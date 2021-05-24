Инсайд: за отставкой главы Нижневартовска стоит Комарова

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой пришлось принимать жесткое решение о будущем мэра Нижневартовска Василия Тихонова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

статья из сюжета Смена власти в Нижневартовске

Инициатором отставки главы Нижневартовска Василия Тихонова из-за наличия незадекларированных банковских счетов и источников их пополнения стала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Перед принятием этого решения она проводила ряд консультаций, в том числе с представителями Администрации президента РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном правительстве.

«После того, как информация о незадекларированных счетах Тихонова получила подтверждение, губернатор приняла решение о том, что глава Нижневартовска должен уйти в отставку. Это информация сохранялась в строжайшей секретности. Внутриполитический блок правительства вместе с Администрацией президента реализовал эту спецоперацию без сбоев на всех этапах, вплоть до момента ее опубличивания», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что сейчас силовики разбираются в источниках пополнения тайных банковских счетов главы Нижневартовска.

К налоговым декларациям чиновников предъявляются жесткие требования Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с URA.RU отметил, что такое жесткое отношение к достоверности деклараций чиновников обосновано. «Я сам являюсь членом общественного совета в одном из силовых ведомств и знаю, что даже две незадекларированные банковские карты являются достаточным основанием для очень серьезных разбирательств. Причем, это касается даже обычных госслужащих, что уж тогда говорить про публичных политиков, которые занимают выборные должности. Для них последствия могут быть очень серьезные», — прокомментировал Журавлев.

Собеседник URA.RU в региональном политическом истеблишменте заявил, что после ситуации с Тихоновым внеплановые проверки коснутся налоговых деклараций всех югорских мэров. Используется правило — глава не может руководить городом, если он нарушил закон, либо ему угрожает уголовное преследование. Этого правила обязаны придерживаться губернаторы по всей стране. «Эта история должна стать месседжем для всех политэлит о нулевой толерантности к коррупционным делам, которой придерживается глава региона», — констатировал инсайдер.

Директор «Института современного государственного развития» Дмитрий Солонников в разговоре с URA.RU отметил, что воспользоваться скандалом с незадекларированным счетами Тихонова могла бы оппозиция при менее жесткой реакции на ситуацию со стороны региональных властей.

«Если в декларации главы Нижневартовска действительно есть какие-то серьезные нюансы, то лучше бы с этой ситуации разобраться до начала выборов. Ведь может начаться травля со стороны оппозиции или соцсетей. Так что отставка может быть выходом из ситуации», — считает эксперт.

Решение об отставке Тихонова было принято несмотря на то, что Тихонов отвечал за результаты выборов в Нижневартовске. Теперь же функции руководителя муниципального избирательного штаба, говорит источник URA.RU, близкий к мэрии Нижневартовска, возьмет на себя его заместитель Николай Лукаш: «Уход главы Нижневартовска лишил противников действующей власти традиционной предвыборной риторики, связанной с коррупцией. Городские власти работают в прежнем режиме. Предполагается, что врио мэра, ранее исполнявший обязанности его зама по экономики и финансам Дмитрий Кощенко, сможет спокойно управлять городом до осени, когда будет избран новый глава».

В департаменте общественных и внешний связей ХМАО заявили, что не комментируют инсайдерскую информацию агентства. В мэрии Нижневартовска не стали отвечать на вопросы, связанные с отставкой главы города.