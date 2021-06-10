Тюменские инсайды: в правительстве боятся Урганта

12 июня — День России Коллаж: URA.RU

В тюменском правительстве с трепетом ждут, что регион в неприглядном свете выставит шоумен Иван Ургант — доброжелатели передали в его шоу информацию о местных скандалах. В это время в области кипят предвыборные страсти — в обкоме КПРФ произошел раскол и кончились деньги. Кроме того, в свежих «Инсайдах»: осужденному силовику вернут погоны, в Тюмени возьмут пример с Собянина, чиновники захватили парковку в центре города.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Моор получил поддержку из Москвы

Полпред Владимир Якушев публично похвалил губернатора Александра Моора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Желтом доме поговаривают, что акции губернатора Тюменской области Александра Моора значительно подросли после слов вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и уральского полпреда Владимира Якушева. Оба с разницей в несколько дней публично назвали Тюмень лидером реализации программы комплексного развития (реновации жилья). «Такая поддержка дорогого стоит. А все слухи о якобы недовольстве Моором в Кремле и полпредстве из-за бушующих в регионе пожаров оказались пустыми», — передают властные источники.

В Тюмени возьмут пример с Собянина

По словам инсайдеров, в правительстве задумались о том, чтобы в очередной раз взять пример с Москвы и закрутить гайки любителям электросамокатов. И повод для этого оказался нетривиальный. «Это хохма: на днях один очень важный товарищ на своем Subaru попал в ДТП с пенсионером на самокате. Помял машину, причем даже не был в этом виноват. А у випов решение проблем простое: не нравится — придумаем, как запретить. Тем более московский мэр Сергей Собянин уже пример подал», — шепчутся сплетники. Как говорят, на ограничении скорости в жилой зоне власти не остановятся. Возможно, введут даже возрастной ценз: как для молодых, так и для пожилых.

В правительстве боятся внимания Ивана Урганта

Тюменские власти с трепетом ждут шуток Ивана Урганта Фото: Анна Майорова © URA.RU

История со стелой в форме гроба, которую установили в Ишиме, может получить продолжение. Как докладывают инсайдеры, доброжелатели скинули информацию о скандале в редакцию программы «Вечерний Ургант». «Иван Ургант любит шутить над подобными вещами, так что вряд ли оставит такое без внимания. С нетерпением ждем, когда Тюменская область опять блеснет в эфире федерального телевидения. Последний раз в новостях говорили о пожарах, теперь хоть повод юмористический. Но вряд ли, конечно, руководству это понравится», — говорят сплетники Желтого дома.

Тюменский ЦУР доказал свою неэффективность

Закончив обсуждать действия властей во время пожаров, сплетники среди чиновников нашли новый объект для шуток. Теперь в курилках ехидничают над Центром управления регионом и его директором Романом Рзаевым. «Наш ЦУР в федеральном рейтинге скатился на 23 позиции. И это в мае, когда люди в соцсетях только и делали, что жаловались! Казалось бы, знай себе работай, но и тут не справились. Хотя, что ожидать от Рзаева, он же бывший молодогвардеец от партии власти. Что там создавал видимость деятельности, что тут теперь занимается тем же самым», — говорят слухачи.

Тюменские чиновники захватили парковку в центре города

Сотрудники Андрея Киселева пользуются парковкой в нарушение правил Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В правительственных курилках шепчутся о том, что руководство областного департамента имущественных отношений не хочет возвращать городской администрации арендованный участок земли в районе улицы Ванцетти. Мол, город планировал построить там платную парковку. Но глава департамента Андрей Киселев решил иначе. «Там должна была появиться платная парковка еще в 2020 году, но Киселев, с помощью своих подчиненных, продлил аренду этого земельного участка, потому что там паркуют свои автомобили сотрудники департамента. Этот участок земли фактически находится в самом центре города, где по будням поставить машину практически невозможно, а платная парковка не только помогла бы частично решить эту ситуацию, но и принести в бюджет неплохие деньги. Желающие оставить свое авто на платной стоянке там всегда найдутся», — считают слухачи.

