живых“ сотрудников. Людей просят писать заявления по собственному. Среди них — [Алексей] Попов [который фактически исполнял обязанности директора учреждения с лета 2020-го]», — описывает источник.

…их контролирует городской прокурор

Говорят, за наведением порядка в МАУ следит прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. «Ей поступил звонок из Москвы. Было настоятельно рекомендовано не упускать ситуацию из вида», — делится инсайдер.

Мэра Сухого Лога заподозрили в интригах

Над мэром Сухого Лога Романом Валовым все плотнее сгущаются тучи. Свердловские единороссы, говорят, окончательно убедились, что провал их однопартийцев на местных выборах — дело рук главы муниципалитета. По данным источника, близкого к руководству партии власти, УК «Сухологская», которая выставила горожанам завышенные платежки за ЖКХ, спровоцировав протестное голосование, аффилирована с мэром. Эта информация доведена до губернатора Евгения Куйвашева. Об отставке Валова в резиденции говорят почти как о свершившемся факте.

У «Титановой долины» появится новый резидент

В «Титановой долине» заканчиваются места для резидентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По информации инсайдеров, в ближайшие недели благами особой экономической зоны «Титановая долина» могут воспользоваться металлурги из Челябинской области. Одна из крупных компаний планирует стать резидентом структуры с льготами по налогам и таможенным условиям. При этом в регионе ожидали, что в ближайшее время о новом лесоперерабатывающем проекте заявят структуры УГМК. «Места в Салде уже заканчиваются, а Козицына все нет», — язвят собеседники.

… и рождаются новые проблемы

При этом еще один новый резидент «Титановой долины» — компания «Силарус» (Омск) — еще на стадии инвестиционного проекта уже нажила себе врагов. Источники сообщают, что в Верхней Салде собирают подписи и агитируют запретить «опасное производство» близ города с 40 тысячами жителей. «Для жителей Верхней Салды это будут углеродные микрочастицы из отходящих газов при плавке кварцита. Кроме того, наночастицы мигрируют и откладываются в тканях организма», — жалуются противники.

Виталий Кочетков стал новым владельцем продовольственной базы №4

Овощебазу №4 Екатеринбурга вывели в офшор, где куда уходят деньги «Мотива» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Владелец «Мотива» Виталий Кочетков имеет отношение к перестановкам в структуре собственников самой скандальной продовольственной базы Екатеринбурга, утверждают слухачи. По их словам, новоиспеченный владелец 27% в уставном капитале продовольственной базы Андрей Столбов долгое время являлся теневым директором предприятия и связан с Кочетковым. «Кроме того, большая часть базы продана офшору на Карибских островах, где также оседают деньги „Мотива“», — уточняют инсайдеры.

УГМК потратит миллионы рублей на хоккеиста, провалившего сезон

Хоккейный клуб «Автомобилист», которому УГМК выделит больше миллиарда на новый сезон, начал формировать новую команду. В клуб уже пришли четыре новых игрока (ШэйнПринс, ПатрисКормье, Джесси Блэкер и Данил Романцев), а на подходе еще один легионер, который уже выступал в клубе ранее. По словам источников, в Екатеринбург на крупный контракт (около 75 млн рублей, не учитывая бонусы) может вернуться Стефан да Коста, который выпал из состава конкурентов из Казани — ХК «Ак Барс». «Он традиционно проваливает важные матчи, хотя в сезоне набирает хорошую статистику. И ведь он уже был в „Автомобилисте“, но не оправдал надежд. Тогда ему платили еще меньше — 60 млн рублей», — уточняют злопыхатели.

Генерал ЦВО довел до инсульта полковника

В штабе Центрального военного округа циркулируют слухи об инциденте, закончившемся госпитализацией одного из его участников. Рассказывают, что в конце марта в Тоцк (Оренбургская область) приехала инспекция из Екатеринбурга. Во время одного из первых совещаний, посвященных большому окружному мероприятию, один из генералов сорвался на командире крупнейшей местной войсковой части. После длительной прилюдной выволочки полковнику стало плохо и его срочно пришлось госпитализировать с инсультом. Сейчас о судьбе военного ничего не сообщается, но в первое время его состояние было очень тяжелое.

Похороны друга Трофы оплатил известный девелопер

Бизнесмен входит в окружение знаменитого хоккеиста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, похороны коммерсанта, входившего в ближний круг экс-вора в законе Андрея Трофимова (более известен как Трофа), оплатил владелец компании «Радиус девелопмент» Александр Трунтаев. На его деньги прошли не только отпевание и погребение, но и поминки — бизнесмен арендовал роскошный зал «Зимний сад» в ресторане «Космос». Сплетники заверяют, что Трунтаев, имеющий общий бизнес с хоккеистом Павлом Дацюком, одинаково хорошо знал и усопшего коммерсанта, и Трофу. Последний, к слову, на похороны друга не явился.

Города останутся без воды из-за «Нейвы»

Городские МУПы на западе Свердловской области потеряли доступ к своим расчетным счетам в банке «Нейва», говорят источники. Предприятия хранили там деньги на замену сетей водоснабжения этим летом, но после внезапного закрытия банка остались ни с чем. «Ремонтный период на Урале короткий, пока ЦБ разберется с „Нейвой“, уже наступят холода. Если не подключатся власти, осенью люди останутся без воды, зимой — без отопления», — предостерегают инсайдеры в МУПах.

Вице-мэру «шьют» дело из-за собак

Ходит слух, что заместителю главы Сухого Лога Алексею Трофимчуку, отвечающего за благоустройство, готовят уголовное дело из-за бродячих собак. Огромные стаи животных уже полгода держат горожан в страхе, и вмешаться в проблему решил лично замгенпрокурора в УрФО Сергей Зайцев — якобы он сам настоял на возбуждении «уголовки». «Пока дело бесфигурантное, но Трофимчука туда припишут в любой момент», — знает источник.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер