Как строят мост, который свердловчане ждали несколько десятилетий

Долгожданный мост через Тагильский пруд появится уже в 2022 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

Новый крупный игрок на уральском рынке строительства дорог — московская компания «АльмакорГруп» — показала первые результаты своей работы. Фирма, строившая искусственные сооружения на крупнейших дорогах страны, готовит открытие ключевого для Нижнего Тагила проекта — моста через городской пруд. URA.RU выяснило, почему свердловский тендер достался столичной фирме и как мост упростит жизнь уральцев.

В конце 2019 года «АльмакорГруп» выиграла тендер на строительство моста через Тагильский пруд за 3,9 млрд рублей. Переправа является многолетней мечтой горожан, поскольку без нее два берега Нижнего Тагила остаются оторваны друг от друга.

Управляющий партнер «АльмакорГруп» Алексей Афонский ответил на главные вопросы о переправе Фото: Размик Закарян © URA.RU

Строительство моста даст большой экономический эффект для города, рассказал URA.RU управляющий партнер «АльмакорГруп» Алексей Афонский. «Мы соединим районы Нижнего Тагила с въездом в город. Сейчас людям, чтобы попасть в район Запрудный, требуется порядка 50 минут — они вынуждены проезжать через весь город. С появлением моста это займет максимум 10 минут», — отметил Афонский.

Этот проект стал первым для столичной «АльмакорГруп» в Свердловской области. В Москве и за ее пределами компания известна ярким портфолио: в разное время «АльмакорГруп» строила искусственные сооружения на М-11, ЦКАД и М-1.

По словам Афонского, появление московской компании в регионах всегда вызывает негодование и опасения у местных фирм. «На это мы отвечаем, что нет ни одного факта, чтобы мы не выполнили наши обязательства перед заказчиком. Более того, на определенный объем работ мы выбираем местные компании: мы понимаем, что это и рабочие места, и налоги, и загрузка предприятий», — объяснил Афонский.

В составе моста через Тагильский пруд строители возведут три сооружения. Это сам мост длиной 500 метров, путепровод через железную дорогу и путепровод через Свердловское шоссе. Уже к середине осени «АльмакорГруп» планирует иметь сквозной проезд по мосту. Афонский подтвердил амбициозные планы компании: «На следующий год у нас останется благоустройство, тротуары, освещение. В конце лета 2022 года объект будет введен в эксплуатацию».

Ход работ лично оценил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, приехавший с делегацией на объект. В разговоре с URA.RU он заявил, что мост критически важен для города. «Мы вынесем весь поток грузового транспорта из Дзержинского района, из центра города.

У нас появляется возможность дальнейшего проектирования Уральского проспекта и скоростного выезда на Свердловское шоссе. Это позволит, наконец, соединить два берега Нижнего Тагила», — поделился ожиданиями Пинаев.

Ход строительства лично оценил мэр города Владислав Пинаев Фото: Размик Закарян © URA.RU

Главе города показали основную строительную площадку, где уже сейчас, по оценкам руководителей «АльмакорГруп», закончено 35-40% работ. До конца 2021 год здесь хотят завершить сборку и надвижку пролетного строения, опустить его на опоры моста и начать устройство мостового полотна. «Наша задача — не снижать темпы работ, а, может быть, даже где-то усилить, потому что, пользуясь летним сезоном, нужно сделать максимум!» —

«Здесь на великах будет классно гонять», — отметил Пинаев, осматривая площадку будущей переправы. Действительно, авторы проекта предусмотрели создание велодорожки по всей длине моста. Горожане смогут кататься по ней даже поздним вечером — на покрытие будет нанесен специальный рисунок, светящийся в темноте.

Кроме того, строители хотят благоустроить окрестности моста, разбив там зону отдыха. Пинаев, в частности, отметил живописные виды вокруг дороги: густые хвойные леса вдоль подъема сменяются картиной просторного Тагильского пруда. «Этот объект может быть катализатором развития новых районов города, всей транспортной схемы Нижнего Тагила», — сказал URA.RU мэр.

Самые сложные работы проделаны: Попутно приходилось решать вопросы строительства на сложном рельефе. «Было много нюансов, о которых мы даже не догадывалась. Но на сегодняшний день мы идем с опережением графика и хотим сдать мост досрочно — ко Дню города в 2022 году. Это станет подарком тагильчанам к 300-летию города», — заключил мэр Пинаев.

Мост планируют достроить к 300-летию Нижнего Тагила Фото: Размик Закарян © URA.RU

Параллельно «АльмакорГруп» готовится к другому знаковому проекту в Свердловской области — строительству развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге. В ходе работ компания возведет и реконструирует несколько путепроводов и эстакад. Обойдется проект в 6,3 млрд рублей.

Многие екатеринбуржцы уже успели возмутиться будущими пробками, которые появятся во время строительства. Но Афонский поспешил их успокоить: «Будем стараться максимально сохранить для горожан возможность передвигаться в этом месте. Когда объект будет закончен, в этом месте затруднений движения не будет». Он уточнил, что развязка будет исправно служить почти до 2100 года — срок службы конструкции заложен на минимум 70 лет.

На сегодняшний день готовы шесть из восьми опор будущего моста. Оставшиеся две планируют закончить уже этим летом Фото: Размик Закарян © URA.RU

Больше половины опор находятся прямо в воде. К их возведению «АлмакорГруп» подходит с особым вниманием Фото: Размик Закарян © URA.RU

Строители говорят, что установившаяся на Урале жара — самая лучшая погода для их работы Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мост свяжет два берега Нижнего Тагила и позволит жителям дальних районов города быстрее добираться до дома Фото: Размик Закарян © URA.RU

Протяженность моста через Тагильский пруд составит почти полкилометра Фото: Размик Закарян © URA.RU

Делегация во главе с мэром Владиславом Пинаевым и управляющим партнером Алексеем Афонским поднялась наверх будущего моста. Глава Нижнего Тагила по достоинству оценил открывающийся вид Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мэра Владислава Пинаева поразили темпы работ: «Ставлю строителям оценку „отлично“!» Фото: Размик Закарян © URA.RU