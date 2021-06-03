Инсайды ЯНАО: олигарх мстит экс-силовику

Каким было бы меню ПМЭФ, если бы форум проходил в ЯНАО Коллаж URA.RU

Ретивые чиновники превратно поняли губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и нарвались на судебные иски, а распустившиеся авиаторы оставили без работы гендиректора «Ямала». Нарушают трудовую дисциплину и силовики, и медики: на них ямальцы жалуются чаще всего. У правительственного СМИ перспективы не радужные, но и над мэрией ямальской сгущаются тучи. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, кого опальный олигарх обвинил в своих бедах и зачем избиркому понадобились десятки тысяч «лишних» бюллетеней.

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Губернатор Дмитрий Артюхов требует избавить ЯНАО от деревянных домов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Чиновники не могли снести «аварийку» без Артюхова

Источники в Новом Уренгое рассказывают, что чиновники мэрии превратно поняли слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова о необходимости сноса расселенного дома. «Многоквартирник по улице Первопроходцев год стоял после пожара. Один из жильцов, у которого квартира находилась в собственности, пошел на принцип и отказывался давать разрешение на снос, к соглашению с мэрией ему так и не удалось прийти. Губернатор потребовал от городских властей решить проблему в ускоренном порядке, ослушаться главу региона чиновники поостереглись и дом снесли», — рассказывают слухачи.

В результате на подрядчика, занимавшегося вопросом, было подано сразу несколько исковых заявлений. «Артюхов вовсе не требовал нарушать права граждан, но власти города поняли его по-своему», — сетуют знающие ситуацию люди.

Правительственный рупор боится закрытия

Поговаривают, что сотрудники правительственного СМИ «Ямал-медиа» боятся закрытия канала после грядущей отставки нового руководителя Сергея Добрынина. «После переформатирования канала, он начал потихоньку „загибаться“. Атмосфера нездоровая, люди боятся, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов решит, будто медиа уже ничто не поможет и попросту распустит всех, оставив правительственную телестудию. Глава региона вполне может обойтись той командой, которая на канале занимается конкретно его заданиями», — опасаются в профессиональной тусовке.

По мнению слухачей, губернатор затеял большую реформу СМИ, но она показала свою полную неэффективность. «Не нужно было ставить руководителем человека из Москвы — там совсем другая специфика работы и принципы управления», — объясняют инсайдеры произошедшее.

Василий Крюк освободил свой пост по решению основного акционера компании Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Главу «Ямала» подставили подчиненные

Анонимные собеседники в транспортных структурах ЯНАО утверждают, что громкой отставке гендиректора авиакомпании «Ямал» Василия Крюка мог предшествовать скандал. «Губернатор Дмитрий Артюхов некоторое время назад должен был вылетать на важное мероприятие, для этого „Ямал“ обычно подает специальный „борт номер один“. Однако самолет оказался в назначенный час к вылету не готов, и главу региона попытались отправить обычным „суперджетом“. Причем Крюк, обычно такие вопросы контролировавший, в этот раз сделать ничего не смог. Естественно, после этого его судьба была решена», — рассказывают слухмейкеры.

По мнению инсайдеров, Артюхов и без того многое прощал бессменному гендиректору, в том числе — многолетние убытки компании на фоне роста личных доходов менеджера. Однако в данном случае Крюк «окончательно берега попутал», вот и поплатился должностью, уверяют собеседники.

В окружном депкульте аврал

Источники, близкие к правительству ЯНАО, рассказывают, что высшее руководство окружного департамента культуры получило нагоняй за то, что слишком поздно занялось мероприятиями в рамках Года талантов. «Ничего не делали все, а отдуваться пришлось заместителю директора депкультуры Наталье Сихвардт. Непонятно, чем три месяца занималось ведомство после того, как был губернатор провозгласил Год талантов. Похоже, пытались осмыслить, что со всем этим делать, ведь круг задач и мероприятий никто изначально не определил. Был апрель, был май, а когда наконец поняли, что скоро отчет за полугодие сдавать, сразу зашевелились», — говорят инсайдеры.

