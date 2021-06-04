«Сима-ленд» выпустит коллекцию одежды с советами от Путина

Авторы коллекции внимательно изучили самые яркие фразы президента, ставшие мемами Фото: Размик Закарян © URA.RU

Компания «Сима-ленд», прославившаяся на всю Россию своими патриотическими флешмобами, выпустит коллекцию одежды с воодушевляющими советами от президента Владимира Путина и другие товары с изображением лидера страны. Для разработки дизайна новой линейки продуктов в Екатеринбург пригласили более 30 специалистов со всей страны.

В Екатеринбурге собрались дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Омска, Новосибирска. Белгорода, Уфы, Магнитогорска и Владикавказа Фото: Размик Закарян © URA.RU

Все авторы — резиденты форума «Таврида», который ежегодно проходит в Крыму. Над линейкой продуктов с патриотической символикой они работали в течение четырех дней. В первый день дизайнеров погрузили в местный колорит, для этого они познакомились с крупнейшими компаниями — РМК и УГМК. «Я живу в центральной России, в городе Иваново, и у нас ничего такого нет. Конечно, для меня это очень сильные, яркие впечатления, меня это очень вдохновило», — рассказал дизайнер текстиля из Иваново Максим Крылов.

Компания «Сима-ленд» оказала гостям теплый прием Фото: Размик Закарян © URA.RU

Затем дизайнеры занимались разработкой идей и новых смыслов. В этом им помогали приглашенные эксперты: дизайнер и художник из Москвы, а также куратор многих мероприятий в области современного искусства Паника Деревья, дизайнер и художник, основатель фестиваля уличного искусства «STENOGRAFFIAa» Евгений Фатеев.

Пожалуй, одну из самых провокационных коллекций придумала группа дизайнеров «Сима-ленда». Россия у них, прежде всего, ассоциируется с Владимиром Путиным, поэтому на их сумках, рюкзаках, часах и одежде появляется именно президент.

Выбор красного цвета не случаен: он символизирует силу и лидерство Фото: Размик Закарян © URA.RU

Он предстает то на красном фоне, символизирующем силу и лидерство, то на черно-белом — в образе Джеймса Бонда. Периодически дизайнеры используют на элементах одежды и его известные крылатые выражения.

Президент на товарах команды «Сима-ленда» похож на Джеймса Бонда Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мемы и воодушевляющие цитаты президента использовала в коллекции одежды и дизайнер из Белгорода. Она тщательно изучила все самые интересные фразы лидера страны и выбрала лучшие: «Все смешалось — люди, кони», «Нет времени на раскачку».

Дизайнер из Белгорода вдохновилась яркими фразами президента, которые стали мемами Фото: Размик Закарян © URA.RU

Команда из Екатеринбурга взяла за основу патриотических товаров тему многообразия России. «Сначала мы хорошо двигались. У нас появились образы бус, хоровода — все они состоят из разных элементов, но они всегда единое целое. Но потом мы зашли в жесточайший тупик, потому что не понимали, как все это можно выразить. В итоге мы решили, что каждый должен создать свою Россию, выбрать из всего многообразия то, что нужно конкретному человеку», — поделилась дизайнер одежды из Екатеринбурга Инна Королева.

Команда из Екатеринбурга предложила каждому собрать свою Россию из пинов и нашивок на одежду Фото: Размик Закарян © URA.RU

Команда разработала коллекцию пинов и нашивок на самую разную тематику. Можно выбрать то, что ближе человеку, и прикрепить это на одежду.

В основу другой коллекции — косметических товаров и товаров для бани — заложены образы сказочных персонажей из детства — Кикиморы и Банника. Коллекция, в отличие от всех других, выполнена в нежной цветовой гамме.

Сказочные образы золотой рыбки и лягушки-квакушки используются и в основе еще коллекции футболок. Правда, они выполнены уже в стилистике наивных детских рисунков с забавными надписями: «Владычица морская», «Ко мне передом, к лесу задом», «По моему хотенью».

Проекты оценила группа экспертов, в числе которых — министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева Фото: Размик Закарян © URA.RU

«Мне понравились многие идеи. В частности, идея с пинами „Собери свой патриотизм“ и понравилась презентация с мемами президента. Это вполне себе молодежно, смешно, легко и очень круто. Я думаю, что эти идеи мы возьмем, если ребята позволят. Мы их доработаем с их участием и пустим в производство», — прокомментировала директор департамента разработок компании «Сима-ленд» Ирина Пахарь.

Жанна Рябцева отметила, что всего за несколько дней дизайнеры сумели сделать очень интересные коллекции Фото: Размик Закарян © URA.RU

Кроме того, лучшие идеи будут рекомендованы к использованию движением в поддержку президента Putin Team. «Такие вещи наделать за несколько дней — это очень круто. С этими ребятами у нашей страны есть будущее», — отметила руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева.