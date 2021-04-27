Бывший владелец овощебазы продала большую часть компании Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мажоритарный владелец ООО «Продовольственная база №4» (Екатеринбург, крупнейшая на Урале овощебаза) Елена Русина продала большую часть предприятия. Теперь среди владельцев половины овощебазы является офшор Four seasons invest ltd (Сент-Китс и Невис). Об этом сообщается в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ).

В выписке из ЕГРЮЛ за 27 апреля сообщается, что 5 марта 2021 года Русина продала 50% уставного капитала продовольственной базы №4 в Екатеринбурге компании Four seasons invest ltd, которая зарегистрирована в оффшорной зоне Сент-Китс и Невис. Стоимость доли оценивается в пять тысяч рублей. Спустя полтора месяца Русина продала еще 27% (2,7 тысячи рублей) в уставном капитале продовольственной базы Андрею Столбову. В результате ей на данный момент принадлежит 23% в уставном капитале компании (2,7 тысячи рублей).

Получить оперативный комментарий у сторон не удалось. В продовольственной овощебазе не ответили на звонки корреспондента URA.RU. Столбов отказался ответить на вопросы журналиста агентства.

В начале февраля Арбитражный суд Свердловской области прекратил дело о банкротстве овощебазы Екатеринбурга. Кредиторы согласились подписать мировое соглашение. Скандалы и столкновения на овощебазе №4 происходят регулярно. Осенью 2020 года там случилась поножовщина. Конфликт разгорелся из-за новых порядков, которые установил смотрящий от брата вора в законе Гули.

Фото: ЕГРЮЛ

Фото: ЕГРЮЛ