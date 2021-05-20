Тюменские инсайды: прокурор ждет кары

Сегодня основатель Tesla Илон Маск допустил открытие своего завода в России Коллаж: URA.RU

В Тюменской области не утихают природные пожары — ситуация настолько серьезная, что и власти, и силовики ждут репрессий от Москвы. В это время полным ходом идет предвыборная кампания в Государственную и областную думы — уральский полпред Владимир Якушев уже определился со своим кандидатом. Кроме того, в свежи «Инсайдах»: единоросс выгнал сына из партии, силовик стал «решалой», а пожарным не хватает еды.

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Полдред Якушев проведет в Госдуму своего кандидата

Биатлонистка Луиза Носкова пройдет в Госдуму благодаря полпреду Владимиру Якушеву Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В тюменском правительстве ходят слухи, что уральский полпред Владимир Якушев лично поддерживает олимпийскую чемпионку по биатлону Луизу Носкову в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Якобы ее фигура уже согласована Кремлем, и полномочный представитель принял в этом непосредственное участие. «Якушев давний поклонник биатлона. Кроме того, ему как бывшему тюменскому губернатору обидно, что другой биатлонист Антон Шипулин представляет в парламенте Свердловскую область, хотя долго получал зарплату в Тюмени. Теперь у нас в думе будет свой чемпион», — объясняют местные инсайдеры.

Чиновник, отвечающий за леса, боится говорить…

В курилках правительства Тюменской области шепчутся о том, что директору департамента лесного комплекса Леониду Остроумову дали вводную молчать об ущербе, причиненном лесными пожарами. «Область горит, а тот, кто должен информировать о последствиях, отмалчивается. Поговаривают, что он и не прочь озвучить данные, но они слишком пугающие. Поэтому начальство четко дало понять: проговоришься — будешь свободен. На этой должности Остроумов меньше года, на рожон не лезет, и позицию свою отстаивать не рискует», — делятся слухачи.

В то же время инсайдеры недоумевают, почему власти не хотят вести себя открыто: о том, что в области коллапс, знает вся Россия. «Чего уж тут теперь скрывать. Признались, покаялись, и начали бы активно восстанавливать леса. Глядишь, и обошлись бы малой кровью», — считают сплетники.

…, а у правительства не получилось спрятать провал замгубернатора

На нарушения замгубернатора Тюменской области Ларисы Теплоуховой указала Гепрокуратура Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сплетники обратили внимание на несоответствие информации в релизах правительства Тюменской области и уральской генпрокуратуры. Данные о том, как в Тюмени прошло совещание с замгенпрокурора Сергеем Зайцевым в них ощутимо разнятся. «Правительство отчиталось, что поговорили-обсудили. Но „забыло“ рассказать, что замгубернатора Лариса Теплоухова, ответственная за ликвидацию пожаров, получила нагоняй от прокурора. Это может и сработало бы, если бы у генпрокуратуры не было своей пресс-службы. Там ничего скрывать не стали, и сказали, как есть, выложили на суд граждан все промахи чиновницы», — говорят слухачи.

По мнению инсайдеров, политика замалчивания выйдет правительству боком. Тюменцы и так не доверяют официальным властям, а откровенная фальсификация лишь усугубляет ситуацию. Впрочем, как говорят сплетники, решению есть очевидное объяснение. Изначально Теплоухову назначили на откровенно проигрышную позицию. Чтобы хоть как-то это сгладить, власти попытались еще сильнее не уронить ее авторитет.

В Тюмени продолжатся репрессии из-за пожаров

В Желтом доме поговаривают, что из-за ситуации с пожарами в Тюменской области вслед за начальником регионального управления МЧС Артуром Хачатряном, который оказался на грани увольнения, своей должности может лишиться руководитель Тюменской авиабазы Анатолий Старостин. Слухачи утверждают, что проверка, которую провел там первый замминистра МЧС России Александр Чуприян, вызвала много вопросов, ответы на которые получены не были. «Если бы на авиабазе было все в порядке и ее руководство, скажем так, своевременно отреагировало на ранние весенние пожары, которые начались еще в апреле, то, возможно, таких масштабных разгулов стихии удалось бы избежать. Понятно, что в возникшей ситуации Старостин является не единственным виновником. Но вопросов к нему и его ведомству действительно очень много. От того, как он на них ответит, и ответит ли вообще, по сути, зависит его дальнейшая карьера», — заявляют слухмейкеры.