Все это, по словам слухачей, больше напоминает если не имитацию бурной деятельности, то какой-то аврал, когда надо все сделать максимально быстро, иначе будет плохо. Что касается директора депкульта Евгения Колтунова и его первого зама Стаса Чернавских, то их позиция инсайдерам не понятна: «их вообще не видно и не слышно, в отличие от Сихвардт».

Средства, потраченные на цифровизацию Ямала, ушли в никуда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Цифровизация Ямала оказалась под угрозой

В околовластных структурах кругах Ямала шепчутся, что перспективы на цифровизацию и развитие IT в округе померкли. «Для цифровизации так много делали: вместо Кирилла Албычева курировать направление поставили главу аппарата губернатора Ирину Новоселову, на которую возлагали большие надежды. Ввалили кучу денег на развитие технологий, а в итоге так бездарно все профукали», — разочаровываются слухачи.

Впрочем, некоторые чиновники считают, что цифровизация и активная жизнь в Интернете — не то направление, которое нужно развивать. «Их личная жизнь часто становится темой обсуждения в социальных сетях и СМИ, что многих выводит из себя. Сейчас приходится несколько раз проверять информацию, прежде чем что-либо выложить к себе на страницу. Иначе рискуешь попасть в поле зрения злостных хейтеров», — рассказывают инсайдеры.

Зампред заксобрания уступит место экс-губернатору

В политтусовке ЯНАО гадают, уступит ли первый вице-спикер окружного заксобрания Алексей Ситников, лидирующий по партийным спискам на праймериз «Единой России», место в партийном списке в Госдуму экс-губернатору и бывшему главе минприроды РФ Дмитрию Кобылкину. «То, что Кобылкин будет избираться в Госдуму осенью, никто не сомневается. Однако интрига сейчас в том, заявится ли зампред генсовета от ЯНАО или от объединенного округа на несколько регионов. В последнем случае Ситников вполне может рассчитывать на кресло в федеральном парламенте. Однако если партия решит выдвигать Кобылкина только по Ямалу, секретарю реготделения можно будет рассчитывать только на Тюменскую думу», — рассуждают собеседники.

По мнению источников агентства, наиболее вероятен первый вариант. В этом случае и с избранием в депутаты Тюменской думы вице-губернатора Ирины Соколовой проблем не возникнет, уверены слухачи, напомнив, что последнее слово партия скажет 20 июня на всероссийском съезде.

Избирком ЯНАО запросил в ЦИК десятки тысяч «лишних» бюллетеней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Избирком ЯНАО запросил тысячи лишних бюллетеней

Инсайдеры в политической тусовке недоумевают, зачем избирательной комиссии региона во главе с председателем Андреем Гибертом потребовалось бюллетеней на осенние выборы больше, чем избирателей в ЯНАО. «Опыт прошлых лет показывает, что голосовать не приходит даже заявленное число избирателей, поэтому дополнительные бюллетени никогда в ход не шли, даже при учете того, что в округе всегда большое количество вахтовиков из других регионов, а именно вахтовиками избирком ЯНАО объясняет свой запрос на дополнительные 30 тысяч бюллетеней в ЦИК», — утверждают злые языки.

Слухмейкеры уверяют: в округе в сентябре попросту не будет 30 тысяч вахтовиков, о которых заявляет избирком. «Интересно, зачем нужны эти пачки подотчетных документов? Не хотелось бы верить, что для махинаций с голосами избирателей», — размышляют собеседники.

У Титовского началась черная полоса…

В курилках администрации Салехарда поговаривают, что мэра Алексея Титовского в последнее время преследуют неприятности. «Сколько косяков приписывают ему за этот месяц. Такого уровня непрофессионализма, как у главы столицы, старожилы администрации не припоминают ни при одном из прежних глав», — рассказывают слухачи.

