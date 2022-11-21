К 300-летию екатеринбуржцам выдадут все секреты города

Среди авторов идеи — статусный депутат, вице-мэр и экс-министр

22 ноября 2022 в 08:53 Размер текста - 17 +

В новой энциклопедии будет почти в два раза больше заметок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 300-летие Екатеринбурга начнется необычно: многочисленным гуляниям и протокольным событиям будет предшествовать презентация огромного издания об уральской столице, призванного заменить горожанам Интернет. Не дожидаясь официальных анонсов, URA.RU выяснило, о чем расскажут в книге, среди авторов которой — ведущие академики и топ-чиновники, и какие истории от читателей ускользнут. Разобраться помог вице-спикер заксобрания, Виктор Маслаков — один из идеологов проекта, его главный редактор. 20 лет назад он, историк по первому образованию и доктор экономических наук, стал первым, кто систематизировал актуальные знания о Екатеринбурге — в 700-страничной энциклопедии. Издание готовилось три года. Вдохновил на него сборник городского головы Ильи Симанова (1884—1894 годы), вышедший в 1889-м. «В нем описано все — сколько тогда было служащих, мещан, ямщиков, проституток, пожарных. И меня, конечно, впечатлил очерк Мамина-Сибиряка к этому сборнику. Я считаю, это один из лучших очерков про Екатеринбург — эмоциональный, с элементами исторической культуры», — говорит Маслаков. Статьи в книге сгруппируют по алфавиту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За время с выхода первой энциклопедии многое поменялось («жилой фонд города, например, вырос в два раза»), и 2023-й год — идеальный повод информацию обновить, отметил он. С идеей Маслаков выступил еще в 2017-м, когда выходил первый указ губернатора Евгения Куйвашева. Но конкретика появилась только с назначением на пост мэра Алексея Орлова. Прямые участники проекта — горадминистрация и Фонд истории и археологии «300 лет Екатеринбургу». «Условием от мэрии было обновить половину статей, содержащихся в энциклопедии 2002 года, да и вообще взглянуть на историю города непредвзято», — обозначил Виктор Маслаков. Виктор Маслаков продвигал создание энциклопедии с 2017-го, но работа пошла не сразу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководит процессом научно-редакционный совет. В него, в частности, входят глава УрО РАН Виктор Руденко, мэр Алексей Орлов, академики Ирина Донник, Валерий Чарушин, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, доктор исторических наук Игорь Побережников, и сам Маслаков, крайне важно и участие хорошо известного в научном мире академика Вениамина Алексеева. Совет определяет идеологию проекта. За ее соблюдением следит Маслаков — как глава редколлегии. Некоторые статьи — про политиков и политику — он готовит сам. Ожидания тех, кто думает, что увидит в книге что-нибудь про протесты в сквере 2019 года, не оправдаются: научная взвешенность, а не политические эмоции для такого труда — главное. Оперативную работу, координацию редакторов тематических блоков ведет его заместитель, доктор исторических наук Константин Бугров. Под его авторством выйдут заметки про городскую промышленность (где покажут, что вымирающие предприятия — стереотип, не прошедший проверку временем). Вице-мэр по идеологии Сергей Плахотин займется общественными организациями. Новость по теме В Екатеринбурге к 300-летию опубликуют неизвестные факты о городе Другому статусному автору — экс-министру Владимиру Климину — доверили блок «здравоохранение» (в частности, коронавирус). «Медицину мы [в новой энциклопедии] усиливаем. В предыдущем издании рассказано об учреждениях, а о людях мало. Потому что не было специалистов [по истории медицины]. Даже сейчас пишут не историки, а медицинская профессура», — поделился Маслаков. Кроме того, существенно обновится блок про образование (будет больше про людей, педагогов), появятся рассказы о торговле, сфере услуг, девелопменте, застройке районов — например, Академического. Тему спецоперации РФ на Украине решили не брать — военная кампания не завершена и пока не осмыслена учеными. Этот блок раскроют описанием роли местных заводов в победе в Великой Отечественной войне, героизма екатеринбуржцев в 1941—1945 годах и в другие периоды, анонсировал Маслаков. Огромный блок посветят новым районам и их строителям. На фото — Академический Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU «Лучше внимание уделить патриотизму трудовому, быту, как он складывался. Как сейчас помню: 70-е годы на Уралмаше жил, у нас на 9 Мая вертолет летал и листовки раскидывал. Газеты