Кобылкин усилит ямальскую фракцию в тюменской облдуме

Экс-глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин сформировал ямальскую фракцию в новой тюменской облдуме Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В правительственных курилках шепчутся о том, что врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин стал «архитектором» обновленной фракции представителей ЯНАО в Тюменской областной думе, выборы в которую пройдут в сентябре. Поговаривают, что раньше этот вопрос контролировал действующий глава региона Дмитрий Артюхов. Но со временем, ямальские депутаты пришли к выводу, что на самом деле, решение вопроса курирует именно Кобылкин. «По политическому почерку, стилю, если можно так выразиться, можно сделать вывод, что архитектором этого проекта действительно является Дмитрий Кобылкин. Но вопрос тут в другом: зачем ему это понадобилось? Пока он остается без ответа», — резюмируют слухачи.

Депутат напоследок решил позаботиться о народе

В курилках областной думы обсуждают поведение депутата-единоросса Александра Крупина, который в последнее время позволяет себе публичные высказывания, далекие от линии партии. В частности, парламентарий подверг резкой критике программу оптимизации сельских больниц и школ, за которую несколько лет назад в ЕР дружно голосовали. «Все объясняется просто — Крупина не пустили на осенние выборы в облдуму. Вот он и решил напоследок о народе подумать. Может в КПРФ перейдет», — посмеиваются думские сплетники.

Единоросс не смог спасти сына…

Единороссу Андрею Вакарину пришлось покинуть ряды партии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Как говорят слухачи, депутат гордумы Тобольска Сергей Вакарин применил весь свой авторитет, чтобы отмазать сына от истории с ДТП. Не получилось у него из-за того, что видео нарушения попало в социальные сети. «Андрей (сын Вакарина — прим.ред.) слишком пошел в разнос. Это не первый случай, когда он лихачит на дороге. Раньше сходило с рук, но в этот раз наглость зашкалила. Подрезать автобус с людьми и попасть на видео — такое даже партия власти замять не решилась. Хотя, если бы не предстоящие выборы, может и простили бы», — говорят инсайдеры.

По словам сплетников, Сергей Вакарин посетил несколько высоких кабинетов, прося за сына. Один из визитов нанес в ГИБДД. Там сначала согласились помочь, но, когда об аварии написали СМИ, дали заднюю. Именно поэтому «неустановленного водителя» искали почти неделю, хотя весь Тобольск знал его имя с самого начала.

… но, может, и не хотел спасать

Громкий скандал с исключением из партии «Единой России» Андрея Вакарина стал самым обсуждаемым в курилках городской администрации Тобольска. Слухачи поговаривают, что исключение из партии сына первым инициировал именно его отец Сергей Вакарин. «История больше напоминает историю про Тараса Бульбу. Скандал нанёс сильный имиджевый удар по Вакарину старшему и ему часто приходилось опускать глаза от стыда. Отмазывать сына он даже не пытался, а наоборот радикально высказался об его исключении из партии», — судачат сплетники.

Под замом главы Ишима зашаталось кресло

Мэр Ишима Федор Шишкин в очередной раз пострадал из-за своего зама Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Замглавы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко снова выставил своего начальника в невыгодном свете. Слухачи делают ставки, когда зама попросят освободить должность. «О том, что социалка — самая проседающая сфера у властей Ишима не говорит только ленивый. Долженко в очередной раз отличился — во время эвакуации школ детей повыгоняли на улицу, да так и оставили стоять поблизости, на открытой территории. Это шок, конечно. А если бы бомбы все-таки были, и рвануло? Очевидно, что система вообще не отработана, власти понятия не имеют, как действовать в таких ситуациях. Ну, а вопросы по итогу возникают к главе города Федору Шишкину: зачем он все время прикрывает неэффективного подчиненного?» — удивляются инсайдеры.

Якобы этот провал у Бориса Долженко далеко не первый. Недели не проходит, чтобы в Ишиме не случился скандал в подведомственных ему учреждениях. И негатив всегда публичный. Ну, а после ЧП в Казани такое халатное отношение к безопасности детей — большая заявка на увольнение.

Тюменский оперштаб опять попал впросак

В Желтом доме очередной скандал из-за промаха оперативного штаба. Как говорят слухачи, в этот раз сотрудники серьезно подпортили отношения правительства с федеральной «Авиалесоохраной». «Написали, что дачи в „Солнышке“ сгорели из-за лесного пожара. А это не так. Федералы на себя ответственность перевесить не позволили и дали властям публичный отпор. Представляете, приехали люди помочь, а их еще и крайними попытались сделать. И что самое обидное — не со зла, а по недосмотру», — утверждают инсайдеры.

Есть версия, что публикацию, наделавшую шума, оперштаб разместил не специально. Просто кто-то не проследил, чтобы вместо «лесной пожар», написали «природный». В итоге в копилку неофициальной пресс-службы правительства прилетел очередной камень.