Думы Тюмени и ХМАО обменяются депутатами

В курилках тюменской думы поговаривают, что депутату от ЛДПР Александру Лобову будет крайне сложно сохранить место в региональном парламенте после выборов 2021 года. Дескать, парламентарий уж слишком сильно раздражает единороссов своими резкими высказываниями. «Впрочем, у Лобова есть запасной аэродром в виде думы ХМАО — не зря же свою риторику он строит вокруг проблем Югры», — утверждают сплетники. А вот в обратном направлении, по словам инсайдеров, проследует югорский депутат Игорь Винников, который войдет во фракцию ЕР в тюменской облдуме — он уже успел выиграть праймериз в Ханты-Мансийском округе.

В тюменском КПРФ разразился скандал

Коммуниста Александра Чепика заподозрили в сотрудничестве с властью Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ходят слухи, в региональном отделении КПРФ разразился предвыборный скандал. Точкой преткновения якобы стал городской депутат Александр Чепик, который внезапно оказался вторым номером в партийном списке кандидатов в облдуму, сразу после главы обкома Тамары Казанцевой. «Чепик — как бы коммунист, но уж очень близок к власти. Из 15 членов обкома 12 его кандидатуру не поддержали, но Казанцева не признала результаты голосования, и заявила, что партийный список будет утверждаться еще раз. Очень похоже, что Тамара Николаевна тащит в думу своего кандидата, согласованного с единороссами. Решила заработать перед пенсией?» — зло недоумевают красные инсайдеры.

У коммунистов кончились деньги

Поговаривают, что в тюменском региональном отделении КПРФ накануне выборов столкнулись с большими финансовыми проблемами. Якобы многие старые спонсоры от коммунистов ушли, а новые так и не были найдены. «Так получилось, что, в данном случае, свою роль сыграл и внутрипартийный раскол между тюменскими и северными коммунистами, и в целом — непростая ситуация с финансами в партии. Коммунистам Тюмени осталось рассчитывать только на помощь Центрального комитета партии и Геннадия Зюганова лично. Но он, как известно, деньгами делиться не любит», — заключают слухмейкеры.

Либерал-демократы из ХМАО приезжали за консультациями в Тюмень

Замгубернатора Владимир Сысоев продолжается котироваться в ЛДПР Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Говорят, что на этой неделе к заместителю губернатора Тюменской области Владимиру Сысоеву приезжала делегация ЛДПР из ХМАО. Мол, югорские либерал-демократы не уверены в том, что избирательная кампания сложится для них удачно. И попросили у Сысоева совета, как можно перевернуть эту ситуацию. «Сысоев остается для отделения ЛДПР из ХМАО ключевой фигурой. Местные либерал-демократы довольно часто обращаются к нему за советом. Но обычно дистанционно: по скайпу или телефону. Если на этот раз они решили нанести личный визит, значит, ситуация у них, действительно, серьезная», — заявили слухачи.

Источники раскрыли планы на отпуск тобольского мэра

В тюменском правительстве не стихают разговоры о том, что мэр Тобольска Максим Афанасьев решил провести свой летний отпуск дома. Он якобы планирует продолжать заниматься решением некоторых рабочих вопросов. В частности — по обустройству городской инфраструктуры для отдыха тоболяков. К тому же, утверждают слухачи, на это решение повлияла ситуация с пожарами, которая в регионе остается напряженной. «Афанасьев — это управленец новой волны, который уже показал, что умеет принимать нестандартные решения по различному кругу вопросов. И по собственному отпуску — в том числе. Он, как говорится, на собственном опыте решил проверить, чего не хватает простым тоболякам для качественного летнего отдыха в черте города. Говорят, что для этого он планирует неожиданно посетить самые популярные среди горожан летние площадки», — пояснили слухачи.

