Политологи: как отчет Медведева изменит выборы в Госдуму

Дмитрий Медведев рассказал о достижениях партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 9 июня отчитался о выполнении предвыборной программы 2016 года и сообщил, что она была актуальной на протяжении всех пяти лет. Результаты партии позволяют единороссам захватить повестку перед выборами в Госдуму 2021 года, считают политологи.

«Мы всегда старались четко формулировать, что именно и как должна делать партия. Имею в виду работу по обеспечению долгой и достойной жизни граждан нашей страны», — заявил Дмитрий Медведев во время отчета на совместном заседании высшего совета и генсовета «Единой России». Глава партии напомнил, что во время пандемии коронавируса «Единая Россия» направила все свои ресурсы на помощь гражданам. Например, открыла волонтерские центры в каждом регионе со 100 тысячами добровольцев, собрала 500 млн рублей на покупку средств индивидуальной защиты и продуктовых наборов для врачей, отрегулировала вопросы дистанционного формата работы. «Права дистанционных работников в новой редакции Трудового кодекса во многом приравнены к правам тех, кто работает очно», — подчеркнул Медведев.

Единороссы подвели итоги своей пятилетней работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам политика, за пять лет партии удалось снизить зависимость российской экономики от колебаний цен на нефть, а для малого и среднего бизнеса была снижена налоговая нагрузка. Также была оказана поддержка сотням тысячам самозанятым. «Мы ввели специальный налоговый режим для них, и они могут в этом случае пользоваться возможностью оплатить низкий подоходный налог, что тоже очень важно», — сказал Дмитрий Медведев.

Говоря о результатах работы в социальной сфере, Медведев напомнил о продлении до 2026 года программы маткапитала. Также «Единая Россия» добилась упрощенного порядка назначения пенсий по инвалидности. Еще по инициативе единороссов в послание президента РФ Владимира Путина 2021 года были включены задачи по увеличению больничных родителям детей до семи лет и ежемесячных пособий беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации.

При участии единороссов в стране было благоустроено 55 тысяч дворов и 20 тысяч общественных пространств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Еще одним пунктом выступления Медведева стала сфера жилищной политики. «При нашей поддержке начата реформа долевого строительства, которая позволила людям получить компенсации за недостроенное жилье или квартиры в достроенных домах», — рассказал партийный лидер. Также в рамках партпроекта «Городская среда» по всей стране было благоустроено порядка 55 тысяч дворов и 20 тысяч общественных пространств.

Отдельно Медведев рассказал о поддержке сел. К примеру, «Единая Россия» инициировала появление субсидий на сельскую ипотеку под 3% годовых и участвовала в создании программы «Земский учитель» (по ней учителям выплачивается миллион рублей за переезд в села). В системе образования партия запустила реформу, которая дала семьям возможность в приоритетном порядке зачислять братьев и сестер в один детсад или школу. «Принят закон о горячем питании для младшеклассников во всех регионах страны», — отметил Медведев.

Предвыборную программу 2021 года «Единая Россия» будет готовить с учетом опыта прошедших пяти лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

По итогам выступления Дмитрий Медведев заметил, что новую предвыборную программу 2021 года партия будет готовить с учетом полученного опыта за прошедшие пять лет. «У „Единой России“ есть все, чтобы одержать уверенную победу над оппонентами. Партия училась все эти годы. Самое главное — что все мы трудились, и это позволило в самых сложных ситуациях решать те задачи, которые были важнейшими для людей и страны. Но огромная работа еще впереди», — заключил Дмитрий Медведев.

По мнению председателя фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрия Бадовского выполнение программы 2016 года открывает для «Единой России» хорошие перспективы перед приближающимися выборами в Госдуму. «Выполненные инициативы дают возможность и дополнительные аргументы „Единой России“ сейчас, в ходе выборов, предъявлять свою новую предвыборную программу. Реализацией предыдущих обещаний партия подтверждает, что обязуется ее выполнить. Это хорошая стартовая база», — считает эксперт.

В Курганской области партийцам удалось принять законопроект «Народного бюджетирования» Фото: пресс-служба «Единой России»

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев отметил, что партии удалось выполнить программу в условиях санкций, международной турбулентности, пандемии. «То есть, существует ряд обстоятельств, которые, может быть, не дают возможность показать больше, но политика — искусство возможного. Если говорит о ситуации с решением проблем комфортной среды, помощи тем, кто не может помочь себе сам, с заботой о материнстве и детстве, с вниманием к пенсионерам — партия свои обязательства выполняет», — заключил Калачев.

По его мнению, «позитивный настрой и уверенность» Дмитрия Медведева во время отчета о пятилетней работе должны транслироваться и в региональные отделения. Секретарь курганского отделения «Единой России» Александр Ильтяков на это заметил: «Курганская область меняется к лучшему. Стабильность власти обеспечивают избранные депутаты от Партии „Единая Россия“, губернатор-хозяйственник, активное население. Благодаря плотному взаимодействию нашей партии и зауральцев удалось принять законопроект „Народного бюджетирования“, который позволяет жителям области решать, куда направить средства местных бюджетов в первую очередь».

Свердловские единороссы считают, что благоустройство общественных пространств повышает статус городов и поселков Фото: пресс-служба «Единой России»

Секретарь свердловского реготделения Виктор Шептий в свою очередь отметил положительный эффект программы «Формирование комфортной городской среды». «Благоустройство общественных пространств, безусловно, повышает статус городов и поселков. Особое внимание уделяется развитию территорий малых городов, с опорой на сохранение их культурного наследия, глубокого погружения в историю края. Яркие примеры — работы по благоустройству набережной и центральной площади в Верхотурье и Набережной огней в Верхнем Тагиле», — рассказал Виктор Шептий.