Областной прокурор ждет наказания

Прокурор Тюменской области Владислав Московских ждет кары от Москвы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Прокурорские шепчутся, что главе тюменского областного ведомства Владиславу Московских также сильно досталось за пожары в регионе от замгенпрокурора России Сергея Зайцева, который накануне приезжал в Тюмень. По версии слухачей, критика не афишировалась, но на вопросы главка как контрольного органа Московских ответить не смог. «Сейчас Москва решает, какое наказание понесет тюменский прокурор. До увольнения дойдет вряд ли, но резюме Московских себе подпортил — в ближайшие годы на повышение ему не уйти», — рассуждают источники в погонах.

Тюменский силовик стал «решалой»

В силовых структурах ходят слухи о том, что один из начальников МОВД «Тобольский» Альберт Шагирян помог местной строительной компании «решить вопросы» с сотрудниками ГИБДД. Слухачи утверждают, что Шагиряну принадлежит несколько грузовиков, которые он сдает в аренду ООО «Новострой». Когда машины были остановлены автоинспекторами, выяснилось, что на учете они уже не состоят. Хотя номера установлены. Ситуацию якобы пришлось разрешать именно Шагиряну. «Конечно, ребята из „Новостроя“ позвонили Шагиряну и предъявили претензии. Мол, как ты нам машины такие в аренду сдаешь? Альберт приехал на место и все решил. Объяснил инспекторам, что, мол, автомобили на продаже. Поэтому с учета сняты, и так далее. Ссориться с ним сотрудники ГИБДД, очевидно, не захотели и отпустили водителей с миром. Даже номера с грузовиков снимать не стали. Хотя должны были», — сообщают слухачи.

Пожарным не хватает еды и воды

Тюменские власти не могут доставить продовольствие спасателям, тушащим пожары Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Рассказывают, что тюменские пожарные, занимающиеся тушением лесов в области, испытывают проблемы с поставками продовольствия. «Доходит до того, что, если неравнодушные тюменцы по собственному желание не привезут им хотя бы воды, то спасаться от обезвоживания пожарным приходится водой из озера. Почему так происходит, непонятно. Но учитывая, что прокуратура уже вынесла представление в адрес тюменского правительства, есть надежда, что проблема будет решена», — рассказал агентству источник.

Бизнесмен обиделся на нетерпимых тюменцев

Слухачи в тюменском бизнес-сообществе обсуждают реакцию предпринимателя и блогера в одном лице на выписанные ему штрафы. Гендиректор ООО «Союз ТМ» Илья Иванина припарковал свою вызывающе дорогую Lamborghini Huracan на месте для инвалидов. «ПДД все нарушают, бывает. Но он решил еще и пожаловаться своим подписчикам на то, что его кто-то сдал. Верх наглости, конечно. Наверное, покупая машину за пару десятков миллионов хочется думать, что ты лучше других. Но потом приходит ГИБДД, и все меняется», — зубоскалят сплетники.

Есть мнение, что называя простых тюменцев хейтерами, Иванина сильно рискует. И дело даже не в том, что может пострадать его бизнес. «Люди могут разозлиться, и тогда фото с нарушениями полетят непрекращающимся потоком. Машинка-то приметная. Зачем раздувать скандал, который тебе самому совсем не выгоден?» — удивляются инсайдеры.

Антипинский НПЗ выкупили московские силовики

Антипинский НПЗ достался московским генералам Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

Знающие люди говорят, что Антипинский НПЗ, который 18 мая был выкуплен московской компанией «Русинвест» почти за 111 млрд рублей, на самом теперь будет принадлежать группе столичных влиятельных силовиков. Якобы несколько генералов скинулись деньгами и решили приобрести скандальное предприятие. А глава «Русинвеста» Анатолий Яблонский стал номинальным владельцем предприятия. «Ничего удивительного. Особенно, если учитывать, насколько часто у наших высокопоставленных российских силовиков и чиновников находят „под подушкой“ то 10, то 12 миллиардов рублей. Им оставалось только скинуться, разделить доли и зоны ответственности, и, собственно, заявиться на торги. Что они и сделали. Яблонский, в этом случае, вероятно является топ-менеджером группы этих людей, которому они доверяют управление своими финансами, активами и предприятиями», — считают слухмейкеры.

По словам сплетников, еще больше неприязни ситуации придает то, что одиозное заявление сделала руководитель ассоциации организаторов отдыха Лариса Шилова. По совместительству — сестра полпреда Владимира Якушева. «Таким персонам несколько тысяч на тест — это капля в море. А о обычных людях, живущих на минималку, они думать не привыкли», — говорят инсайдеры.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.