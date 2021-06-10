В каких городах хорошо жить с детьми и что стало с музыкой 90-х

В пятницу послушаем дискуссию о том, как дети способны изменять городское пространство Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Завершаем рабочую неделю продуктивно вместе с новыми рекомендациями URA.RU. Собрали для всех и каждого лучшие события онлайна — от лекций о комфортной жизни в России до больших кинопремьер из разных уголков мира. Что посмотреть в преддверии выходных и как настроиться на отдых — в нашей новой Афише.

Что сделать утром

Утро пятницы начнем с отличного настроения, поднять которое поможет новый анимационный трейлер от Disney и 20th Century Studios. Трейлер мультфильма «Неисправимый Рон» (Ron?s Gone Wrong) про дружбу мальчика и сломанного робота появился на канале студии несколько дней назад и уже завоевал одобрения критиков. Главного героя озвучил Зак Галифианакис. В России мультик покажут в октябре.

Что сделать днем

За обедом познакомимся с интересной российской премьерой, которая состоится осенью. В сети появился трейлер нового сериала с Оксаной Акиньшиной. Она играет суррогатную мать, которую будущие родители ее ребенка называют «Контейнер» — так и называется сериал. В истории, полной загадок и драмы, также сыграют Филипп Янковский, Маруся Фомина, Артем Быстров, Юлия Ауг, Дмитрий Чеботарев и другие.

Продолжить тему родительства и детства можно вместе с институтом «Стрелка» на дискуссии о том, как дети влияют на развитие городов. Педагоги, архитекторы и урбанисты обсудили, как взглянуть на город и его инклюзивность с позиции ребенка, а также зачем это родителям и проектировщикам.

Что сделать вечером

Вечером немного поностальгируем. В сети появился документальный фильм «То, что было реальным» об альтернативной музыке 90-х. В ленте популярные музыканты тех годов рассказывают об зарождении индустрии альтернативной музыки, вспоминают атмосферу свободы после распада СССР и легендарные вечеринки в клубах.

Очередную неделю закончим на ярком адреналиновой точке вместе с третьей частью самого популярного ужастика последних лет — Заклятье. Новый фильм поддерживает драматическое настроение двух предыдущих картин, не скатывается в банальные бу-моменты и не злоупотребляет зрительским доверием. Новая, основанная на реальной мистической трагедии история, расскажет о мужчине, совершившем убийство, исполняя указания самого Сатаны.