Дебютант Каннского фестиваля и новый аудио-сериал

В понедельник посмотрим новое видео от группы «Сансара» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Вливаться в новую рабочую неделю всегда непросто, но мы знаем, как сделать этот процесс более приятным и придать будням особенный шарм — просто загляните в наши новые рекомендации. Капля отличной музыки, литературы и кино сделает ваш день познавательным и легким.

Что сделать утром

Новую неделю начнем с необычных аудио-новинок. Писательница Евгения Некрасова создала для Bookmate Originals книжный сериал «Кожа», в котором автор сопоставляет опыт американского рабовладения и российского крепостничества. Первый эпизод «Кожи» уже доступен на Букмейте бесплатно, а новые будут выходить там раз в неделю. Озвучила текст актриса Анастасия Великородная, а саундтрек написала группа «АИГЕЛ».

Что сделать днем

За обедом познакомимся с анонсом большой голливудской премьеры — студия Warner Bros. поделилась полноценным трейлером научно-фантастического триллера «Воспоминания» с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон. Картина расскажет о фантастическом будущем и технологиях, любви, пороках и загадках человеческой сущности. Картину срежиссировала автор популярного сериала «Мир дикого Запада».

У группы «Сансара» вышел трогательный красивый клип для трибьюта Осипу Мандельштаму «Сохрани мою речь навсегда». Клип на стихотворение «О, как же я хочу…» 1937 года вышел 3 июня, режиссером и главным героем выступил солист группы Александр Гагарин. В создании видео также принимали участие студенты образовательной платформы Skillbox.

Что сделать вечером

Вечером предлагаем познакомиться с фильмом, который вы не найдете в кинотеатрах и обычных афишах. На платформе «Пилигрим» можно легально и бесплатно посмотреть вторую полнометражную работу Киры Коваленко, ученицы мастерской Сокурова — фильм «Разжимая кулаки», который станет дебютом программы «Особый взгляд» на фестивале Канн-2021. Этот фильм определенно стоит смотреть даже если вы не знаете абхазского языка (на нем идет повествование), ведь он о понятных всем народам вещах — «о том, что любовь, даже если длится недолго — живет вечно, а обида проходит раньше, чем кончается человеческая жизнь».

И не забудьте заглянуть на конференцию для разработчиков WWDC 2021 от компании Apple, которая состоится с 7 по 11 июня в онлайн-формате. Ожидается, что именно в эти дни презентуют следующие версии iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Также разработчикам расскажут о новых технологиях, позволяющих им создавать и портировать приложения на этих платформах.