По словам собеседников, если так будет продолжаться, то Титовского вполне может постичь участь бывшего главы Надымского района Леонида Дьяченко. «Тот тоже долго испытывал терпение губернатора Дмитрия Артюхова, но в итоге был смещен со своего поста», — утверждают чиновники.

К мэрии Салехарда возникает все больше вопросов Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

… досталось и его заместителю

Слухачи рассказывают, что среди заместителей главы Салехарда Алексея Титовского антирекорды якобы ставит вице-мэр по строительству Олег Куруч. «За время нахождения в должности еще ни одного нормального объекта в срок не сдали. Или сдают с недостатками, которые приходится потом исправлять или сроки дико срываются. Как его Титовский еще терпит?» — сетуют источники.

Инсайдеры в администрации поговаривают, что Куруч частенько грешит тем, что спешит быстрее отчитаться о проделанной работе. В итоге мэрии после приходится оправдываться, почему подходы и подъезды к сданным объектом не построены, а сами объекты небезопасны в эксплуатации.

Единороссы продвигают хитрого кандидата

В региональных политических кругах в недоумении от результатов праймериз «Единой России» по ЯНАО. «Есть кандидат, Руслан Кононенко, его даже по единому федеральному округу утвердили. Посмотрите Instagram этого политика и подумайте, откуда у него там 14 тысяч подписчиков при минимальной активности на странице. С учетом того, что в Пуровском районе, по которому он выдвигался на праймериз, никто не знает этого „блогера-тысячника“, все выглядит еще печальнее», — рассказывают инсайдеры.

«Сначала голоса в инстаграм накрутил, а это явно не бесплатно. Теперь в политику полез», — делятся собеседники. По их словам, реготделению партии стоило бы задуматься, нужен ли им кандидат, который начинает строить карьеру с таких хитростей.

В окружении Олега Ситикова уверены, что за проблемами олигарха как и раньше стоит Александр Герасименко Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Опальный олигарх объявил вендетту бывшему силовику

Инсайдеры, знакомые с окружением опального олигарха Олега Ситникова, утверждают, что владелец корпорации «Роснефтегаз» считает виновником своих бед экс-прокурора ЯНАО Александра Герасименко. «Ситников уверен на все сто процентов, что действиями ямальских силовиков продолжает тайно руководить бывший прокурор Ямала. Якобы с его подачи произошла выемка документов в Новоуренгойском офисе компании. Герасименко якобы поставил целью развалить империю Ситникова и окончательно добиться от бизнесмена закрытия предприятия», — рассказывают слухмейкеры.

По словам информаторов, в своей личной «вендетте» олигарх вместо поиска конструктива начал изображать «бизнесмена, притесняемого властями», для чего активно сотрудничает с оппозиционными СМИ. «Это странно — ведь все прекрасно понимают, что до уровня Михаила Ходорковского ему далеко, да и лишаться активов на Ямале в планы Ситникова не входит», — уверены собеседники.

На ямальских приставов пожаловались в Москву

В органах исполнительной власти ходят разговоры, что центральный аппарат Федеральной службы судебных приставов в курсе беспредела, который устроили ямальские коллеги. «Есть информация, что было уже несколько обращений граждан в ФССП, эти заявления сейчас находятся на рассмотрении в канцелярии главного судебного пристава России Дмитрия Аристова, однако будет ли им дан ход на проверку — пока не известно. Скорее всего, не отреагировать в Москве на жалобы граждан не смогут, но как именно — пока сказать сложно», — делятся слухачи.

Инсайдеры полагают, что вряд ли это грозит какими-либо серьезными последствиями подчиненным Евгения Смирнова. «Если людей мучить дополнительными проверками-комиссиями и серьезно наказывать по итогам, то разбегутся и работать некому будет. Скорее всего, просто выговорами отделаются», — уверяют собеседники.

