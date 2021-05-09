Во время парада Победы Путин раскрыл главного союзника России

Гостем Владимира Путина на Дне Победы в этом году был Эмомали Рахмон Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин на Параде Победы в Москве продемонстрировал, кто на сегодня являются союзниками России. На одно из самых важных событий в стране прилетел только один его зарубежный коллега — глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Он в этом году председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что, по мнению экспертов, является причиной его приглашения на Параде Победы в России.

По традиции последних лет на неюбилейные Парады в Москву прилетают по одному зарубежному лидеру. В 2019 году гостем был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, до него — глава Сербии Александр Вучич, еще годом ранее глава Молдовы Игорь Додон. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков неделю назад подчеркивал, что и на этот раз «каких-то особых, специальных приглашений не рассылалось». «Но это не значит, что наши ближайшие соседи, союзники не могут при желании разделить с нами радость Дня Победы», — интриговал он.

Владимир Путин, приглашая Эмомали Рахмона, показал что ОДКБ может быть действенной альтернативой НАТО считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов объяснил, что существует «определенная схема ротации» президентов-гостей Парада. «Если раньше приглашали всех, то сейчас по одному, подчеркивая те или иные направления», — рассказал URA.RU эксперт.

По словам политолога Сергея Маркова, повод для визита Рахмона — «председательство его страны в ШОС и ОДКБ». Членами ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В ШОС, кроме России и Таджикистана, — Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Индия, КНР и Пакистан.

Визит Рахмона несет сразу два сигнала, считает политолог Дмитрий Абзалов.

«Важно было подчеркнуть значимость пространства безопасности в СНГ через военный блок ОДКБ. На фоне интеграции Украины в НАТО, это альтернативный путь, который подсвечивает Москва. И второе, это ответ на попытки стран Юго-Восточной Азии интегрироваться в европейские институты. Демонстрация альтернативного канала интеграции — ШОС

», — рассказал эксперт. «ОДКБ и ШОС, ЕврАзЭс — это не просто союзники, это вообще наши организации», — добавил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев прибыли на Парад вместе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рахмон прибыл в Москву с двухдневным визитом. Накануне он обсудил с Путиным безопасность в регионе после вывода войск США из Афганистана и вопросы трудовой миграции. А 9 мая Рахмон сопровождал российского президента на всех публичных мероприятиях, связанных с Днем Победы. Вдвоем они приехали и на Красную площадь.

Интригой Парада было участие в нем авиации — столичный регион плотно затянули тучи, периодически накрапывал дождь. В Подмосковье разгоняли облака, но окончательное решение объявили только во время самого мероприятия.

Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин и Антон Вайно о чем-то смеялись на трибуне перед началом Парада Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пока решался вопрос с авиацией, на Красной площади собралась вся элита страны. На трибуне разместились спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, мэр Москвы Сергей Собянин и другие гости. Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в компании своего предшественника, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. К слову, оба сели недалеко друг от друга, а когда мероприятие закончилось, то также вместе покинули Красную площадь.

Сергей Шойгу участвует в Параде Победы на кабриолете «Аурус» с 2019 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главы России и Таджикистана появились за пять минут до официального начала. Их приветствовали стоя. Первым делом российский президент направился к ветеранам. Пожал им руки, перекинулся с каждым парой фраз. За минуту до начала Парада Владимир Путин занял свое место на трибуне.

После того, как президенту доложили о готовности к началу, Путин произнес короткую, но содержательную речь. По брусчатке прошли 37 пеших расчетов — более 12 тысяч военнослужащих. Следом на Красной площади появилась военная техника — в этом году 190 единиц. А под конец авиационной части шесть штурмовиков Су-25 окрасили небо над столицей в цвета российского флага.

Рахмон присоединился к Путину по окончании Парада. Лидеры России и Таджикистана возложили цветы к Могиле неизвестного солдата.