мало кто выписывал — денег не было. По телевизору тогда было два канала — союзный и местный. И листовки. Мы маленькие бегали, собирали и приносили их домой», — вспомнил он. Макет энциклопедии подготовят к декабрю. На текущий момент набирается более трех тысяч статей. В итоговый сборник попадут не все: в том числе из-за ограничений по формату. Как рассказали URA.RU и Маслаков, и Бугров, в такой книге допустимы исключительно сухие факты. В ней не рассказать, например, об интересных конфликтах, конкуренции, столкновениях кланов, сопровождавших становление Екатеринбурга. Статьи про политиков выйдут без конфликтов и интриг — таков формат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Например, Екатеринбург, даже если бы сформировался, мог остаться небольшим поселением, потому что, на самом деле, более богатая история была связана с поселением на Шарташе. Оно даже по численности были одинаковые. Да и денег на Шарташе было больше, потому что там было старообрядческое село с богатейшими купцами, которые ни в коем случае не сравнивались с екатеринбургскими, менее богатыми. И вот между этими тенденциями и группами шла борьба, и только качество проживания в Екатеринбурге — новые дороги, проспекты, здания — привлекло купцов Шарташа, они стали переезжать, обрели новое качество жизни, и привлекли [уже в Екатеринбург] новые деньги», — с увлечением поведал Маслаков. Зато найдется в книге место различным казусам, на которые не обращает внимание рядовой горожанин. «На Уралмаше есть две улицы — Коммунистическая и Социалистическая. Коммунистическая идет на Северное кладбище, а Социалистическая заканчивается тупиком. Храм на Крови — улица Царская, а параллельно идет улица Пролетарская. Куда упираются улицы, знаете? В улицу Дзержинского», — отметил Маслаков. Кстати, блок по топонимике также усилят. Книгу собираются распространять в печатном виде (подарочные экземпляры, часть тиража уйдет в библиотеки и образовательные учреждения) и в электронном (энциклопедию опубликуют на сайте мэрии). Формат презентации пока не определен. Иллюстраций в новом издании будет больше: авторам есть что показать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «В ходе своей жизни сталкиваешься с теми или иными вопросами, и порой непонятно, где найти ответы. Сейчас Интернет есть, но материалы в „Википедии“ не подтверждены научными фактами. А наша энциклопедия как раз академична, основывается на фактах, исключает субъективные оценки и мнения. В связи с этим я думаю, что она будет востребована», — уверен Маслаков. В ходе работы над энциклопедией стало ясно, что необходимо не ограничиваться только самим изданием, поэтому коллектив стал сотрудничать с «Центром сохранения и популяризации наследия В.Н. Татищева», который был создан главой города Алексеем Орловым и рядом других неравнодушных и уважаемых горожан.

300-летие Екатеринбурга начнется необычно: многочисленным гуляниям и протокольным событиям будет предшествовать презентация огромного издания об уральской столице, призванного заменить горожанам Интернет. Не дожидаясь официальных анонсов, URA.RU выяснило, о чем расскажут в книге, среди авторов которой — ведущие академики и топ-чиновники, и какие истории от читателей ускользнут. Разобраться помог вице-спикер заксобрания, Виктор Маслаков — один из идеологов проекта, его главный редактор. 20 лет назад он, историк по первому образованию и доктор экономических наук, стал первым, кто систематизировал актуальные знания о Екатеринбурге — в 700-страничной энциклопедии. Издание готовилось три года. Вдохновил на него сборник городского головы Ильи Симанова (1884—1894 годы), вышедший в 1889-м. «В нем описано все — сколько тогда было служащих, мещан, ямщиков, проституток, пожарных. И меня, конечно, впечатлил очерк Мамина-Сибиряка к этому сборнику. Я считаю, это один из лучших очерков про Екатеринбург — эмоциональный, с элементами исторической культуры», — говорит Маслаков. За время с выхода первой энциклопедии многое поменялось («жилой фонд города, например, вырос в два раза»), и 2023-й год — идеальный повод информацию обновить, отметил он. С идеей Маслаков выступил еще в 2017-м, когда выходил первый указ губернатора Евгения Куйвашева. Но конкретика появилась только с назначением на пост мэра Алексея Орлова. Прямые участники проекта — горадминистрация и Фонд истории и археологии «300 лет Екатеринбургу». «Условием от мэрии было обновить половину статей, содержащихся в энциклопедии 2002 года, да и вообще взглянуть на историю города непредвзято», — обозначил Виктор Маслаков. Руководит процессом научно-редакционный совет. В него, в частности, входят