На ямальских госавтоинспекторов поступает все больше жалоб Фото: Илья Московец © URA.RU

Автоинспекторы превышают полномочия

Инсайдеры в силовых ведомствах рассказывают, что сотрудники Управления ГИБДД по ЯНАО все чаще становятся героями внутренних разбирательств о превышении должностных полномочий. «Подчиненные Виталия Холявко, похоже, совсем отбились от рук. В последнее время гаишники сильно превышают свои полномочия. Останавливают водителей без причины, а документы просят просто „в руках подержать“, грубят, не представляются, похоже, совершенно не знают законодательства и не соблюдают антиковидных мер», — возмущаются слухачи.

По словам инсайдеров, особенно этим славится салехардский отдел, начальником которого является Алексей Колонтаев. «И это странно — ближе к вышестоящему руководству порядка должно быть больше, но мы наблюдаем прямо противоположную картину», — удивляются собеседники.

Подчиненные Трапезникова в ловушке приказов Минздрава

Источники в больнице Нового Уренгоя шепчутся, что подчиненные главврача Кирилла Трапезникова идут на ухищрения, чтобы отправлять пациентов на больничный. «Сейчас по приказу Минздрава России врачи не могут открыть больничный менее, чем на две недели, если есть симптомы ОРВИ — насморк, кашель, повышенная температура. Понимая, что если хотя бы одного из перечисленных нет, они его просто дописывают в карточку, иначе больной через пару дней выздоровеет и будет рваться на работу. Попросту придумывают эти самые симптомы, чтобы перестраховаться и сослаться на документ», — рассказывают источники.

При этом, по словам инсайдеров, сами врачи такой ситуации тоже не рады. «Есть риск, что заболевший, зная об обязательном двухнедельном больничном, не будет проявлять сознательность и к врачу не обратится, а начнет заниматься самолечением, пока совсем худо не станет. А ведь это может быть вовсе не банальная простуда», — рассказывают инсайдеры в медицинском сообществе.

Пациенты и врачи требуют навести порядок в горбольнице Лабытнанги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главврач не справляется с обязанностями

Инсайдеры, близкие к окружной системе здравоохранения, рассказывают, будто главврач Лабытнангской горбольницы Ирина Жежель распустила своих подчиненных и запустила дела медучреждения. «За порядком не следит, всю основную работу взвалила на замов, в больнице творится такой бардак, даже представить себе сложно. Оборудования не хватает, специалистов понабрали безграмотных. Пациенты, которые хоть раз побывали в больнице Лабытнанги, десять раз подумают прежде, чем обратиться туда снова», — рассказывают собеседники.

Хорошие специалисты в больнице есть, но их единицы, и не потому, что депздрав не обеспечивает кадрами, а потому, что Жежель некогда возиться, проводить собеседования и выбирать, утверждают слухачи. В самом Лабытнанги надеются, что хотя бы окружные медицинские власти наведут порядок.

Лебедева записали в пиарщики Ямала

Поговаривают, что дизайнер и блогер Артемий Лебедев, в побывавший в Ноябрьске на прошлой неделе, не за просто так впечатлился городом, который ранее называл не иначе как «жопой». «Такие люди, как Лебедев, мало что будут делать за бесплатно. А то, что визит топового блогера и дизайнера был проплачен, знают все. После поездки на Ямал Лебедев стал не просто говорить о Ноябрьске только хорошо, он даже негативные поводы в своих обзорах теперь подает так, будто произошло нечто хорошее. Входило ли это в условия договора о его участии в бизнес-форуме, или это какое-то дополнительное соглашение с местной властью — непонятно», — рассказывают собеседники в предпринимательском сообществе.

Впрочем, не исключено, что Ноябрьск действительно понравился дизайнеру и раньше он говорил о городе плохо, просто потому, что не был с ним знаком. «На Ямале много мест, которые действительно „жопа“, если бы Лебедев там побывал, он полюбил бы Ноябрьск еще больше», — иронизируют слухачи.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.