Осужденному силовику вернут генеральское звание

Экс-главе УМВД Юрию Алтынову вернут погоны несмотря на приговор Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Знающие люди поговаривают, что бывшему начальнику тюменской полиции Юрию Алтынову, которого за участие в коррупционных схемах суд приговорил к штрафу в 3,6 млн рублей и лишил звания, все-таки вернут генеральские погоны. Говорят, следующая инстанция может смягчить приговор опальному генералу. «По слухам, многие серьезные люди в тюменской судебной верхушке считают, что крупного штрафа Алтынову будет вполне достаточно. Как бы то ни было, но он сделал в правоохранительной системе неплохую карьеру и имеет серьезные заслуги перед государством», — резюмируют слухачи.

В Тюмени ждут Кубок Стэнли

По непроверенной информации информации, тюменские власти ведут переговоры о том, чтобы привезти в Тюмень главный трофей Национальной хоккейной лиги — кубок Стэнли. Визит приза в областную столицу станет возможным, если кубок выиграет клуб «Тампа Бэй Лайтинг» (сейчас в НХЛ готовятся к полуфиналам), ворота которого защищает уроженец Тюмени Андрей Василевский. «Да, Андрей провел в Тюмени всего первый год жизни, а затем переехал с семьей в Уфу, и является воспитанником уфимского хоккея. Но все же в паспорте у него местом рождения значится наш город», — рассуждают сплетники. К слову, год назад Андрей и «Тампа» уже выигрывали кубок, но тогда, по слухам, убедить Андрея приехать в Тюмень не удалось.

ТРЦ «Кристалл» понес колоссальные убытки

Убытки ТРЦ «Кристалл» составили 4 млрд рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Знающие люди поговаривают, что крупнейший тюменский торгово-развлекательный центр «Кристалл» перешел к новому владельцу с многомиллиардными долгами. Якобы в карантинном 2020 году общий объем убытков там составил 4 млрд рублей. Весной у ТРЦ сменился хозяин. Раньше им владел бизнесмен Дмитрий Мазуров, который сейчас находится в СИЗО. Теперь им заведует компания из Санкт-Петербурга. «Этой компании, фактически, и придется разбираться с долгами „Кристалла“. Непонятно, зачем ей такой актив. Выходить на прежний уровень дохода торговый центр будет еще несколько лет. В этот промежуток времени его новые владельцы, в лучшем случае, выйдут в ноль. В худшем — будут работать себе в убыток», — уверяют слухмейкеры.

Строительство завода обогатит риелторов

Поговаривают, что владельцам квартир в Антипино стали все чаще предлагать продать недвижимость. Риелторы давят на то, что скоро в районе откроют очередной завод, и тогда цена квадратных метров резко упадет. «Так и говорят: мол, не продадите сейчас — потом будете локти кусать. А люди не знают, что делать. Вроде с заводом до конца еще ничего не решено, но вдруг и правда лучше перебдеть сейчас. А то потом можно и в деньгах потерять. Никому не хочется навсегда остаться жить в месте, где из-за выбросов невозможно дышать», — сомневаются инсайдеры. По их словам, инвесторы уже сейчас предлагают за квартиры цены чуть ниже рынка, мотивируя это все тем же открытием будущего завода.

Тюменские таксисты против каршеринга

Таксисты перейдут на каршеринг — лишь бы ими не пользовались пассажиры Фото: Анна Майорова © URA.RU

По доносам слухачей появление в аэропорту «Рощино» сервиса по аренде автомобилей стало большой проблемой для работающих в «хлебном месте» таксистов. И они нашли неожиданный способ разрешить ситуацию. «Сначала особенно разозлились „бомбилы“. Раньше они могли задирать цены для туристов, которые не разбираются в том, сколько стоит доехать до города. А теперь люди сходу берут и уезжают на местном каршеринге. Портить арендные машины не вариант — повсюду камеры. Поэтому было решено их просто выкупать», — говорят сплетники. План такой: водители будут сами арендовать машины, чтобы они не достались пассажирам. По словам инсайдеров, учитывая тарифы на поездки из аэропорта, для таксистов это все равно будет выгоднее, чем оставаться без заказов.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.