Курганцам не удастся пролезть в Госдуму на горбу тюменцев

Бывший сенатор от Курганской области Сергей Лисовский (справа) может стать депутатом Госдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Курганская область может остаться без представителя в Госдуме-2021. Это связано с тем, что экс-сенатору Сергею Лисовскому досталось полупроходное место — эксперты говорят, что риски неожиданно создала отстраненность курганского губернатора Вадима Шумкова от партийных дел. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания съезда «Единой России» в Москве 19 июня. Кроме этого подтвердилось, что Курганскую область на выборы объединяют в единый округ с Тюменской матрешкой.

Сергей Лисовский 16 лет представлял Курганскую область в Совете Федерации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В кулуарах ЕР предрекали, что Лисовского могут поставить на полупроходное место. Экс-сенатор стал седьмым в списках объединенного округа Курганской области и Тюменской матрешки. По мнению инсайдеров, реально Лисовский занял пятую строчку, так как полпред президента в УрФО Владимир Якушев и еще один из вышестоящих списочников (возможно Василий Филипенко — зам секретаря реготделения ЕР в ХМАО) по всей вероятности откажутся от мандатов в Госдуму.

Опасения источников по месту в списке кандидата от Курганской области были связаны в том числе с отсутствием поддержки губернатора Вадима Шумкова. Глава региона не возглавил списки ЕР на прошлых выборах в облдуму (в 2020 году), в 2019 году шел на выборы губернатора региона как самовыдвиженец. И сейчас Шумков снова не спешит поддержать ЕР на выборах, говорят эксперты.

«В отличии от губернаторов регионов Тюменской матрешки, которые открыто поддерживают ЕР — например, лидер ХМАО Наталья Комарова может возглавить список в региональную думу, Шумков сторонится партии. Тут же есть пример Свердловской и Челябинской областей, где главы регионов [Евгений Куйвашев и Алексей Текслер] возглавили списки. Поэтому Лисовского могли поставить на полупроходное место, чтобы курганцы не выехали на чужих результатах», — говорит инсайдер из политической среды.

Политолог Дмитрий Орлов также высказал мнение, что позиции курганского кандидата были шатки. «Место курганского представителя в Госдуме зависит от многих факторов, но то, что мы имеем сейчас, было предсказуемо изначально», — поделился Орлов.

Сергей Лисовский пойдет на выборы в Госдуму по спискам от объединенного округа Курганской области и Тюменской матрешки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава курганских единороссов Александр Ильтяков пояснил URA.RU, что губернатору даже не делалось предложение о том, чтобы возглавить список ЕР. «Руководитель региона, как и президент РФ, не должен отдавать предпочтение той или иной партии. Он должен быть для всех своим», — высказался Ильтяков.

Другой политолог Сергей Ширяев считает, что нельзя сказать, что Шумков дистанцировался от ЕР. Он присутствовал на конференции, часто посещает значимые для ЕР мероприятия. Лисовский при этом имел сильные позиции после праймериз — его поддержали 46 515 избирателей. «Это был вопрос согласования. Учитывая результат Лисовского, он и занял проходное место в списке», — пояснил Ширяев.

В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU пояснили, что раз список общий на Курганскую область и Тюменскую матрешку, то возглавить его должен человек, который известен и пользуется авторитетом во всех четырёх регионах, и может помочь в решении проблем этих регионов. Получить комментарии Лисовского URA.RU не удалось. На звонок журналиста политик не ответил.

Александр Ильтяков третий раз баллотируется в Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По одномандатному округу в Курганской области (№108) единороссы на съезде утвердили депутата Госдумы Александра Ильтякова. Но и тут до последнего сохранялась интрига. Вопросы у Москвы были по поводу непомерной и странной активности Ильтякова (типа заявления про представителей ЛГБТ-сообщества и о пенсионной реформе — что пенсия повысится, если пенсионеров станет меньше). Якобы это может навредить ЕР перед выборами. «Москва давно присматривается к Ильтякову и у руководства ЕР были сомнения по правильности его кампании и решений. К примеру, недавно он повысил взносы для единороссов, что нельзя назвать популярным решением. Или неоднозначно высказался по поводу пенсионной реформы. То есть тут могли быть кардинальные перемены — либо он не идет на выборы, либо его чуть по остерегут от громких заявлений», — считает источник.

Сам Ильтяков тоже не был уверен в том, что Москва утвердит его в качестве кандидата на выборы в Госдуму, несмотря на бесспорную поддержку населения на праймериз (за Ильтякова проголосовали 56 689 человек — 63%). «Если партия увидит по социологии и всему прочему, могут поставить и Андрея Михайловича [Кацая, он на втором место после Ильтякова, набрал 7,4%]. Считаю, что он достойный человек. Я отойду на задний план и буду поддерживать того, кого поставят. У меня никаких иллюзий нет», — комментировал Ильтяков до озвучивания решения партии.

Одномандатником от ЕР на выборах в Госдуму пойдет Александр Ильтяков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат при этом отметил, что руководство ЕР не предъявило никаких замечаний. В том числе и по поводу недавно записанного им видео, заблокированного в TikTok, где он высказался про ЛГБТ-сообщество. «Для меня оскорбить человека не приемлемо. Я приводил классификацию гомоотношений. Призывал вернуться в лоно природы и размножаться для пользы страны и демографии. Проблему нельзя замалчивать. В руководстве партии все адекватно восприняли информацию. Никто замечания не высказывал», — пояснил депутат.

Политолог Ширяев уверен, что высказывания Ильтякова вызывают резонанс лишь из-за своей откровенности. «Многие не привыкли, что политики говорят правду и высказывают открыто свое мнение по тому или иному вопросу. Это лишь реакция на новшество медийной активности», — пояснил Ширяев.

В предварительном голосовании приняли участие более 75 тысяч жителей Курганской области. Это около 11% избирателей в регионе. Выборы в Госдуму и в гордуму пройдут в Курганской области в сентябре.