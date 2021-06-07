Дебютант Каннского фестиваля и новый аудио-сериал

Вливаться в новую рабочую неделю всегда непросто, но мы знаем, как сделать этот процесс более приятным и придать будням особенный шарм — просто загляните в наши новые рекомендации. Капля отличной музыки, литературы и кино сделает ваш день познавательным и легким.
Что сделать утром
Новую неделю начнем с необычных аудио-новинок. Писательница Евгения Некрасова создала для Bookmate Originals книжный сериал «Кожа», в котором автор сопоставляет опыт американского рабовладения и российского крепостничества. Первый эпизод «Кожи» уже
Что сделать днем
За обедом познакомимся с анонсом большой голливудской премьеры — студия Warner Bros. поделилась полноценным трейлером научно-фантастического триллера «Воспоминания» с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон. Картина расскажет о фантастическом будущем и технологиях, любви, пороках и загадках человеческой сущности. Картину срежиссировала автор популярного сериала «Мир дикого Запада».
У группы «Сансара» вышел трогательный красивый клип для трибьюта Осипу Мандельштаму «Сохрани мою речь навсегда». Клип на стихотворение «О, как же я хочу…» 1937 года вышел 3 июня, режиссером и главным героем выступил солист группы Александр Гагарин. В создании видео также принимали участие студенты образовательной платформы Skillbox.
Что сделать вечером
Вечером предлагаем познакомиться с фильмом, который вы не найдете в кинотеатрах и обычных афишах. На платформе «Пилигрим» можно легально и бесплатно посмотреть вторую полнометражную работу Киры Коваленко, ученицы мастерской Сокурова — фильм «Разжимая кулаки», который станет дебютом программы «Особый взгляд» на фестивале Канн-2021. Этот фильм определенно стоит смотреть даже если вы не знаете абхазского языка (на нем идет повествование), ведь он о понятных всем народам вещах — «о том, что любовь, даже если длится недолго — живет вечно, а обида проходит раньше, чем кончается человеческая жизнь».
И не забудьте заглянуть на конференцию для разработчиков
План на 8 июня мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в