глава УрО РАН Виктор Руденко, мэр Алексей Орлов, академики Ирина Донник, Валерий Чарушин, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, доктор исторических наук Игорь Побережников, и сам Маслаков, крайне важно и участие хорошо известного в научном мире академика Вениамина Алексеева. Совет определяет идеологию проекта. За ее соблюдением следит Маслаков — как глава редколлегии. Некоторые статьи — про политиков и политику — он готовит сам. Ожидания тех, кто думает, что увидит в книге что-нибудь про протесты в сквере 2019 года, не оправдаются: научная взвешенность, а не политические эмоции для такого труда — главное. Оперативную работу, координацию редакторов тематических блоков ведет его заместитель, доктор исторических наук Константин Бугров. Под его авторством выйдут заметки про городскую промышленность (где покажут, что вымирающие предприятия — стереотип, не прошедший проверку временем). Вице-мэр по идеологии Сергей Плахотин займется общественными организациями. Другому статусному автору — экс-министру Владимиру Климину — доверили блок «здравоохранение» (в частности, коронавирус). «Медицину мы [в новой энциклопедии] усиливаем. В предыдущем издании рассказано об учреждениях, а о людях мало. Потому что не было специалистов [по истории медицины]. Даже сейчас пишут не историки, а медицинская профессура», — поделился Маслаков. Кроме того, существенно обновится блок про образование (будет больше про людей, педагогов), появятся рассказы о торговле, сфере услуг, девелопменте, застройке районов — например, Академического. Тему спецоперации РФ на Украине решили не брать — военная кампания не завершена и пока не осмыслена учеными. Этот блок раскроют описанием роли местных заводов в победе в Великой Отечественной войне, героизма екатеринбуржцев в 1941—1945 годах и в другие периоды, анонсировал Маслаков. «Лучше внимание уделить патриотизму трудовому, быту, как он складывался. Как сейчас помню: 70-е годы на Уралмаше жил, у нас на 9 Мая вертолет летал и листовки раскидывал. Газеты мало кто выписывал — денег не было. По телевизору тогда было два канала — союзный и местный. И листовки. Мы маленькие бегали, собирали и приносили их домой», — вспомнил он. Макет энциклопедии подготовят к декабрю. На текущий момент набирается более трех тысяч статей. В итоговый сборник попадут не все: в том числе из-за ограничений по формату. Как рассказали URA.RU и Маслаков, и Бугров, в такой книге допустимы исключительно сухие факты. В ней не рассказать, например, об интересных конфликтах, конкуренции, столкновениях кланов, сопровождавших становление Екатеринбурга. «Например, Екатеринбург, даже если бы сформировался, мог остаться небольшим поселением, потому что, на самом деле, более богатая история была связана с поселением на Шарташе. Оно даже по численности были одинаковые. Да и денег на Шарташе было больше, потому что там было старообрядческое село с богатейшими купцами, которые ни в коем случае не сравнивались с екатеринбургскими, менее богатыми. И вот между этими тенденциями и группами шла борьба, и только качество проживания в Екатеринбурге — новые дороги, проспекты, здания — привлекло купцов Шарташа, они стали переезжать, обрели новое качество жизни, и привлекли [уже в Екатеринбург] новые деньги», — с увлечением поведал Маслаков. Зато найдется в книге место различным казусам, на которые не обращает внимание рядовой горожанин. «На Уралмаше есть две улицы — Коммунистическая и Социалистическая. Коммунистическая идет на Северное кладбище, а Социалистическая заканчивается тупиком. Храм на Крови — улица Царская, а параллельно идет улица Пролетарская. Куда упираются улицы, знаете? В улицу Дзержинского», — отметил Маслаков. Кстати, блок по топонимике также усилят. Книгу собираются распространять в печатном виде (подарочные экземпляры, часть тиража уйдет в библиотеки и образовательные учреждения) и в электронном (энциклопедию опубликуют на сайте мэрии). Формат презентации пока не определен. «В ходе своей жизни сталкиваешься с теми или иными вопросами, и порой непонятно, где найти ответы. Сейчас Интернет есть, но материалы в „Википедии“ не подтверждены научными фактами. А наша энциклопедия как раз академична, основывается на фактах, исключает субъективные оценки и мнения. В связи с этим я думаю, что она будет востребована», — уверен Маслаков. В ходе работы над энциклопедией стало ясно, что необходимо не ограничиваться только самим изданием, поэтому коллектив стал сотрудничать с «Центром сохранения и популяризации наследия В.Н. Татищева», который был создан главой города Алексеем Орловым и рядом других неравнодушных и уважаемых горожан.