Новый сериал Стивена Кинга и конкурс от Ural Music Night

Команда Ural Music Night запустила конкурс для тех, кто любит музыку и журналистику. Обещают ценные призы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В день премьер на этой короткой неделе нас ждет сразу несколько громких новинок — анонс от маэстро ужасов, фильм об искусстве от знаменитого голливудского режиссера, увлекательный кинообзор, премьера многообещающей отечественной драмы и конкурс для тех, кто любит музыку. Детально — в Афише URA.RU:

Что сделать утром

Новый день начнем с новинок кино — стриминговый сервис Apple TV опубликовал трейлер сериала «История Лизи», снятого по одноименному роману Стивена Кинга. Среди продюсеров шоу — Джей Джей Абрамс, сам Кинг и исполнительница главной роли — Джулианна Мур. Фантастический триллер о безутешной вдове исследует вопрос преданности и любви, продолжающей существовать даже после смерти одного из партнеров.

Что сделать днем

Любите музыку и журналистику? Тогда это занятие на день для вас — примите участие в конкурсе от Ural Music Night. Команда фестиваля ищет действующих и начинающих журналистов, блогеров, студентов и ведущих телеграм-каналов и пабликов о музыке и культуре, которые напишут 3-5 текстов об участниках фестиваля и поборются за место в команде Ural Music Night. Победители также получат приглашение мерч UMN, а их статьи будут опубликованы в нескольких крупных СМИ.

За обедом также можно оценить небольшое кино о самом грациозном искусстве. Американская актриса и режиссер София Коппола сняла короткометражный фильм о первом выступлении труппы New York City Ballet после начала пандемии COVID-19. Видео появилось на ютьюб-канале театральной компании. Картина рассказывает о том, как танцовщики балета вернулись на сцену после годичного перерыва.

Что сделать вечером

Вечером предлагаем вам посмотреть кинообзор фильмов по роману «На западном фронте без перемен». В новом выпуске онлайн-программы «Экранная копия» приняли участие кинокритик Ксения Реутова, литературный обозреватель Галина Юзефович и ведущий передачи Евгений Стаховский. Участники «Экранной копии» попытались выяснить, отчего о Первой мировой войне редко вспоминают, и объяснить, почему кино о войне может быть только антивоенным. Также они обсудили вклад Ремарка и писателей «потерянного поколения» на историю литературы.

Еще 13 мая широкой общественности станет доступна трогательная и остроумная отечественная лента «Скажи ей» — талантливая драма о ребёнке, чьи родители развелись и не могут поделить сына, со Светланой Ходченковой и звездой «Дурака» Артёмом Быстровым в главных ролях. Фильм снял Александр Молочников и уже покорил с ним Кинотавр и международных критиков.